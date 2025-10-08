Prev
Next

બમ્પર લિસ્ટિંગ! આ IPOએ પહેલા દિવસે લોકોના પૈસા બમણા કર્યા, 100% ઉછાળ્યો શેર

Multibagger IPO Listing News: આ IPOએ પહેલા જ દિવસે રોકાણકારોના પૈસા બમણા કરી દીધા છે. પ્રારંભિક જાહેર ઓફરનો ભાવ 155 રૂપિયા હતો. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર 309.20 રૂપિયા સુધી વધી ગયા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:21 PM IST

Trending Photos

બમ્પર લિસ્ટિંગ! આ IPOએ પહેલા દિવસે લોકોના પૈસા બમણા કર્યા, 100% ઉછાળ્યો શેર

Money Double: એક નાની કંપનીએ શેરબજારમાં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. તેના શેરે પહેલા જ દિવસે રોકાણકારોના પૈસા બમણા કરી દીધા છે. પ્રારંભિક જાહેર ઓફર(IPO)નો ભાવ 155 રૂપિયા હતો. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર 309.20 રૂપિયા સુધી વધી ગયા છે. ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવેનો IPO 30 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 3 ઓક્ટોબર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કુલ જાહેર ઇશ્યૂનું કદ 24.42 કરોડ રૂપિયા હતા.

90% વધારા સાથે લિસ્ટિંગ

Add Zee News as a Preferred Source

ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવેના શેર બુધવાર, 8 ઓક્ટોબરના રોજ 90% ના પ્રીમિયમ પર 294.50 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. IPOમાં કંપનીના શેરની કિંમત 155 રૂપિયા હતી. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ, ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવેના શેર 5% વધીને 309.20 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. ઇશ્યૂ ભાવની તુલનામાં, ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવેના શેર લગભગ 100% વધ્યા છે. બુધવારે કંપનીનું માર્કેટ કેપ 168 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે.

277 ગણાથી વધુ થયો સબસ્ક્રાઇબ

ઇનફિનિટી ઇન્ફોવેનો IPO કુલ 277.24 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીમાં સામાન્ય રોકાણકાર ક્વોટા 303.35 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. નોન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર (NII) કેટેગરીને IPO 548.99 ગણો મળ્યો હતો. ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવેના IPOને ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ કેટેગરીમાં 157.14 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. 

ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવે IPOમાં બે લોટ માટે વ્યક્તિગત રોકાણકારો બોલી લગાવી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 1,600 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે વ્યક્તિગત રોકાણકારોએ દરેક લોટ માટે 2.48 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડતું હતું.

કંપની શું કરે છે

ઇનફિનિટી ઇન્ફોવે લિમિટેડની સ્થાપના 2008માં કરવામાં આવી હતી. ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવે એક અગ્રણી SaaS કંપની છે જે કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્લાઉડ-આધારિત એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ (ERP) સોલ્યુશન્સમાં નિષ્ણાત છે. કંપની શિક્ષણ, ઉત્પાદન, છૂટક વેપાર, બાંધકામ, CRM, SCM અને HR મેનેજમેન્ટ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Infinity Infoway IPOInfinity Infoway Share ListingInfinity Infoway IPO NewsInfinity Infoway IPO ListingGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news