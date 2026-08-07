/હોમ બાયર્સ ખાસ ધ્યાન આપે: મકાન લેતા પહેલા આ 6 કાગળો ચેક કરવા જરૂરી, બાદમાં થશે મોટું નુકસાન

પોતાનું ઘર ખરીદવાનું સપનું લગભગ દરેક વ્યક્તિનું હોય છે. સાથે ઘર ખરીદવું કોઈ સરળ વાત નથી. તે માટે મોટી રકમની જરૂર હોય છે, જે એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે મુશ્કેલ હોય છે. જો તમે પણ આવનાર સમયમાં ખુદનું ઘર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમારે કેટલીક વાતો વિશે જરૂર જાણી લેવું જોઈએ. ઘર ખરીદતા પહેલા તેના કાયદાકીય દસ્તાવેજોની તપાસ કરવી ખુબ જરૂરી છે. જો કોઈ દસ્તાવેજમાં ગડબડી હોય તો ભવિષ્યમાં કાયદાકીય વિવાદ કે આર્થિક નુકસાન જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેવામાં આવો જાણીએ ઘર ખરીદતા પહેલા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.
માલિકી હકની તપાસ કરો
જો તમે કોઈ જૂનું મકાન કે ફ્લેટ ખરીદી રહ્યાં છો તો સૌથી પહેલા તેની ખાતરી કરો કે વેચનાર વ્યક્તિ ખરેખર તેનો કાયદાકીય માલિક છે કે નહીં. તે માટે પ્રોપર્ટીની ટાઇટલ ડીડ અને માલિકી હકના દસ્તાવેજ જુઓ. તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે સેલરને સંપત્તિ વેચવાનો અધિકાર છે કે નહીં
RERA માં પ્રોજેક્ટનું રજીસ્ટ્રેશન જુઓ
જો તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટમાં ઘર ખરીદી રહ્યાં છો તો તેનું RERA રજીસ્ટ્રેશન જુઓ. રાજ્યની RERA વેબસાઇટ પર જઈ માહિતી મેળવી શકાય છે કે આ પ્રોજેક્ટ રજીસ્ટ્રેડ છે કે નહીં. અહીં તમને પ્રોજેક્ટની મંજૂરી, નિર્માણની સ્થિતિ, નક્કી સમય મર્યાદા અને અન્ય જરૂરી જાણકારી મળી જશે.
સરકારી મંજૂરીની પુષ્ટિ કરો
કોઈપણ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કે તેને ખરીદતા પહેલા તે જુઓ કે તેને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને સંબંધિત વિભાગમાંથી જરૂરી મંજૂરી મળી છે કે નહીં. જો તમે લોન લઈ ઘર ખરીદી રહ્યાં છો તો બેંક તપાસ કરે છે પરંતુ જો તમે લોન લઈ ઘર ખરીદી રહ્યાં નથી તો તમારે તપાસ કરવી જરૂરી છે.
મિલકત સંબંધિત કોઈપણ બાકી લેણાં અથવા કાનૂની વિવાદો
કોઈપણ ઘર કે સંપત્તિ ખરીદતા પહેલા તે જરૂર તપાસ કરો કે તે સંપત્તિ પર કોઈ બાકી રકમ કે કાયદાકીય વિવાદ તો નથીને. તે માટે એન્કમ્બ્રેન્સ સર્ટિફિકેટ (Encumbrance Certificate) જોવામાં આવે છે. આ દસ્તાવેજ જણાવે છે કે સબંધિત સમયગાળામાં સંપત્તિ પર કોઈ નાણાકીય ક કાયદાકીય બોજ છે કે નહીં.
એગ્રીમેન્ટ વાંચ્યા વગર સહી ન કરો
ઘણા લોકો મહિના સુધી ઘર શોધે છે, પરંતુ સેલ એગ્રીમેન્ટ વાંચવામાં થોડો સમય પણ લાગતો નથી. આ સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે. એગ્રીમેન્ટમાં કબજો મળવાની તારીખ, ચુકવણીની શરતો, કોઈ પક્ષ દ્વારા વિલંબ થવા પર નિયમ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વાતો લખેલી હોય છે. જો તમને કોઈ શરતને લઈને શંકા છે તો પહેલા તેને સમજો અને જરૂર પડે તો કાયદાકીય સલાહ લો. એગ્રીમેન્ટ વાંચ્યા બાદ સહી કરો.
કબજો લેતા પહેલા બે સર્ટિફિકેટ જરૂર માંગો
જો પ્રોજેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને તમને ઘરનો કબજો મળવાનો છે, તો બે જરૂરી દસ્તાવેજ જુઓ. તેમાં ઓક્યૂપેન્સી સર્ટિફિકેટ અને કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ સામેલ છે. આ દસ્તાવેજ જણાવે છે કે ઇમારત મંજૂર નક્શા અનુસાર બનેલી છે કે નહીં અને સ્થાનિક નિયમો પ્રમાણે રહેવા યોગ્ય છે કે નહીં.