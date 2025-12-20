Prev
2026માં સોનું ખરીદવું માત્ર સપનું બની જશે ! એક્સપર્ટે કહ્યું આટલા લાખે પહોંચશે ભાવ, 1 મહિનામાં 8000નો વધારો

Gold Price Prediction: નવા વર્ષમાં સોનાનો ભાવ ક્યાં પહોંચશે? રોકાણકારોના મનમાં આ એક મેઈન પ્રશ્ન છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સ ગ્રુપના એક અહેવાલ મુજબ, 2026માં સોનાના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પણ ઉછાળો જોવા મળશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:39 PM IST

Gold Price Prediction: નવા વર્ષમાં સોનું ક્યાં જશે? રોકાણકારોના મનમાં આ એક મુખ્ય પ્રશ્ન છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સ ગ્રુપના એક અહેવાલ મુજબ, 2026માં સોનાના ભાવમાં વધારો થતો રહેશે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળશે. 2025 એક નોંધપાત્ર વર્ષ રહ્યું છે, જેમાં સોનાના ભાવ નવા રેકોર્ડ બનાવશે.

ભાવ કેટલે જશે?

બ્રોકરેજ હાઉસના અહેવાલ મુજબ, સોનાના ભાવ આવતા વર્ષે નવી ઊંચાઈએ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સ ગ્રુપના અહેવાલ મુજબ, 2026માં સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ $4,900 અથવા પ્રતિ 10 ગ્રામ 155,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. જો આવું થાય, તો 2026 સોના માટે પણ એક સારૂ વર્ષ રહેશે.

વર્તમાન ભાવ વલણ શું છે?

ઇબ્જારેટ્સના અહેવાલ મુજબ, સોમવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 131,779 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. આ દરમિયાન, ચાંદીનો ભાવ 2 લાખ રૂપિયાને પાર કરી ગયો. શુક્રવારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 2,00,067 રૂપિયા હતો. ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે, પરંતુ છેલ્લા બે દિવસમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.

સોનાના ભાવમાં 8,000 રૂપિયાનો વધારો

19 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 123448 રૂપિયા હતો. શુક્રવારે સાંજે તે 10 ગ્રામ 131779 પર પહોંચી ગયો. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર એક મહિનામાં ભાવમાં 8000 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

ચાંદીના ભાવમાં 48000 રૂપિયાનો વધારો

19 નવેમ્બર, 2025ના રોજ એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 158120 રૂપિયા હતો. શુક્રવારે સાંજે આ ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 2,00,067 પર પહોંચી ગયો. ગયા મહિનામાં ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે 48000 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

