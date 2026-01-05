Prev
Adani Buy Company: અદાણી ગ્રુપની પેટાકંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે બીજી કંપનીમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો મેળવ્યો છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની પેટાકંપની અદાણી રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ લિમિટેડે આ કંપનીમાં  49 ટકા હિસ્સો ખરીદી લીધો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:15 PM IST

Buy Company: અદાણી ગ્રુપનો મોટો દાવ, આ કંપનીમાં ખરીદ્યો 49% હિસ્સો

Adani Buy Company: અદાણી ગ્રુપે આ કંપનીમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ખરીદી લીધો છે. અદાણી રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ લિમિટેડે શ્રી વિશ્વ વરાધિ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં 49 ટકા ભાગ ખરીદી લીધો છે. અદાણી ગ્રુપ અહીંથી વધારાનો હિસ્સો પણ મેળવી શકે છે.

એક્સચેન્જને આપેલી ફાઇલિંગમાં, અદાણી ગ્રુપે જણાવ્યું હતું કે, અમે તમને જણાવવા માંગીએ છીએ કે અમારી પેટાકંપનીએ શ્રી વિશ્વ વરાધિ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં 49 ટકા હિસ્સો મેળવ્યો છે, જેમાં વધારાના હિસ્સો ખરીદવાનો વિકલ્પ છે. આ સમગ્ર સોદા માટે નિયમનકારી મંજૂરી હજુ બાકી છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ શું છે?

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના શેર સોમવારે નીચા ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેર 2274.05 રૂપિયાના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે આવી ગયા છે. આ શક્તિશાળી અદાણી ગ્રુપ કંપની શેરબજારમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના શેરના ભાવમાં 9 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. 

આ દરમિયાન, એક વર્ષમાં, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેરના ભાવમાં 8.21 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સમાં 8.26 ટકાનો વધારો થયો છે.

કંપનીએ 10 વર્ષમાં 3745% વળતર આપ્યું

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડનો શેર બે વર્ષમાં 21 ટકા અને ત્રણ વર્ષમાં 38 ટકા ઘટ્યો છે. જોકે, પાંચ વર્ષ સુધી હોલ્ડિંગ રાખનારા રોકાણકારોને 376 ટકા વળતર મળ્યું છે. આ દરમિયાન, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેરમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં 3745 ટકાનો વધારો થયો છે.

તે ડિવિડન્ડ વિતરણમાં પણ આગળ છે.

ગયા વર્ષે, આ કંપનીએ પ્રતિ શેર 1.30 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. 2024માં, કંપની પ્રતિ શેર 1.30 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ વહેંચ્યું હતું.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

 

