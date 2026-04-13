શું 12 વર્ષમાં ભાડુઆત બની શકે છે મકાન માલિક? વકીલે સમજાવી એક-એક વાત

Prev
Next
શું ભાડુઆત 12 વર્ષ બાદ તે જગ્યા પર પર પોતાનો માલિકી હક સાબિત કરી શકે છે, જ્યાં તે 12 વર્ષથી રહે છે. તો જાણો કાયદો શું કહે છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:32 PM IST
  • ઈ-કઈ પરિસ્થિતિમાં ભાડુઆત સંપત્તિ પર પોતાનો હક સાબિત કરી શકે 
  • ઈ ભાડુઆત 12 વર્ષ બાદ એઝવર્સ પઝેશન હેઠળ દાવો કરી શકે
  • સરકારી જમીન હોય તો 30 વર્ષ બાદ કરી શકે છે માલિકીનો દાવો
  •  

Trending Photos

શું કોઈ ભાડુઆત થોડા સમય બાદ તે ઘર કે જમીન પર પોતાનો માલિકી હક સાબિત કરી શકે છે, જ્યાં તે લાંબા સમયથી રહે છે. કહેવામાં આવે છે કે જો કોઈ ભાડુત સતત 12 વર્ષથી કોઈ જગ્યા પર રહી રહ્યો છે તો તે કબજો કરી શકે છે. તેવામાં જાણીએ શું આવું થઈ શકે છે અને 12 વર્ષની વાત કેટલી યોગ્ય છે. આ વિશે જમીનના મામલા સાથે જોડાયેલા વકીલે દરેક વિગત જણાવી છે. કઈ-કઈ પરિસ્થિતિમાં ભાડુઆત સંપત્તિ પર પોતાનો હક સાબિત કરી શકે છે.

આમ તો ભારતીય કાયદામાં ભાડુઆત સામાન્ય રૂપથી માલિક નથી બની શકતો, પરંતુ એડવર્સ પઝેશન હેઠળ વિશેષ પરિસ્થિતિમાં આવો દાવો સંભવ થઈ શકે છે. તો આવો સમજીએ એડવર્સ પઝેશન શું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું 12 વર્ષમાં બની શકે છે મકાન માલિક?
આ વિશે દિલ્હી હાઈકોર્ટના વકીલ પ્રેમ જોશીએ જણાવ્યું કે કેટલીક સ્થિતિમાં ભાડુઆત તે જમીન પર માલિકી હકનો દાવો કરી શકે છે, જ્યાં તે ઘણા વર્ષથી રહે છે. તેમણે જણાવ્યું- જો ખાનગી જમીનની વાત કરીએ તો આ સ્થિતિમાં કોઈ ભાડુઆત 12 વર્ષ બાદ એઝવર્સ પઝેશન હેઠળ દાવો કરી શકે છે.

એવજર્સ પઝેશનનો મતલબ છે કે જ્યારે ભાડુઆત ત્યાં રહે છે અને તેના અવેજમાં ન તો ભાડુ આપી રહ્યો છે અને ન મકાન માલિક આવું કરવા માટે કહી રહ્યાં છે. કે અસલી મકાન માલિકની જાણકારી નથી તો આવી સ્થિતિમાં 12 વર્ષ બાદ દાવો કરી શકાય છે.

વકીલે જણાવ્યું 'જેમ કે ઘણીવાર ભાડુઆત કોઈ ઘરમાં રહે છે અને મકાન માલિક વિદેશ જતાં રહે છે કે મકાન માલિકને પોતાની સંપત્તિ વિશે ખ્યાલ નથી તો આ સ્થિતિમાં ભાડુઆત પોતાનો દાવો કરી શકે છે. આ સ્થિતિમાં સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાં મકાન માલિક તરફથી કોઈ દાવો ન હોવો જોઈએ અને મકાન માલિક કોઈ પાર્ટી ન હોવી જોઈએ. આ સ્થિતિમાં ભાડુઆતને માલિકી હક તે જગ્યા પર મળી શકે છે, જ્યાં તે 12 વર્ષથી રહે છે.'

તેમણે જણાવ્યું કે જો મામલો સરકારી જમીન સાથે જોડાયેલો હોય છે તો તે સ્થિતિમાં સમય 30 વર્ષથી વધુનો હોય છે. એટલે કે કોઈ 30 વર્ષથી વધુ સમયથી સરકારી જમીન પર રહે છે અને ત્યારબાદ પણ સરકાર તરફથી કોઈ દાવો કરવામાં આવતો નથી અને સરકાર તરફથી કોઈ ભાડું લેવામાં આવી રહ્યું નથી તો આ સ્થિતિમાં ભાડુઆત તરફથી માલિકી હકનો દાવો કરવામાં આવી શકે છે.

જો મકાન માલિક હોવ તો શું કરવું...
જો તમે મકાન માલિક હોવ તો ભાડા કરાર બનાવતા રહો અને દર 11 મહિને ભાડા કરાર રિન્યુ કરાવતા રહો. આવી સ્થિતિમાં કોઈ ભાડુઆત તમારી જમીન પર કબજો ન કરી શકે. સાથે જે ભાડું લેવામાં આવે છે તેનો રેકોર્ડ પણ રાખો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news