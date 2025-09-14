Amul સાથે મળીને કરો આ મલાઈદાર બિઝનેસ, 2 લાખના રોકાણથી અનલિમિટેડ ઈન્કમની ગેરેન્ટી
Amul Franchise: અમૂલ સાથે વ્યવસાય શરૂ કરવાની તક, ₹2 થી ₹6 લાખનું રોકાણ કરીને દર મહિને 10 લાખ સુધી કમાઓ. અમૂલ ફ્રેન્ચાઇઝની વિગતો, રોકાણ, શરતો અને નિયમો જાણો
Business Idea Amul franchise : દેશની સૌથી વિશ્વસનીય ડેરી કંપની અમૂલ હવે સામાન્ય લોકોને પણ એક મહાન વ્યવસાય તક આપી રહી છે. જો તમે તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હો, તો તમે અમૂલ ફ્રેન્ચાઇઝી લઈને દર મહિને લાખો રૂપિયા સુધી કમાઈ શકો છો. સારી વાત એ છે કે આમાં કોઈ રોયલ્ટી કે નફાની વહેંચણીની જરૂર નથી.
નાના રોકાણથી શરૂઆત કરો
અમૂલ તેના આઉટલેટ્સ, કિઓસ્ક અને આઈસ્ક્રીમ પાર્લરની ફ્રેન્ચાઇઝી ઓફર કરી રહ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે અમૂલ ફ્રેન્ચાઇઝી લેવા પર, તમારે કંપનીને કોઈ રોયલ્ટી કે નફાની વહેંચણી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. એટલે કે, તમે જે પણ નફો કમાઓ છો તે સંપૂર્ણપણે તમારો હશે.
તમારે કેટલું રોકાણ કરવું પડશે?
અમુલ બે પ્રકારની ફ્રેન્ચાઇઝી ઓફર કરે છે:
Amul Outlet/Kiosk/Railway Parlour Franchise
રોકાણ: લગભગ ₹2 લાખ
શું શું સામેલ છે : ₹25,000 નોન-રિફંડેબલ સિક્યોરિટી, ₹1 લાખ રિનોવેશન, ₹75,000 સાધનો
Amul Ice Cream Scooping Parlour Franchise
રોકાણ: ₹5-6 લાખ
શું શું સામેલ છે : ₹50,000 સુરક્ષા, ₹4 લાખ રિનોવેશન, ₹1.5 લાખ સાધનો
તમે કેટલી કમાણી કરશો?
અમુલના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્રેન્ચાઇઝીમાંથી દર મહિને ₹5 લાખ થી ₹10 લાખ સુધીનું વેચાણ શક્ય છે. કમિશન માળખું નીચે મુજબ છે:
- Milk Pouch – 2.5%
- Milk Products – 10%
- Ice Cream (Pre-packed) – 20%
- Recipe-based Products (Shake, Sandwich, Pizza, Hot Chocolate, etc.) – 50% સુધી
કેટલી જગ્યાની જરૂર છે?
- Outlet/Kiosk Franchise માટે: ઓછામાં ઓછી 150 ચોરસ ફૂટ જગ્યા
- Scooping Parlour Franchise માટે: ઓછામાં ઓછી 300 ચોરસ ફૂટ જગ્યા
- Amul સંપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડશે
- Amul તેના ફ્રેન્ચાઇઝ ભાગીદારોને સંપૂર્ણ વ્યવસાય સહાય પૂરી પાડે છે, જેમાં શામેલ છે:
LED Signage અને બ્રાન્ડિંગ
Equipments પર Subsidy
Inauguration અને Training Support
Bulk Purchase પર Discount
Regular Supply અને Wholesale Dealers ના માધ્યમથી Products ની Home Delivery
કેવી રીતે અરજી કરવી?
અમુલ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે અરજી કરવા માટે:
retail@amul.coop પર ઇમેઇલ મોકલો
વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો: amul.com
અમુલની ચેતવણી - નકલી વેબસાઇટ્સથી સાવધ રહો
અમુલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફ્રેન્ચાઇઝ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશિપ સંબંધિત બધી માહિતી ફક્ત તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.amul.com અને અધિકૃત નંબર (022) 68526666 પરથી જ ઉપલબ્ધ છે. અમુલ અથવા GCMMF લિમિટેડ (અમુલની પેરેન્ટ કંપની) ક્યારેય RTGS/NEFT અથવા કોઈપણ ઑનલાઇન વ્યવહાર દ્વારા એડવાન્સ ચુકવણી માંગતી નથી. કંપનીએ લોકોને નકલી વેબસાઇટ્સ અને એજન્ટોથી બચવા માટે સાવધ રહેવાની સલાહ આપી છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
૧. Amul Franchise મેળવવા માટે કેટલું રોકાણ કરવું પડશે?
Amul Outlet માટે લગભગ ₹૨ લાખ અને Scooping Parlour માટે ₹૫-૬ લાખનું રોકાણ કરવું પડશે.
૨. Amul Franchise માંથી કેટલી કમાણી કરી શકાય છે?
દર મહિને ₹૫-૧૦ લાખ સુધીનું વેચાણ શક્ય છે અને કમિશન ૨.૫% થી ૫૦% સુધી છે.
૩. Franchise માટે કેટલી જગ્યાની જરૂર છે?
Outlet/Kiosk માટે ૧૫૦ ચોરસ ફૂટ અને Scooping Parlour માટે ૩૦૦ ચોરસ ફૂટની જરૂર છે.
૪. શું Amul કોઈ રોયલ્ટી કે નફાની વહેંચણી લે છે?
ના, ન ફ્રેન્ચાઇઝમાં રોયલ્ટી કે નફાની વહેંચણીની કોઈ સિસ્ટમ નથી.
૫. અરજી કરવાની સત્તાવાર રીત શું છે?
ફ્રેન્ચાઇઝ માટે, તમે retail@amul.coop પર મેઇલ કરી શકો છો અથવા સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે www.amul.com ની મુલાકાત લઈ શકો છો.
