Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Car Insurance Tips: ચોમાસામાં ગાડી પાણીમાં ડૂબી ગઈ? આ ભૂલ કરી તો નહીં મળે એક પણ રૂપિયો વીમા ક્લેમ!

Car Insurance Tips: ચોમાસામાં ગાડી પાણીમાં ડૂબી ગઈ? આ ભૂલ કરી તો નહીં મળે એક પણ રૂપિયો વીમા ક્લેમ!

Car Insurance Tips: વરસાદને કારણે નુકસાન પામેલા વાહનને કોમ્પ્રિહેંસિવ પોલીસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે. જો કે, તમે કરેલી કેટલીક ભૂલોને કારણે, કંપની ક્લેમને રિજેક્ટ પણ કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:30 PM IST
Car Insurance Tips: ચોમાસામાં ગાડી પાણીમાં ડૂબી ગઈ? આ ભૂલ કરી તો નહીં મળે એક પણ રૂપિયો વીમા ક્લેમ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વલસાડમાં ઐતિહાસિક પૂર બાદ તબાહીના દ્રશ્યો: માત્ર 36 કલાકમાં પડેલા અંદાજે 50 ઇંચ વરસા
Gujarat Monsoon 202614 min ago
2
family time1 hr ago
3
India Meteorological Department1 hr ago
4
CJP Protest2 hrs ago
5
car damage by floods2 hrs ago