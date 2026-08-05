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હવે પેટ્રોલ પંપ પર ચેક થશે તમારી ગાડીનું ઈન્સ્યોરન્સ! નિયમ તોડ્યો તો સીધો ઘરે પહોંચશે મોટો મેમો!

Supreme Court: દેશમાં 56% વાહનો ઈન્સ્યોરન્સ વગર ચાલી રહ્યા છે. આ બાબતે સુપ્રીમ કોર્ટે કડક વલણ અપનાવતા પેટ્રોલ પંપો પર વીમા વગરના વાહનોને બળતણ ન આપવા અને ANPR કેમેરા દ્વારા ઓટોમેટિક ઈ-ચલાન કાપવાનું સૂચન કર્યું છે. જાણો પૂરો અપડેટ.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:39 AM IST
હવે પેટ્રોલ પંપ પર ચેક થશે તમારી ગાડીનું ઈન્સ્યોરન્સ! નિયમ તોડ્યો તો સીધો ઘરે પહોંચશે મોટો મેમો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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