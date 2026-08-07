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હોમ બાયર્સ ખાસ ધ્યાન આપે: મકાન લેતા પહેલા આ 6 કાગળો ચેક કરવા જરૂરી, બાદમાં થશે મોટું નુકસાન

જો તમે નવું ઘર ખરીદવા જઈ રહ્યાં છો તો તમારે ઘર ખરીદતા પહેલા કેટલીક વાતો જરૂર સમજી લેવી જોઈએ. સાથે તે સમજવું જોઈએ કે ઘર ખરીદતા પહેલા ક્યા-ક્યા ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરવાની જરૂર છે. આજે અમે તમને તે વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:05 PM IST
હોમ બાયર્સ ખાસ ધ્યાન આપે: મકાન લેતા પહેલા આ 6 કાગળો ચેક કરવા જરૂરી, બાદમાં થશે મોટું નુકસાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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