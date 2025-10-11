Prev
બેજોડ છે આ ટ્રિક! માત્ર 5000 લગાવી બની શકો છો કરોડોના માલિક, સમજો ગણિત

5000 Monthly SIP: SIP દ્વારા દર મહિને નાની રકમનું રોકાણ કરીને, તમે લાંબા ગાળે નોંધપાત્ર ભંડોળ બનાવી શકો છો. આ એક સ્માર્ટ રોકાણ પદ્ધતિ છે, પરંતુ લાંબા ગાળા માટે તેને વળગી રહો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:37 PM IST

5000 Monthly SIP: દરેક ઈચ્છે છે કે વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તેની પાસે સારૂ ફંડ જમા થઈ જાય એટલે કે નિવૃત્તિ બાદનું જીવન આરામથી પસાર થાય. પરંતુ ઘર-પરિવાર અને ખુદના ખર્ચ બાદ મહિનાના અંતમાં વ્યક્તિ એટલા પણ ભેગા નથી કરી શકતો કે તે આવનારા સમય માટે કરોડો ભેગા કરી લે. જો પ્લાનિંગ સાથે રોકાણ કરવામાં આવે તો અસંભવ લાગતી વાત સંભવ થઈ શકે છે.

કોના માટે SIP છે શાનદાર વિકલ્પ?
મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) એક સારો રોકાણ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. SIP માં રોકાણ કરવું અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ વિકલ્પો કરતાં સરળ છે અને વધુ વળતરની સંભાવના આપે છે. તેથી, જો તમારી પાસે નિયમિત આવક હોય, તો સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) એક સારો વિકલ્પ છે. SIP માં દર મહિને સતત નાની રકમનું રોકાણ કરીને, તમે સમય જતાં નોંધપાત્ર ભંડોળ બનાવી શકો છો. સતત રોકાણ તમને નોંધપાત્ર રકમ એકઠી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

યુક્તિને કેવી રીતે સમજવી તે અહીં છે:
જો તમે તમારા રોકાણની શરૂઆત રૂ. 1,000 ની માસિક SIP થી કરો છો અને વાર્ષિક 12% ના દરે વ્યાજ મેળવો છો, તો તમારી પાસે 31 વર્ષ સુધીમાં રૂ. 1.02 કરોડનું ભંડોળ હશે. તેવી જ રીતે, જો તમે SIP માં દર મહિને રૂ. 5,000 નું રોકાણ કરો છો, તેમાં દર વર્ષે 10% નો વધારો કરો છો, અને તમારી થાપણો પર વાર્ષિક 12% વ્યાજ મેળવવાની અપેક્ષા રાખો છો, તો તમારી પાસે 25 વર્ષ સુધીમાં રૂ. 2,13,77,730 હશે. આમાંથી, 59,00,823 રૂપિયા રોકાણ કરેલ રકમ છે, જ્યારે 1,54,76,906 રૂપિયા વ્યાજની કમાણી છે.

તો 21 વર્ષ સુધી તમે 5000 ની માસિક એસઆઈપીથી 1.16 કરોડ સુધીની મોટી કમાણી કરી લેશો. તેમાંથી 38.40 લાખ રૂપિયાનું તમારૂ કુલ રોકાણ અને રિટર્નથી થયેલી કમાણી 77.96 લાખ રૂપિયા છે. જો તમે 5000ની જગ્યાએ 2000ની માસિક SIP કરો છો તો 10 ટકાના સ્ટેપ અપની સાથે તમે આગામી 24 વર્ષમાં 1.10 કરોડનું ફંડ ભેગું કરી લેશો.

જોકે, એ ધ્યાનમાં રાખવું અગત્યનું છે કે SIP તમને ફક્ત ત્યારે જ ફાયદો કરાવશે જો તમે તેને લાંબા ગાળા માટે ચાલુ રાખશો. ઘણા લોકો બજાર નીચે હોય ત્યારે SIP બંધ કરી દે છે, જેનાથી પોતાને નુકસાન થાય છે કારણ કે તેઓ વધતા બજાર ભાવનો લાભ મેળવી શકતા નથી અને મંદી દરમિયાન સસ્તા યુનિટ પણ ખરીદી શકતા નથી. SIP નો સંપૂર્ણ લાભ મેળવવા માટે, જ્યાં સુધી તમે તમારા લક્ષ્ય સુધી ન પહોંચો ત્યાં સુધી તેને ચાલુ રાખો.

કઈ રીતે શરૂઆત કરશો 
SIP શરૂ કરતાં પહેલા તમારે તે નક્કી કરવું પડશે કે દર મહિને કેટલા રૂપિયા લગાવવા છે અને તે પ્રમાણે તમારૂ SIP Amount પસંદ કરો. ત્યારબાદ તમારા Risk tolerance અને Financial goals ના આધાર પર મ્યૂચ્યુઅલ ફંડ્સ સિલેક્ટ કરો.

કેટલા સમય સુધી પૈસા લગાવવા
જેમ કે short-term, medium-term કે long-term તે પણ વિચારી લો. તમામ વસ્તુ ફાઇનલ થઈ ગયા બાદ PAN, Aadhaar અને બેંક ડિટેલ્સની સાથે તમારૂ KYC પૂર્ણ કરો.

ત્યારબાદ e-Mandate દ્વારા ઓટો-ડેબિટની મંજૂરી આપવાની હોય છે, જેથી દર મહિને SIP ના પૈસા એકાઉન્ટમાંથી ઓટોમેટિક કપાઈ જાય.

તમે કોઈપણ બ્રોકરેજ એપ કે Mutual Fund હાઉસની વેબસાઇટ પર જઈને તમારો પ્લાન પસંદ કરી શકો છો.

હવે તમારે પહેલા SIP Registration Form ભરવું પડશે. તેમાં તમને SIP Amount, Frequency Specified જેવી ઘણી જાણકારી આપવી પડશે.

આ સાથે SIP ની સાથે તમારા રોકાણની સફર શરૂ થઈ જશે.
 

investment planmutual funds investmentSIP

