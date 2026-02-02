Prev
Price Prediction: 2027માં સોના અને ચાંદી વિશે કેનેડિયન બેંકેનો ચોંકાવનારો દાવો, આંકડા જાણીને તમે થઈ જશો હેરાન !

Gold Silver Price Prediction: એક કેનેડાની બેંન્કે ભવિષ્યવાણીએ રોકાણકારોને ચોકાવી દીધા છે, જેમાં 2027માં સોના અને ચાંદીના ભાવ પર ભડકા વિશે ભવિષ્યવાણી કરી છે, આ ભવિષ્યવાણીમાં મોટા બજારોમાં ચાલતી ઉથલ પાથલનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:02 PM IST

Gold Silver Price Prediction: એક પ્રતિષ્ઠિત કેનેડિયન બેંકની તાજેતરની આગાહીઓએ ભવિષ્યના બજારનું એક ચિત્ર જાહેર કર્યું છે જેણે વિશ્વભરના રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. BMO કેપિટલ માર્કેટ્સના આ અહેવાલ મુજબ, નજીકના ભવિષ્યમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ એટલી ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે કે આજે સ્વપ્ન જેવું લાગે છે.

2027 સુધીમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સંભવિત 'વિસ્ફોટ'

કેનેડિયન બેંકનો દાવો છે કે 2027 સુધીમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું 8,650 ડોલર પ્રતિ ઔંસની જાદુઈ સ્તરે પહોંચી શકે છે. આ દરમિયાન, ચાંદી પણ તેની તેજસ્વીતાથી દરેકને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે, 220 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. જો આપણે આ ગણતરી ભારતીય રૂપિયા અને બજારમાં લાગુ કરીએ, તો 2027ના અંત સુધીમાં 10 ગ્રામ સોનાની કિંમત 3 લાખ રૂપિયાની નજીક પહોંચી શકે છે. ચાંદી માટે ભવિષ્યવાણી વધુ ચિંતાજનક છે, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ 7.20 લાખ રૂપિયાને વટાવી શકે છે.

ભાવ શા માટે આસમાને પહોંચશે?

એક્સપર્ટ માને છે કે વૈશ્વિક રાજકીય અને આર્થિક પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. અહેવાલમાં "સેલ અમેરિકા", યુએસ ડોલર અને બોન્ડ માર્કેટમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ઘટવાનો ઉલ્લેખ છે. જ્યારે વિશ્વભરમાં સરકારી બેલેન્સ શીટ પર દબાણ વધે છે અને કાગળના ચલણો (ડોલર, રૂપિયા, વગેરે) અંગે અનિશ્ચિતતા ઊભી થાય છે, ત્યારે રોકાણકારો સલામત આશ્રય માટે સોના અને ચાંદી તરફ વળે છે. જાપાન જેવા બજારોમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલથી પણ આ ભય વધ્યો છે, જેના કારણે આ કિંમતી ધાતુઓની માંગ વધી છે.

ચાંદી સોના કરતાં વધુ ઝડપથી વધશે

લોકો ઘણીવાર સોનાને પ્રાથમિકતા આપે છે, પરંતુ આ અહેવાલે ચાંદી પ્રત્યેનો તેમનો દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. ચાંદી હવે માત્ર એક ઔદ્યોગિક ધાતુ નથી, પરંતુ એક મજબૂત રોકાણ સંપત્તિ તરીકે ઉભરી આવી છે. બેંક અનુસાર, ચાંદીનું પ્રદર્શન સોના કરતાં વધુ સારું રહેવાની અપેક્ષા છે. એવો અંદાજ છે કે ચાંદી 2026ના અંત સુધીમાં 160 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને 2027ના અંત સુધીમાં 220 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચશે, જે એક નવો વૈશ્વિક રેકોર્ડ છે.

આ ભવિષ્યવાણી આ મુખ્ય પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત

કિંમતોમાં આ મોટો ઉછાળો ફક્ત ત્યારે જ શક્ય છે, જો ચોક્કસ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ ચાલુ રહે. BMO મુજબ, આ લક્ષ્ય ફક્ત ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે જો વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો દર ત્રણ મહિને સરેરાશ 8 મિલિયન ઔંસ સોનું ખરીદતી રહે. વધુમાં, ગોલ્ડ ETFમાં નોંધપાત્ર રોકાણકારોનો પ્રવાહ આવશ્યક છે. જો યુએસ ડોલર નબળો રહે અને અન્ય રોકાણ વિકલ્પોમાંથી વળતર ઓછું રહે, તો સોના અને ચાંદીને ઐતિહાસિક ઊંચાઈએ પહોંચતા કંઈ રોકી શકશે નહીં.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

