અદાણી સહિતના દિગ્ગજોને હરાવી ખરીદી 3 રૂપિયાની કંપની, એક્સપર્ટે કહ્યું: 530 રૂપિયા સુધી જશે ભાવ

Buy Company: એમ્કે ગ્લોબલને અપેક્ષા છે કે વેદાંતાના Q2FY26 ના પરિણામો મજબૂત રહેશે. રિપોર્ટ અનુસાર, કંપનીનો EBITDA 11,350 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં એલ્યુમિનિયમ અને ઝિંક સેગમેન્ટ પ્રદર્શનમાં આગળ છે.
 

Buy Company: વેદાંત લિમિટેડના શેર આજે બજારમાં ચર્ચામાં છે. કંપનીના શેર 482.55 રૂપિયાના થોડા વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. ભારતીય સ્પર્ધા પંચ (CCI) એ જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL)ના કંપનીના સંપાદનને મંજૂરી આપી છે. આ સંપાદન કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) હેઠળ નાદારી અને નાદારી કોડ, 2016 (IBC) અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે. જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડના શેર છેલ્લા બે દિવસથી બંધ છે, જેનો છેલ્લો શેર ભાવ 3.67 રૂપિયા છે.

વિગતો શું છે?

વેદાંત લિમિટેડ વેદાંત રિસોર્સિસ લિમિટેડની પેટાકંપની છે અને BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ છે. કંપનીના શેર છેલ્લા છ મહિનામાં 21% વધ્યા છે. વિશ્લેષકોના મતે, વેદાંતના શેર 15 વર્ષ પછી કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્નમાંથી બહાર નીકળી ગયા છે, જે લાંબા, બહુ-વર્ષીય એકત્રીકરણમાંથી બ્રેકઆઉટનો સંકેત આપે છે. બ્રોકરેજ ફર્મ નુવમાએ જણાવ્યું હતું કે આવા બ્રેકઆઉટ સામાન્ય રીતે આગામી ક્વાર્ટરમાં બહુવિધ વળતર આપતા શેરો તરફ દોરી જાય છે.

રિપોર્ટમાં શું છે?

નુવમાએ તેના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 4-5 વર્ષોમાં, સ્ટોક માસિક ચાર્ટ પર સતત ઊંચા નીચા સ્તરે રહ્યો છે, જે નીચા સ્તરે સ્થિર માંગ દર્શાવે છે. હાલમાં, સ્ટોક તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે વધુ ગતિ સૂચવે છે.

એમ્કે ગ્લોબલને અપેક્ષા છે કે વેદાંતના Q2FY26 પરિણામો મજબૂત રહેશે. રિપોર્ટ અનુસાર, કંપનીનો EBITDA 11,350 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં એલ્યુમિનિયમ અને ઝિંક સેગમેન્ટ્સ કામગીરીમાં આગળ છે.

એમ્કે ગ્લોબલે કહ્યું કે અમે વેદાંતનો લક્ષ્ય ભાવ 525 રૂપિયાથી વધારીને 550 રૂપિયા કર્યો છે. ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમથી થયેલા ફાયદાને કારણે FY27/28 માટે EBITDA અંદાજ અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીના ચાંદી અને અન્ય કૃષિ ધાતુઓના એક્સપોઝરને પણ ઓછું મૂલ્ય ગણવામાં આવે છે. 

ICICI સિક્યોરિટીઝે નોન-ફેરસ મેટલ્સ સેક્ટરમાં વેદાંતને તેના પ્રિય સ્ટોક તરીકે પણ પસંદ કર્યો છે અને ₹530 ની લક્ષ્ય કિંમત નક્કી કરી છે. કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝનો અંદાજ છે કે Q2 માં વેદાંતના EBITDA માં 11% ત્રિમાસિક અને 12% વાર્ષિક વૃદ્ધિ થશે. કોટક કહે છે કે આ વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે કોમોડિટીના ભાવમાં વધારો અને એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો થવાને કારણે થશે.

જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડનો વ્યવસાય

જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ એક બહુ-ક્ષેત્રીય ઔદ્યોગિક જૂથ છે જે રિયલ એસ્ટેટ, સિમેન્ટ, હોસ્પિટાલિટી, એન્જિનિયરિંગ, પ્રાપ્તિ અને બાંધકામ કરારમાં કામગીરી ધરાવે છે. જૂથની કેટલીક કંપનીઓ પાવર, ખાતર, રમતગમત અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રોમાં પણ કાર્યરત છે. હાલમાં, JAL IBC હેઠળ કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયા (CIRP)માંથી પસાર થઈ રહી છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

