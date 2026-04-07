ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ન ભરવા પર પોલીસ તમારી ધરપકડ કરી શકે ? જાણો શું કહે છે કાયદો

Credit Card : જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ન ભરો તો તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને અસર થાય છે ? શું આ માટે પોલીસ તમારી ધરપકડ કરી શકે છે ? આ માટેનો કાયદો શું છે ? આ બધા જ સવાલોના જવાબ અમે તમને આ લેખમાં જણાવીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:57 PM IST
  • આજે દરેક વ્યક્તિ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે
  • બિલ ન ભરવાથી તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને ફટકો પડી શકે છે
  • બિલ ન ભરો તો તમારા સામે બેંક કડક પગલાં ભરી શકે છે

Credit Card : આજકાલ પગારદાર વ્યક્તિથી લઈને બિઝનેસમેન સુધી દરેક વ્યક્તિ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે. તમારી પાસે રોકડ ન હોય તો તમે ક્રેડિટ કાર્ડથી સરળતાથી ખરીદી કરી શકો છો. આ ઉપરાંત પણ ઘણી જગ્યાએ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ જો બિલ સમયસર ચૂકવવામાં ન આવે તો આ સુવિધા તમારા માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે.

બેંક અથવા સંબંધિત કંપની વ્યાજમાં વધારો કરી શકે છે. તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને પણ ફટકો પડી શકે છે. વધુમાં જરૂર પડે તો કાનૂની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. 

સમયસર બિલ ન ભરો તો શું થાય ? 

જો તમે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ સમયસર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો તેની સીધી અસર તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર પડે છે. ખરાબ ક્રેડિટ સ્કોર તમારા માટે ભવિષ્યમાં લોન લેવામાં મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. વધુમાં નવું ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવું લગભગ અશક્ય બની જાય છે. વધુમાં બેંક તમારી પ્રોફાઇલને બ્લેકલિસ્ટ કરી શકે છે અને તમારા હાલના કાર્ડને બ્લોક કરવા જેવા પગલાં લઈ શકે છે.

પોલીસ ધરપકડ કરી શકતી નથી

ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ન ભરવાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં વિવિધ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે, પોલીસ તમને બિલ ન ભરવા બદલ ધરપકડ કરી શકતી નથી, કારણ કે આને ફોજદારી ગુનો માનવામાં આવતો નથી. તેના બદલે, તેને દેવાના ડિફોલ્ટ સાથે સંબંધિત નાગરિક બાબત તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. આવા વિવાદો સામાન્ય રીતે બેંક અને કોર્ટ દ્વારા ઉકેલવામાં આવે છે.

બેંકો કડક પગલાં લઈ શકે છે

જો ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ લાંબા સમય સુધી ચૂકવવામાં ન આવે, તો બેંક બાકી રકમ વસૂલવા માટે કડક પગલાં લઈ શકે છે. જો જરૂરી હોય તો તમારી સંપત્તિઓ સામે પણ પગલાં લઈ શકે છે.

વધુમાં જો તમે તે જ બેંકમાં બચત ખાતું અથવા અન્ય પ્રકારનું ખાતું ધરાવો છો જેણે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ જારી કર્યું છે, તો બેંક તે ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા રકમ સામે બાકી રકમને વસૂલવા પગલાં લઈને બાકી રકમ વસૂલ કરી શકે છે. જો હજુ પણ સમાધાન થતું નથી, તો બેંક તમારી સામે સિવિલ કેસ દાખલ કરી શકે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

