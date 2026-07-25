/Car Insurance Tips: ચોમાસામાં ગાડી પાણીમાં ડૂબી ગઈ? આ ભૂલ કરી તો નહીં મળે એક પણ રૂપિયો વીમા ક્લેમ!

Car Insurance Tips: દર વર્ષે, ચોમાસાની ઋતુ પછી,દેશના મુખ્ય શહેરોમાં ભારે પાણી ભરાઈ જવાને કારણે હજારો વાહનોને નુકસાન થાય છે. જોકે મોટર વીમો પૂર અને પાણીના નુકસાનને આવરી લે છે, ઘણા પોલિસીધારકોને વળતર મળતું નથી. આનું કારણ એ છે કે તેઓ ચોક્કસ ભૂલો કરે છે, જેના કારણે તેમના ક્લેમ રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે. તેથી, જો તમારા વાહનને પાણીથી નુકસાન થાય છે, તો તમારે તેનો ક્લેમ કરવા માટે ચોક્કસ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે.
શું પૂરનું નુકસાન વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે?
થર્ડ પાર્ટી વીમો પૂર અથવા પાણીના નુકસાનને આવરી લેતો નથી. તેના બદલે, એક વ્યાપક પોલિસી અથવા એકલ પોતાના નુકસાનની પોલિસી આવા નુકસાનને આવરી શકે છે. જો કે, આ પોલિસીઓમાં ઘણી શરતો પણ છે જેનું પાલન ન કરવામાં આવે તો, ક્લેમ રિજેક્ટ કરવામાં આવી શકે છે. હકીકતમાં, ઘણા વાહન માલિકો ધારે છે કે તેમની વીમા પોલિસી તમામ નુકસાનને આવરી લેશે, પરંતુ વીમા કંપનીઓ પાણીમાં ફસાઈ ગયા પછી વાહન શરૂ કરવાથી થતા નુકસાનને આવરી લેતી નથી.
ક્લેમ રિજેક્ટ થવાનું સૌથી મોટું કારણ
યોગ્ય સમયે યોગ્ય પગલાં લેવાથી વીમો ક્લેમ રિજેક્ટથી બચી શકાય છે. યાદ રાખવાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે જો તમારું વાહન ડૂબી ગયું હોય તો તેને શરૂ ન કરો. એન્જિનમાં પાણી ઘૂસી ગયા પછી એન્જિન શરૂ કરવાથી પાણી સિલિન્ડરો સુધી પહોંચી શકે છે. પાણી હવાની જેમ સંકુચિત થઈ શકતું નથી, જે પિસ્ટનને બેન્ડ કરી શકે છે અથવા તોડી શકે છે. આને હાઇડ્રો-લોકિંગ કહેવામાં આવે છે. વીમા કંપનીઓ આને ઇરાદાપૂર્વકની ભૂલ માને છે, તેથી જ આવા કિસ્સાઓમાં ક્લેમ રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે.
વાહન બંધ થતાંની સાથે જ આ વસ્તુઓ કરો
વાહન ડૂબી જાય અથવા પાણી એન્જિનમાં ઘૂસી જાય, તો તરત જ એન્જિન બંધ કરો. જો શક્ય હોય તો, બેટરી ડિસ્કનેક્ટ કરો અને વાહનને ફરીથી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. વાહનને પાણીમાંથી દૂર કરવા માટે ટોઇંગ સેવાનો ઉપયોગ કરો. જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, વીમા કંપની દ્વારા અધિકૃત ટોઇંગ સેવાનો ઉપયોગ કરો.
વાહન કાઢતા પહેલા ફોટા અને વિડિઓ લો. વિડિઓમાં પાણીનું લેવલ, વાહનની લાઇસન્સ પ્લેટ, લોકેસન અને તારીખ શામેલ કરો. આ ઉપરાંત, ટોઇંગ બિલ રાખો. સર્વેયરના ચેકિંગ પહેલાં તમારા વાહનનું રિપેરીંગ કરાવશો નહીં, નહીં તો તે તમારા ક્લેમમાં સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે.
વીમા કંપનીને તાત્કાલિક જાણ કરો
કસ્ટમર કેર હેલ્પલાઇન, એપ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા તાત્કાલિક વીમા કંપનીને જાણ કરો, અને ખાતરી કરો કે તમારી પાસે ક્લેમ નંબર છે. વીમા નિયમનકારી અને વિકાસ સત્તામંડળ (IRDAI)ના નિયમો અનુસાર વીમા કંપનીઓએ શક્ય તેટલી વહેલી તકે સર્વેયર મોકલવા અને બધા દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થયાના 30 દિવસની અંદર ક્લેમનું સમાધાન કરવું જરૂરી છે.