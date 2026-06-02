/શું મકાન માલિક નોટિસ આપ્યા વગર ઘર ખાલી કરાવી શકે! જાણો શું કહે છે નિયમ?

ભાડા સાથે જોડાયેલા નિયમ ભલે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં અલગ-અલગ છે. પરંતુ કેટલીક સૈદ્ધાંતિક સમાનતાઓ દરેક જગ્યાએ હોય છે. જેમ કે ભાડુઆતને ઘર ખાલી કરાવવા માટે યોગ્ય નોટિસ આપવાનો નિયમ સમગ્ર દેશમાં છે. આ કારણે મોટા ભાગના લોકો તે જાણે છે કે કોઈપણ સ્થિતિમાં નોટિસ આપ્યા વગર ભાડુઆત પાસે ઘર ખાલી ન કરાવી શકાય. પરંતુ દરેક નિયમના કેટલાક અપવાદ પણ હોય છે. આ રીતે નોટિસ આપ્યા વગર ઘર ખાલી કરાવવાના મામલામાં પણ કેટલાક અપવાદ છે. આ જાણી ઘણા લોકોને નવાઈ લાગી શકે છે, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં મકાન માલિક નોટિસ આપ્યા વગર ભાડુઆત પાસે ઘર ખાલી કરાવી શકે છે.
ક્યા કાયદાના આધારે બન્યા છે નિયમ?
ભારતમાં ભાડુઆત સાથે જોડાયેલા નિયમ મુખ્ય રૂપથી Transfer of Property Act અને Model Tenancy Act 2021ના આધાર પર નક્કી થાય છે. આ કાયદા પ્રમાણે ઘર ખાલી કરાવવા માટે 15 દિવસની નોટિસ જરૂરી હોય છે. તો વાર્ષિક લીઝના મામલામાં 6 મહિના સુધીની નોટિસ આપવી પડે છે. પરંતુ નોટિસની શરતો સામાન્ય રીતે રેન્ટ કે લીઝ એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે નક્કી થાય છે.
ક્યારે શરૂ થઈ શકે છે ખાલી કરાવવાની કાર્યવાહી?
મકાન માલિક કેટલીક પરિસ્થિતિમાં ઘર ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે. તેમાં સૌથી મોટું કારણ ભાડું ન આપવું છે. આ સિવાય મકાન માલિકને નુકસાન પહોંચાડવું, કોઈ મંજૂરી વગર સબલેટ કરવું કે ભાડા કરારની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવું સામેલ છે. જોકે આ સ્થિતિમાં પણ નોટિસ વગર ઘર ખાલી ન કરાવી શકાય. મકાન માલિકે કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે.
ભાડુઆતને કાઢવાની કાયદાકીય પ્રક્રિયા
કાયદા પ્રમાણે મકાન માલિકે પહેલા કાયદાકીય નોટિસ આપવાની હોય છે. ત્યારબાદ સિવિલ કોર્ટ કે રેન્ટ ઓથોરિટીમાં ખાલી કરાવવાનો મામલો દાખલ કરવામાં આવે છે. પછી કોર્ટમાં સુનાવણી થાય છે અને આદેશ આવ્યા બાદ ખાલી કરાવી શકાય છે.
મકાન માલિક શું ન કરી શકે?
કાયદો મકાન માલિક માટે કેટલીક મર્યાદા નક્કી કરે છે. જેમ કે મકાન માલિક ખુદ તાળુ ન બદલી શકે. વીજળી-પાણી ન કાપી શકે. ન તો ભાડુઆતનો સમય બહાર ફેંકી શકે છે. આમ કરવાથી ગેરકાયદેસર રીતે બહાર કાઢવામાં અથવા પજવણી ગણવામાં આવી શકે છે. આવા મામલામાં ભાડુઆત પોલીસ કે કોર્ટની મદદ લઈ શકે છે.
નવા ભાડા કાયદામાં શું થયો ફેરફાર?
Model Tenancy Act 2021 હેઠળ લેખિત ભાડા કરારને ફરજીયાત બનાવવાનો ભાર આપવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. આ સાથે ભાડા વિવાદનો ઉકેલ લાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. નવા માળખામાં ડિજિટલ રજીસ્ટ્રેશન અને દસ્તાવેજીય રેકોર્ડને પણ વધારવામાં આવી રહ્યો છે.
ક્યારે નોટિસ આપ્યા વગર ખાલી કરાવી શકાય ઘર?
કાયદા પ્રમાણે મકાન માલિક કોઈ સામાન્ય નોટિસની સ્થિતિમાં ત્યારે કબજો પરત લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે, જ્યારે Transfer of Property Act, 1882 ની કલમ 111 (a) હેઠળ ભાડુઆતનો પહેલાથી નક્કી સમયગાળો હોય અને તે ખતમ થઈ જાય, કે ભાડુઆત મકાન સરેન્ડર કરે. આ સિવાય કલમ 111(b) અને 111(c) હેઠળ જો ભાડુઆત નક્કી ઘટના કે મકાન માલિકના અધિકાર ખતમ હોવાને કારણે સમાપ્ત થઈ જાય, ત્યારે ભાડા કરાર સમાપ્ત થયો માની લેવામાં આવે છે. તો ભાડાની શરતોનું ઉલ્લંઘન કે કબજાની જોગવાઈ કલમ 111(g) માં છે. પરંતુ મોટા ભાગના ઘરોમાં લાગૂ દર મહિને ભાડુ આપવાની કલમ 106 હેઠળ 15 દિવસ કે ભાડા કરારમાં નક્કી સમયની લેખિત નોટિસ આપવી જરૂરી છે.