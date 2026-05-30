/દેશના ટોપ 8 શહેરોમાં ઘર ખરીદવું થયું વધું મોંઘુ, અમદાવાદમાં કેટલો વધ્યો ભાવ? જાણો

Housing Prices Rise: જો તમે મેટ્રો શહેરમાં તમારા સપનાનું ઘર શોધી રહ્યા છો, તો આ સમાચારની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે. દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં ઘરોના ભાવ અત્યાર સુધીના હાઈ લેવલે પહોંચી ગયા છે.
Housing Prices Rise: દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં મિલકતના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. રિયલ એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્ટ પ્રોપટાઈગર દ્વારા પ્રકાશિત રીઅલ ઇનસાઇટ રેસિડેન્શિયલ Q1 2026ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી માર્ચ દરમિયાન દેશના 8 મુખ્ય શહેરોમાં ઘરોના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 3 ટકાથી 24 ટકા સુધીનો છે.
બેંગલુરુ દેશનું સૌથી મોંઘુ શહેર
ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, ટોપના આઠ શહેરોની ભારિત સરેરાશ કિંમત 10,000 રૂપિયાના અંકને વટાવી ગઈ છે, જે પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 10,050 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. બેંગલુરુએ આ વૃદ્ધિનું નેતૃત્વ કર્યું, જ્યાં પરંપરાગત IT ક્ષેત્રમાં મંદી હોવા છતાં, સરેરાશ ઘરની કિંમત વાર્ષિક ધોરણે 24 ટકા અને ત્રિમાસિક ધોરણે 3 ટકા વધીને 9,785 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ ફૂટ થઈ, જે મજબૂત સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ અને ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCCs)માં રોજગારી દ્વારા પ્રેરિત છે. આનાથી બેંગલુરુ દેશનું સૌથી મોંઘુ શહેર મુંબઈ (MMR) પછી બીજા ક્રમનું સૌથી મોંઘુ શહેર બને છે, જ્યાં કિંમતો પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 15,120 રૂપિયાની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ છે, જેમાં વાર્ષિક 20 ટકાનો વધારો થયો છે.
અમદાવાદમાં 8 ટકાનો વિકાસ જોવા મળ્યો
બીજી બાજુ, દિલ્હી-NCRમાં મકાનોના ભાવ 18 ટકા વધીને 9,534 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ ફૂટ થયા છે, પરંતુ ગયા વર્ષના રેકોર્ડ 43 ટકા વૃદ્ધિ (Q1 2025)ની તુલનામાં તેનો વાર્ષિક વિકાસ દર નોંધપાત્ર રીતે ધીમો પડી ગયો છે. અન્ય મુખ્ય શહેરોમાં, પુણેમાં 12 ટકા અને હૈદરાબાદમાં 11 ટકાનો માનનીય વિકાસ જોવા મળ્યો, જ્યારે અમદાવાદમાં 8 ટકા, કોલકાતામાં 7 ટકા અને ચેન્નાઈમાં 3 ટકાનો સૌથી ધીમો વાર્ષિક વિકાસ જોવા મળ્યો. ત્રિમાસિક સરખામણીમાં, આઠ મુખ્ય શહેરોમાં મિલકતના ભાવમાં 1 ટકાથી 9 ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે, જે ભારતીય રહેણાંક બજારમાં સતત મજબૂત માંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
BPTPના CEO અને પ્રમુખ માણિક મલિકે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય ભારતીય શહેરોમાં મકાનોના ભાવમાં સતત વધારો દેશના રહેણાંક રિયલ એસ્ટેટ બજારમાં ખરીદદારોની મજબૂત માંગ અને વિશ્વાસ દર્શાવે છે. દિલ્હી-NCRમાં દ્વારકા એક્સપ્રેસવે અને ગોલ્ફ કોર્સ એક્સટેન્શન રોડ જેવા વિસ્તારો તેમના ઉત્તમ માળખાગત સુવિધાઓ, ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી અને આધુનિક સુવિધાઓને કારણે ઘર ખરીદનારાઓ માટે પસંદગીની પસંદગી બની ગયા છે. આ વિસ્તારોના ઝડપી વિકાસથી એકંદર હાઉસિંગ બજારને એક નવી તાકાત અને ગતિ મળી છે.
પાયોનિયર અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઋષભ પેરીવાલ કહે છે કે જ્યારે દેશભરમાં મિલકતના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુરુગ્રામનું રિયલ એસ્ટેટ બજાર પણ અભૂતપૂર્વ ગતિએ વધી રહ્યું છે. અહીં વર્તમાન પરિવર્તન ફક્ત રહેણાંક અથવા વાણિજ્યિક મિલકતના ભાવમાં વધારો કરવા પૂરતું મર્યાદિત નથી, તે બંને ક્ષેત્રોમાં એક વ્યવસ્થિત અને વ્યાપક વિકાસ છે જે શહેરના માળખાગત સુવિધાઓને સંપૂર્ણપણે બદલી રહ્યો છે.
વેચાણમાં ઘટાડો
રિપોર્ટ મુજબ, 2026ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતના ટોપના આઠ શહેરોમાં ઘરોનું વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે 2.2 ટકા ઘટ્યું હતું, જ્યારે તે ત્રિમાસિક ગાળામાં 1 ટકા વધીને 95973 એકમો થયું હતું. આ દરમિયાન, નવા રહેઠાણ પુરવઠામાં વાર્ષિક ધોરણે 0.1 ટકાનો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ ત્રિમાસિક ગાળામાં 1.1 ટકા વધીને 93065 એકમો થયા હતા.
વાર્ષિક ધોરણે શહેરવાર ધોરણે, બેંગલુરુ (33%), ચેન્નાઈ (43%), હૈદરાબાદ (25%), અને દિલ્હી-એનસીઆર (11%)માં ઘરોના વેચાણમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજન (એમએમઆર) (15%), પુણે (21%), કોલકાતા (24%) અને અમદાવાદ (23%)માં વેચાણમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આમ છતાં, મુંબઈ (MMR) 26,116 યુનિટના વેચાણ સાથે સૌથી મોટું બજાર રહ્યું, ત્યારબાદ બેંગલુરુ 15,603 યુનિટ સાથે આવે છે.
