1 ફેબ્રુઆરીએ જ રજૂ થશે સામાન્ય બજેટ... 'સન્ડે સસ્પેન્સ' વચ્ચે CCPAનો પ્રસ્તાવ
Union Budget 2026: કેબિનેટ કમિટી ઓન પોલિટિકલ અફેર્સ (CCPA)એ સંસદનું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ કરવા અને 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. જો કે, આ તારીખો પર અંતિમ નિર્ણય લેવાનો હજુ બાકી છે.
Union Budget 2026: આગામી 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થનારા સામાન્ય બજેટને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત છે. કારણ કે, 1 ફેબ્રુઆરીએ રવિવાર આવે છે, જે સાપ્તાહિક રજાનો દિવસ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે, શું રવિવારના દિવસે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરશે? આ વચ્ચે કેબિનેટ કમિટી ઓન પોલિટિકલ અફેર્સ (CCPA)એ સંસદનું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ કરવા અને 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. જો કે, આ તારીખો પર અંતિમ નિર્ણય લેવાનો હજુ બાકી છે અને તેના અંગે ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર જાહેરાત થવાની સંભાવના છે.
ક્યારથી શરૂ થશે બજેટ સત્ર?
ન્યૂઝ એજન્સી ANIના સૂત્રો અનુસાર, CCPAની બેઠકમાં બજેટ સત્ર શરૂ કરવા માટે બે સંભવિત તારીખો -28 જાન્યુઆરી અને 31 જાન્યુઆરી પર ચર્ચા થઈ છે. સંસદનું બજેટ સત્ર સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થતું હોય છે, તેથી 28 જાન્યુઆરીથી સત્ર શરૂ થવાની શક્યતા વધુ છે. ત્યારબાદ આર્થિક સર્વેક્ષણ (Economic Survey) સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને તેના પછીના તબક્કે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરશે.
બે ભાગમાં રજૂ થાય છે બજેટ
સામાન્ય રીતે સંસદનું બજેટ સત્ર બે ભાગમાં યોજાય છે: પ્રથમ ભાગમાં રાષ્ટ્રપતિનું સંબોધન, આર્થિક સર્વેક્ષણ અને કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ થોડો સમય રજા હોય છે જેથી સંસદીય સ્થાયી સમિતિઓ વિવિધ મંત્રાલયોની ગ્રાન્ટની માંગણીઓની સમીક્ષા કરી શકે. બીજો ભાગમાં આ ભાગમાં માંગણીઓ પર ચર્ચા અને તેને પસાર કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.
પહેલાની પેટર્ન
2017 પહેલા સામાન્ય બજેટ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે રજૂ કરવામાં આવતું હતું અને સંસદ નવા નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાના ખર્ચને પુરા કરવા માટે ભારતના સંકલિત ભંડોરમાંથી નાણાં ઉપાડવા માટે વોટ ઓન એકાઉન્ટ પસાર કરાતું હતું. બાકીના નાણાકીય વર્ષ માટે બજેટને બાદમાં સંસદ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. જ્યારે અલગ-અલગ વિભાગોની ગ્રાન્ટની માંગણીઓની સંબંધિત સંસદીય સ્થાયી સમિતિઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2017માં તત્કાલીન નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાની અને નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત પહેલાં માર્ચના અંત સુધીમાં સંસદ દ્વારા તેને મંજૂરી આપવાની પ્રથા શરૂ કરી હતી.
