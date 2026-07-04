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સોના-ચાંદીમાં બમ્પર તેજી, ચાંદીમાં 8,400થી વધુનો ધરખમ ઉછાળો, તો સોનું થયું આટલું મોંઘું; જાણો ક્યાં સુધી પહોંચશે કિંમત?

Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં આ અઠવાડિયે પ્રતિ 10 ગ્રામ 5058 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 8433 રૂપિયાનો ધરખમ વધારો જોવા મળ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:35 PM IST
સોના-ચાંદીમાં બમ્પર તેજી, ચાંદીમાં 8,400થી વધુનો ધરખમ ઉછાળો, તો સોનું થયું આટલું મોંઘું; જાણો ક્યાં સુધી પહોંચશે કિંમત?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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