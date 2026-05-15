/Petrol-Diesel Price: 3 રૂપિયા વધારો તો હજુ શરૂઆત...ઓઈલ કંપનીઓનો અસલ ખેલ હજુ બાકી! શું હજું મોંઘુ થઈ શકે પેટ્રોલ-ડીઝલ?

Petrol-Diesel Price: આખરે જે ડર હતો તે સાચો પડ્યો અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આજે 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વધ્યા. જો કે લોકોને હજુ પણ આ ભાવમાં વધારો થાય તેવો ડર છે કારણ કે એવા રિપોર્ટ્સ હતા કે ભાવમાં મોટો વધારો થઈ શકે છે ત્યારે એ આશંકા હજુ પણ રહે કે શું ભાવમાં હજુ વધારો થઈ શકે છે? આવી ભીતિ રહેવા પાછળ શું કારણ એ પણ જાણો.
આજે સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો અને પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયા પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘા થઈ ગયા. આ ભાવ આજથી જ લાગૂ થઈ ગયા છે. પહેલા એવી આશંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી કે પેટ્રોલ ડીઝલમાં 5થી 20 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે જો કે કંપનીઓ તરફથી જે વધારો થયો તે અનુમાન કરતા ઘણો ઓછો છે. પરંતુ શું પેટ્રોલ ડીઝલમાં આ વધારા બાદ હવે વધારો નહીં થાય? કે પછી સ્થિતિ કઈ બીજી છે?
અત્રે જણાવવાનું કે આવો સવાલ એટલા માટે પણ થઈ રહ્યો છે કારણ કે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે જે ઓઈલ અને ગેસ સંકટ ઊભુ થયું છે તે હજુ પણ યથાવત જ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજું પણ તલવારો ખેંચાયેલી જ છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પણ ચિંતાની સ્થિતિ છે. હાલમાં જ ભારતના જહાજ પર હુમલો થયો. ત્યારે એ જાણીએ કે ઓઈલ કંપનીઓ પાસે તેમને થઈ રહેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા કઈ રીતે થઈ શકે અને તેમની પાસે ભાવ વધારાનો કયો ફોર્મૂલા રહેલો છે?
શું આ ભાવ વધારાથી નુકસાનની ભરપાઈ થઈ જશે?
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજુ પણ તંગ પરિસ્થિતિ છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી પેટ્રોલિયમ કંપનીઓને ખુબ નુકસાન પણ થઈ રહ્યું છે. Z 24 કલાકે જ્યારે પેટ્રોલ ડિઝલના ભાવ વધારા અંગે યુનાઈટેડ પેટ્રોલિયમ ડીલર એસોસિએશન દિલ્હીના ચેરમેન અરવિંદ ઠક્કર સાથે વાત કરી તો તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ નુકશાન વેઠીને પેટ્રોલ અને ડીઝલ આપ્યું. સરકારને દરરોજ 2000 થી 2500 કરોડનું નુકશાન જઈ રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારને RBI સહિતની ઉચ્ચ શાખાઓ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવતા ભાવ વધારો કરાયો. ભાવ વધારા બાદ પણ કેન્દ્ર સરકારને પ્રતિ લીટર ડીઝલમાં રૂપિયા 37 જ્યારે પ્રતિ લીટર પેટ્રોલમાં 17 રૂપિયાનું હજુ પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
તમને જણાવી દઈએ કે ઓઈલ પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટી, રાજ્યોના વેટ (VAT) સહિત અન્ય કારકો સાથે ક્રૂડનો પણ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં મોટી ભૂમિકા રહે છે. એક્સપર્ટ્સનું માનીએ તો વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ 1 ડોલર પણ મોંઘુ થાય તો દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ 50થી 60 પૈસા પ્રતિ લીટર વધવાની સંભાવના રહે છે. જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું તે સમયે ક્રૂડનો ભાવ 69 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતો જે હવે 109 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ જોવા મળી રહ્યો છે.
કિંમત વધારવા ઘટાડવા માટે કંપનીઓ સ્વતંત્ર
નોંધનીય છે કે પહેલા દેશમાં સરકાર ઓઈલના ભાવને કાબૂમાં રાખતી હતી અને તેમાં સંશોધન કરતી હતી. પરંતુ 2010 અને 2014માં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સંશોધન (OMCs)ના હવાલે કરી દેવાયો. એટલે કે ત્યારથી ઓઈલ કંપનીઓ ક્યારે કેટલો ભાવ વધારવો કે ઘટાડવો તેના માટે સ્વતંત્ર છે.
આ ઉપરાંત ઇતિહાસ પર નજર ફેરવીએ તો ઓઈલ કંપનીઓ ક્યારેય પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં એક જ ધડાકે વધારો કરતી જોવા મળી નથી. જેનું તાજુ ઉદાહરણ 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ છે. તે સમયે ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબ્યા હતા. દેશમાં માર્ચ-એપ્રિલ મહિનામાં સતત પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. તે મહિને 15 દિવસમાં 13 દિવસ ભાવ વધ્યા હતા અને તેમાં 10 દિવસ તો ફક્ત 80 પૈસા પ્રતિ લીટર પ્રમાણે જ ભાવ વધ્યા હતા. આવામાં એવું પણ બની શકે કે IOCL, BPCL, HPCL જેવી ઓઈલ કંપનીઓ ધીરે ધીરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં હજુ વધારો કરી શકે. જેથી કરીને તેમના નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકે.