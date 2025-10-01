દિવાળી પહેલા ખેડૂતો માટે ખુશખબર! કેબિનેટ બેઠકમાં કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય, 11000 કરોડની યોજનાને આપી મંજૂરી
Cabinet Meeting: કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે, ઘઉંનો MSP 2,585 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત જવનો MSP 2,150 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ, ચણા 5,875 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને મસૂર 7,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
Cabinet Meeting: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બુધવારે યોજાયેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં દેશમાં કઠોળનું ઉત્પાદન વધારવા અને આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે 11,000 કરોડ રૂપિયાની છ વર્ષીય યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં ખાદ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો અને ખેડૂતોની આવક વધારવાનો છે. આ સાથે જ કબિનેટે રવિ પાક માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) માટે પણ 84,200 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈને મંજૂરી આપી છે, જેનાથી દેશના ખેડૂતોને સીધો લાભ મળશે.
કઠોળ ઉત્પાદન વધારવા માટે નવી રણનીતિ
આ યોજનામાં હેઠળ એક વ્યાપક રણનીતિ અપનાવવામાં આવશે, જેમાં સામેલ છે, રિસર્ચ, બીજ સિસ્ટમ, ખેતી ક્ષેત્રનો વિસ્તાર અને ખરીદી પ્રણાલીઓ અને ભાવ સ્થિરતા. આ યોજનાનું ફોકસ ઉચ્ચ ઉપજ આપતી, જીવાત પ્રતિરોધક અને આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક કઠોળ જાતોના વિકાસ અને પ્રચાર પર કરશે. મુખ્ય કઠોળ ઉગાડતા રાજ્યોમાં બહુ-સ્થાનિક ટ્રાયલ પણ હાથ ધરવામાં આવશે.
બીજ ઉપલબ્ધતા અને વિતરણ
- રાજ્યોએ 5-વર્ષીય રોલિંગ સીડ પ્રોડક્શન પ્લાન બનાવવાના રહેશે.
- ICAR બ્રીડર સીડનું નિરીક્ષણ કરશે.
- રાજ્ય અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ ફાઉન્ડેશન અને સર્ટિફાઈડ સીડનું ઉત્પાદન કરશે.
- SATHI પોર્ટલ દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવશે.
- 2030-31 સુધીમાં 126 લાખ ક્વિન્ટલ સર્ટિફાઈડ સીડ ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેનાથી 370 લાખ હેક્ટર વિસ્તારને આવરી લેવાશે.
શું છે યોજના?
કઠોળ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં 35 લાખ હેક્ટરનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને ડાંગરની પડતર જમીન (rice fallow land) અને અન્ય યોગ્ય વિસ્તારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ખેડૂતોને 88 લાખ સીડ કીટ મફતમાં વિતરણ કરવામાં આવશે. ક્ષમતા નિર્માણ કાર્યક્રમો દ્વારા સતત ખેતી પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
બજારો અને વેલ્યુ ચેન મજબૂત બનાવવી
- 1000 પોસ્ટ-હાર્વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ યુનિટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
- પ્રતિ યુનિટ મહત્તમ 25 લાખની સબસિડી આપવામાં આવશે.
- PM-AASHA યોજના હેઠળ ભાવ સમર્થન યોજના (PSS)માં આગામી ચાર વર્ષ સુધી તુવેર, અડદ અને મસૂરની મહત્તમ ખરીદી NAFED અને NCCF દ્વારા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. વૈશ્વિક કઠોળના ભાવનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે, જેથી ખેડૂતોનો વિશ્વાસ બન્યો રહે.
ખેડૂતો માટે નિર્ણય
કેન્દ્ર સરકારે રવિ પાક વર્ષ 2026-27 માટે ઘઉં સહિત પસંદગીના પાક માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)ને મંજૂરી આપી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બુધવારે મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે, ઘઉંનો MSP 2,585 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત જવનો MSP 2,150 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ, ચણા 5,875 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને મસૂર 7,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ, સરસવ અથવા રેપસીડનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 6200 રૂપિયા અને સનફ્લાવરનો ભાવ 6540 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
