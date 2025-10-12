શાનદાર ઓફર ! રૂપિયા 2 લાખનું કરો રોકાણ અને મેળવો 45 હજાર ફિક્સ રિટર્ન, જાણો કેવી રીતે મળશે લાભ ?
FD Scheme : જો તમારે પણ તમારા રોકાણ પર એક ફિક્સ રિટર્ન જોઈએ છે, તો આજે અમે તમને એક એવી સ્કીમ વિશે જણાવીશું, જેમાં તમે રોકાણ કરીને સારું વળતર મેળવી શકશો.
FD Scheme : જો તમે પણ તમારા રોકાણ પર સુરક્ષિત અને ખાતરીપૂર્વક વળતર શોધી રહ્યા છો, તો જાહેર ક્ષેત્રની કેનેરા બેંક તેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) સ્કીમ પર બેસ્ટ વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. બેંકની FD સ્કીમ 7 દિવસથી મહત્તમ 10 વર્ષ સુધીની મુદત માટે છે, જેમાં વ્યાજ 3.25% થી 7.00% સુધી વ્યાજ મળે છે. અમે તમને કેનેરા બેંકની ખાસ FD સ્કીમ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેમાં તમે રોકાણ કરીને સારું વળતર મેળવી શકો છો.
કેનેરા બેંક તેની 3 વર્ષની FD સ્કીમ પર ગ્રાહકોને આકર્ષક વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે.
3 વર્ષની FD પર વ્યાજ
સામાન્ય નાગરિક- 6.25%
વરિષ્ઠ નાગરિક - 6.75%
સુપર સિનિયર સિટીઝન - 6.85%
કેનેરા બેંકની 444 દિવસની સ્પેશિયલ એફડી સ્કીમ સામાન્ય નાગરિકો માટે મહત્તમ 6.50%, વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે 7.00% અને સુપર વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે 7.10% વ્યાજ આપે છે.
રૂપિયા 2 લાખ જમા કરાવવા પર કેટલું વળતર મળશે ?
જો કોઈ સામાન્ય નાગરિક 3 વર્ષ માટે 2 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, તો તેને 6.25%ના દરે વ્યાજ 42,682 રૂપિયા વ્યાજ મળશે, જ્યારે વરિષ્ઠ નાગરિક 2 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, તો તેને 6.75% દરે 44,479 રૂપિયા રૂપિયા વ્યાજ મળશે, તો સુપર સિનિયર સિટીઝન 2 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, તો તેને 6.85%ના દરે 45,201 રૂપિયા વ્યાજ મળશે.
FD સ્કીમના ફાયદા
ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) સ્કીમ નિશ્ચિત સમયગાળા માટે નિશ્ચિત વ્યાજ ચુકવણી પૂરી પાડે છે અને બજારના વધઘટથી મુક્ત છે. તેથી, તે નિશ્ચિત વળતર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો, ખાસ કરીને નિવૃત્તિ માટે બચત કરતા વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એક સલામત અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ છે.
