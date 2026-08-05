/હવે પેટ્રોલ પંપ પર ચેક થશે તમારી ગાડીનું ઈન્સ્યોરન્સ! નિયમ તોડ્યો તો સીધો ઘરે પહોંચશે મોટો મેમો!

Supreme Court: જો તમારા વાહનોનું ઈન્સ્યોરન્સ પૂરું થઈ ગયું છે, તો આવનારા દિવસોમાં તમને પેટ્રોલ કે ડીઝલ નહીં મળે. દેશમાં વીમા વગર દોડતા વાહનો પર લગામ લગાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ સખત વલણ અપનાવ્યું છે. જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને જસ્ટિસ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રાની ખંડપીઠે એવું સૂચન કર્યું છે કે યોગ્ય ઈન્સ્યોરન્સ વગરના વાહનોને પેટ્રોલ પંપ પર તેલ આપવાની મનાઈ કરવામાં આવે. આ સાથે જ રસ્તાઓ અને હાઈવે પર લાગેલા કેમેરા દ્વારા આવા વાહનોનો સીધો મેમો કાપવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
દેશમાં 56 ટકા વાહનો ઈન્સ્યોરન્સ વગરના
સુપ્રીમ કોર્ટે આ બાબતે ઊંડો અફસોસ વ્યક્ત કર્યો કે ભારતના રસ્તાઓ પર ચાલતા લગભગ 56% વાહનો ઈન્સ્યોરન્સ વગરના છે. આંકડા અનુસાર દેશના કુલ 30.4 કરોડ નોંધાયેલા વાહનોમાંથી આશરે ૧૬.૫ કરોડ વાહનો પાસે વીમો જ નથી, જેમાં મોટાભાગના દ્વિચક્રી (ટૂ-વ્હીલર) વાહનો છે. સરકારી ડેટા દર્શાવે છે કે માર્ગ અકસ્માતોમાંથી ૨૨% અકસ્માત આવા જ વાહનોથી થાય છે. વીમો ન હોવાને કારણે માર્ગ અકસ્માતના પીડિતોને વળતર મેળવવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.
પેટ્રોલ પંપ સાથે લિંક થશે ઈન્સ્યોરન્સ ડેટા
સુપ્રીમ કોર્ટે ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (IRDAI) અને માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયને એક પાઇલટ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવા કહ્યું છે. આ હેઠળ વાહનોના ઈન્સ્યોરન્સ સ્ટેટસને પેટ્રોલ પંપ સાથે જોડવામાં આવશે. જો વાહનનો ઈન્સ્યોરન્સ માન્ય (વેલિડ) નહીં હોય, તો પેટ્રોલ પંપનું મશીન ઈંધણ આપવાનો ઇનકાર કરી દેશે. આનાથી લોકો તાત્કાલિક પોતાના વાહનનો વીમો કરાવવા માટે મજબૂર બનશે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે પણ આ વિચાર પર પોતાની સંમતિ આપી દીધી છે.
કેમેરા ઓટોમેટિક કાપશે ઈ-ચલાન
અદાલતે પોલીસ અને ટ્રાફિક અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ હેન્ડહેલ્ડ ડિવાઇસ અથવા મોબાઇલ એપનો ઉપયોગ કરે, જે 'વાહન પોર્ટલ' અને 'ઈન્સ્યોરન્સ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો'ના ડેટા સાથે જોડાયેલા હોય. આ સિવાય હાઈવે પર લાગેલા ANPR (ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રિકગ્નિશન) કેમેરાને પણ આ ડેટાબેઝ સાથે જોડવામાં આવશે. જેવો જ કોઈ ઈન્સ્યોરન્સ વગરનો વાહન આ કેમેરા સામેથી પસાર થશે, સિસ્ટમ જાતે જ તેનો ઈ-ચલાન કાપીને વાહનના માલિક પાસે મોકલી દેશે.
જેલ અને મોટા દંડની છે જોગવાઈ
મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 146 હેઠળ થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ વગર વાહન ચલાવવું એ કાનૂની ગુનો છે. પહેલીવાર પકડાવવા પર ૩ મહિના સુધીની જેલ અથવા 2000નો દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે. જ્યારે બીજી વાર પકડાવવા પર ૩ મહિનાની જેલ અને 4,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જો તમે જેલ અને ચલાનથી બચવા માંગતા હોવ, તો તરત જ તમારા વાહનનું ઈન્સ્યોરન્સ સ્ટેટસ ચેક કરો અને તેને રિન્યૂ કરાવી લો.