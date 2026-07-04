/સોના-ચાંદીમાં બમ્પર તેજી, ચાંદીમાં 8,400થી વધુનો ધરખમ ઉછાળો, તો સોનું થયું આટલું મોંઘું; જાણો ક્યાં સુધી પહોંચશે કિંમત?

Gold Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ અઠવાડિયે તેજી જોવા મળી છે. ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના રિપોર્ટ અનુસાર, 24 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 1,46,344 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં 5,058 રૂપિયાની તેજી જોવા મળી છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો, ગઈકાલે એટલે કે શુક્રવારે તેનો ભાવ 2,33,858 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે પહોંચી ગયો. ચાંદીના ભાવમાં આ અઠવાડિયે પ્રતિ કિલોગ્રામ 8,433 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં સોમવારે સોનાનો ભાવ 1,41,286 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદીનો ભાવ 2,25,425 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો.
23 કેરેટથી લઈને 14 કેરેટ ગોલ્ડનો શો ભાવ છે?
ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ભાવો અનુસાર, 23 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ 1,45,758 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જ્યારે 22 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 1,34,051 રૂપિયા, 18 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 1,09,758 રૂપિયા અને 14 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 85,611 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
ક્યાં સુધી પહોંચશે ભાવ?
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના રિપોર્ટ અનુસાર, વર્ષના બીજી છમાસિકમાં ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ગોલ્ડનો રેટ 4,500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી જઈ શકે છે. બીજી તરફ જો પરિસ્થિતિ મજબૂત અને સ્પષ્ટ રહી, તો તે સ્થિતિમાં સોનાનો ભાવ 5,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના જણાવ્યા અનુસાર સોનાના ભાવમાં તેજી આવવા માટે ત્રણ પરિબળો ખૂબ જ મહત્વના રહેશે. પહેલું વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલી ખેંચતાણ ઓછી થાય, બીજું વ્યાજ દરો વધવાની આશંકામાં બદલાવ થાય અને તેની સાથે સાથે લાંબા ગાળાના રોકાણકારોની ભાગીદારી વધે. જો આવું થશે તો સોનાના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે અર્થતંત્રની ગતિ 2.9 ટકા રહી શકે છે, જ્યારે અમેરિકાનો ગ્રોથ રેટ 2.1 ટકા થઈ શકે છે. સોનાના બજારની નજર આ આંકડાઓ પર પણ રહેશે.
રિપોર્ટ અનુસાર આ બે બાબતો પર નજર રાખો
પહેલું સેન્ટ્રલ બેન્ક અને બીજું ભારત છે. ભારત ગોલ્ડનું બીજું સૌથી મોટું માર્કેટ છે. અહીં વાર્ષિક 800 ટનની નેટ ડિમાન્ડ રહે છે. એપ્રિલ મહિનામાં કેન્દ્ર સરકારે ગોલ્ડ પરની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી દીધી છે. કાઉન્સિલનું માનવું છે કે, ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી વધવાને કારણે ગોલ્ડ બાર અને કોઈનની માંગમાં 50 થી 60 ટનનો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જ્યારે વાર્ષિક ધોરણે તેમાં 10 ટકાનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે.
ડોલરની મજબૂતી અને વ્યાજદરોમાં વધારો ગોલ્ડ માર્કેટ માટે સારા સમાચાર નથી. કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે, જો વર્તમાન દરોની સરખામણીમાં સોનાનો ભાવ 10 ટકાથી 15 ટકા જેટલો ઘટે છે, તો ખરીદીની સંભાવના અચાનક વધી જશે.