22 હજારનો પગાર શું તમને બનાવી શકે છે કરોડપતિ? જાણો 4.8 કરોડના ફંડની આખી ગણતરી

Crorepati with 22k salary: રોકાણની સફરમાં તમારે કેટલીક વાતો મનમાં ગાંઠ બાંધી લેવી જોઈએ. જેમ કે બજારના ઉતાર-ચઢાવ છતાં રોકાણ અટકાવવું જોઈએ નહીં. જો તમે શિસ્તબદ્ધ રીતે દર મહિને પૈસા લગાવો છો, તો નિવૃત્તિ (Retirement) સમયે કરોડોનું ફંડ એકઠું કરી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:19 PM IST

Investment Tips: સામાન્ય માણસને લાગે છે કે કરોડપતિ બનવા માટે લાખોમાં પગાર અથવા કોઈ મોટો વ્યવસાય હોવો જરૂરી છે. પરંતુ નિષ્ણાતો અને રોકાણકારો માને છે કે તમે કેટલું કમાઓ છો તેના કરતા વધુ મહત્વનું એ છે કે તમે કેટલું અને ક્યાં રોકાણ કરો છો. જો અમે એમ કહીએ કે તમારો માસિક પગાર 22 હજાર રૂપિયા છે, તો પણ તમે નિવૃત્તિ સુધીમાં 4.8 કરોડ રૂપિયાનું મોટું ફંડ તૈયાર કરી શકો છો, તો તમે કદાચ કહેશો કે શું તમે અમને એપ્રિલ ફૂલ બનાવી રહ્યા છો? પણ એવું નથી. 25 હજારથી ઓછા પગારમાં પણ પ્લાનિંગ સાથે કરેલા રોકાણ દ્વારા તમે કરોડપતિ બની શકો છો. કેવી રીતે? ચાલો સમજીએ.

કમ્પાઉન્ડિંગની શક્તિ (Power of Compounding)
આ લક્ષ્ય હાંસલ કરવામાં તમારું સૌથી મોટું હથિયાર કમ્પાઉન્ડિંગ છે. રોકાણની દુનિયામાં તેને 'દુનિયાની આઠમી અજાયબી' કહેવામાં આવે છે. તમે જેટલું વહેલું રોકાણ શરૂ કરશો, તમારા પૈસાને વધવા માટે તેટલો જ વધુ સમય મળશે. જો કોઈ રોકાણકાર 25 વર્ષની ઉંમરે રોકાણ શરૂ કરે છે, તો તેની પાસે 60 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચવા માટે પૂરા 35 વર્ષનો સમય હશે.

સમજો કરોડપતિ બનવાનું કેલ્ક્યુલેશન
ધારો કે તમારો પગાર 22 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માસ છે. તમે તમારી આવકનો લગભગ 20% થી 25% હિસ્સો એટલે કે 5 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માસ SIP (Systematic Investment Plan) માં રોકાણ કરો છો, તો તમારી સફર અહીંથી શરૂ થાય છે. જોકે, માત્ર 5 હજારની ફિક્સ SIP થી 4.8 કરોડ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ છે. આ માટે તમારે સ્ટેપ-અપ SIP (Step-up SIP) ની પદ્ધતિ અપનાવવી પડશે. એટલે કે જેમ જેમ તમારો પગાર વધે, તેમ તેમ તમારે તમારા રોકાણની રકમમાં પણ વધારો કરવો પડશે.

શરૂઆતના રોકાણ માટે હાલમાં દર મહિને ₹5,000 નું રોકાણ લે છે. હવે દર વર્ષે પોતાના રોકાણમાં 10% વધારો કરે છે. ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સરેરાશ 12% લાંબા ગાળાનું વળતર ધારી શકાય છે. આ માટે, 35 વર્ષનો સમયગાળો ધ્યાનમાં લેવાય છે. આ સૂત્ર મુજબ 35 વર્ષ પછી તમારું કુલ રોકાણ આશરે ₹1.62 કરોડ થશે, પરંતુ ચક્રવૃદ્ધિના જાદુથી તમારી કુલ સંપત્તિ ₹4.8 કરોડથી વધુ થઈ જશે.

ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
આ રોકાણ યાત્રામાં તમારે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, બજારના વધઘટ છતાં રોકાણ કરવાનું બંધ કરશો નહીં. યાદ રાખો કે આજે ₹4 કરોડનું મૂલ્ય 35 વર્ષ પછી ઓછું હશે, તેથી હંમેશા તમારા લક્ષ્યને થોડું વધારે રાખો. ઉપરાંત, રોકાણ શરૂ કરતા પહેલા, ઓછામાં ઓછા 6 મહિનાના ખર્ચ જેટલું ઇમરજન્સી ફંડ બનાવો જેથી તમારે તમારા રોકાણને અધવચ્ચે તોડી ન નાખવું પડે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

