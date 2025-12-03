શું તમે એક ક્રેડિટ કાર્ડથી બીજા ક્રેડિટ કાર્ડનું ભરો છો બિલ? લોકોની વાતોમાં ન આવો, સત્ય જાણીને તમને નવાઈ લાગશે!
Credit Card Payment: શું તમે એક ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ બીજા દ્વારા ચૂકવી શકો છો? આ પદ્ધતિ ભારતમાં સીધી રીતે માન્ય નથી, પરંતુ કેટલાક કાયદેસર વિકલ્પો અસ્તિત્વમાં છે, જેમ કે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર અને રોકડ એડવાન્સિસ. જો કે, આના પોતાના નિયમો, ફી અને જોખમો સાથે આવે છે. તમારા દેવાના બોજને વધારવાથી બચવા માટે યોગ્ય પદ્ધતિ પસંદ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.
Credit Card Payment: ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓ ઘણીવાર પૂછે છે કે શું એક ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ બીજા ક્રેડિટ કાર્ડને ચૂકવવા માટે કરી શકાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર આવા ઘણા દાવાઓ જોવા મળે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા અલગ છે. ભારતમાં ડાયરેક્ટ કાર્ડ-ટુ-કાર્ડ ચુકવણીની મંજૂરી નથી. અનિયંત્રિત દેવાના બોજને રોકવા અને વપરાશકર્તાઓ સુરક્ષિત રીતે ચુકવણી કરી શકે તેની ખાતરી કરવા માટે આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, આનો અર્થ એ નથી કે તે સંપૂર્ણપણે અશક્ય છે. કેટલીક પરોક્ષ પરંતુ કાયદેસર પદ્ધતિઓ અસ્તિત્વમાં છે, જેમ કે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર અને રોકડ એડવાન્સિસ. જો કે, આ પદ્ધતિઓ ફી, વ્યાજ ચાર્જ અને શરતો સાથે આવે છે. તેથી, તેનો ઉપયોગ ફક્ત સંપૂર્ણ માહિતી સાથે થવો જોઈએ. અમે નીચે સરળ શબ્દોમાં આ પદ્ધતિઓ એક પછી એક સમજાવીશું.
બેલેન્સ ટ્રાન્સફર: સૌથી સરળ અને સૌથી માન્ય પદ્ધતિ
બેલેન્સ ટ્રાન્સફર એ તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચૂકવવાની સૌથી સામાન્ય અને સુરક્ષિત રીત છે. આમાં, તમારું નવું કાર્ડ તમારા બેલેન્સને સીધા જૂના કાર્ડ કંપનીને ચૂકવે છે, જેનાથી તમારું દેવું નવા કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. મુખ્ય ફાયદા:
ઓછા વ્યાજ દર ઓફર કરે છે
પ્રમોશનલ શૂન્ય-વ્યાજ સમયગાળા
દેવાનું એકત્રીકરણ
ઘણી મોટી બેંકો અને કાર્ડ કંપનીઓ ખાસ કરીને આ સુવિધાને પ્રોત્સાહન આપે છે, કારણ કે તે ગ્રાહકોને તેમના દેવાનું વધુ સ્પષ્ટ રીતે સંચાલન કરવાની મંજૂરી આપે છે.
રોકડ એડવાન્સ: શક્ય છે, પરંતુ ભલામણ કરેલ નથી
રોકડ એડવાન્સમાં, તમે એક ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી રોકડ ઉપાડો છો, તેને તમારા બેંક ખાતામાં જમા કરો છો, અને પછી તેનો ઉપયોગ બીજા કાર્ડ પર બિલ ચૂકવવા માટે કરો છો. સમસ્યા એ છે કે:
વ્યાજ તરત જ જમા થાય છે
કોઈ ગ્રેસ પીરિયડ નથી
રોકડ ઉપાડ ફી ખૂબ ઊંચી છે
દેવું ઝડપથી વધી શકે છે
આ કારણોસર, તેને "ઈમરજન્સી વિકલ્પ" માનવામાં આવે છે, પ્રમાણભૂત ચુકવણી પદ્ધતિ નહીં.
કાર્ડ-ટુ-કાર્ડ સીધી ચુકવણી શા માટે સ્વીકાર્ય નથી?
ભારતમાં બેંકિંગ નિયમો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ક્રેડિટ કાર્ડની ચુકવણી ફક્ત બેંક ખાતા, NEFT, UPI અથવા નેટબેંકિંગ દ્વારા જ થવી જોઈએ. કાર્ડ-ટુ-કાર્ડ ચુકવણી સ્વીકાર્ય નથી કારણ કે:
તે ગ્રાહકના કુલ દેવાને વધારે છે
વાસ્તવિક દેવું ચૂકવવામાં આવતું નથી, તે ફક્ત સ્થાનાંતરિત થાય છે
સિસ્ટમમાં જોખમ વધે છે
બેંક લોન માળખાં નબળા પડી શકે છે
ગ્રાહક સલામતી અને બેંકિંગ સ્થિરતા બંને માટે આ નિયમ જરૂરી છે.
કયા વિકલ્પો ફક્ત કામ કરતા નથી?
ઘણા લોકો માને છે કે તેઓ વોલેટ અથવા UPI એપ્લિકેશન્સ દ્વારા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ એક કાર્ડથી બીજા કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં:
Paytm, PhonePe અને GPay સીધા કાર્ડ-ટુ-કાર્ડ ચુકવણીઓ ઓફર કરતા નથી.
ઘણી બેંકોએ વોલેટ લોડિંગને પણ પ્રતિબંધિત કર્યું છે.
ક્રેડિટ કાર્ડથી UPI ચુકવણીઓ પણ મર્યાદિત છે.
તો આ પદ્ધતિ કામ કરતી નથી.
જો તમારી પાસે ભંડોળ ઓછું હોય તો શું કરવું? યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.
જો તમારી પાસે ભંડોળ ઓછું હોય અને તમારા કાર્ડ બિલ ચૂકવવાની જરૂર હોય, તો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ એ છે કે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઑફર્સ શોધો અને તમારા બેલેન્સને ઓછા વ્યાજવાળા કાર્ડમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો.
શું ન કરવું:
- રોકડ એડવાન્સથી બિલ ચૂકવવા
- આખા મહિના માટે તમારી કાર્ડ મર્યાદા 90% થી ઉપર રાખવી
- વારંવાર દેવું સ્થાનાંતરિત કરવું
- આ ભૂલો તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
બેંકોની નજરમાં આ કેમ જોખમી છે?
બેંકો દરેક ગ્રાહકના જોખમનું સ્તર "દેવાના પ્રકાર + ચુકવણીની આદતો" ના આધારે નક્કી કરે છે. જો કોઈ ગ્રાહક એક કાર્ડથી બીજા કાર્ડમાં બિલ ચૂકવે છે, વારંવાર બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરે છે, અથવા રોકડ એડવાન્સ લે છે, તો બેંક તેમને "ઉચ્ચ જોખમ વપરાશકર્તા" માને છે. આની અસર એ થાય છે કે તમારી કાર્ડ મર્યાદા ઘટી શકે છે, તમે નવા કાર્ડ મેળવી શકશો નહીં, અને તમારા વ્યાજ દરમાં વધારો થઈ શકે છે.
શું બેલેન્સ ટ્રાન્સફર તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન પહોંચાડે છે?
ના, જો તમે સમયસર ચુકવણી કરો છો. જો કે, જો તમે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર પછી પણ તમારા બિલ ચૂકવવામાં વિલંબ કરો છો, તો તમારો સ્કોર ઘટી જશે.
