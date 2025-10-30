ગ્રેચ્યુઇટી પર મોદી સરકારની સ્પષ્ટતા, કોને મળશે 25 લાખ સુધીની ગ્રેચ્યુઇટી? જાણો
New Gratuity Rules 2025: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 25 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મૂળ પગારના 50% સુધી પહોંચ્યા પછી લેવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
New Gratuity Rules 2025: જો તમે કેન્દ્રીય કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે ગ્રેચ્યુઇટી ચૂકવણી અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે. પેન્શન અને પેન્શનરોના કલ્યાણ વિભાગ (DoPPW)એ એક આદેશ દ્વારા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કયા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને વધેલી ગ્રેચ્યુઇટીનો લાભ મળશે.
આદેશ અનુસાર, કેન્દ્રીય નાગરિક સેવાઓ (પેન્શન) નિયમો 2021 અથવા કેન્દ્રીય નાગરિક સેવાઓ (રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટીની ચુકવણી) નિયમો 2021 હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા જાહેર સેવકો, કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને મહત્તમ 25 લાખ રૂપિયાની ગ્રેચ્યુઇટી મળશે. આનો અર્થ એ છે કે, આ વધેલી ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા બધી સંસ્થાઓ અથવા કર્મચારીઓને લાગુ પડશે નહીં.
DoPPW આદેશમાં શું છે?
DoPPW આદેશમાં જણાવાયું છે કે, કેન્દ્રીય સિવિલ સર્વિસીસ (પેન્શન) નિયમો 2021 અને કેન્દ્રીય સિવિલ સર્વિસીસ (નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટીની ચુકવણી) નિયમો 2021 કેન્દ્ર સરકારના સિવિલ કર્મચારીઓના પેન્શન અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો સંબંધિત નીતિઓ ઘડવા માટે નોડલ વિભાગ છે.
વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ નિયમો સોસાયટીઓ, બેન્કો, પોર્ટ ટ્રસ્ટ, RBI, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ, યુનિવર્સિટીઓ અને રાજ્ય સરકારો વગેરેને લાગુ પડશે નહીં. વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ વિષય પર કોઈપણ પ્રશ્નો, જેમાં આ પણ સામેલ છે કે, આવા સંગઠનો કયા નિયમો હેઠળ સંચાલિત થાય છે, સંબંધિત સંગઠન/સંબંધિત વહીવટી મંત્રાલય/વિભાગને મોકલવા જોઈએ.
ક્યારે લેવામાં આવ્યો આ નિર્ણય?
કેન્દ્ર સરકારે 30 મેના રોજ એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે, જેમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 25 લાખ રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે.. આ નિયર્ણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મૂળ પગારના 50% સુધી પહોંચ્યા પછી લેવામાં આવ્યો છે. નિયમો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મૂળ પગારના 50% સુધી DA પહોંચવા પર તમામ ભથ્થાંમાં 25%નો વધારો થાય છે. નિયમો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે વિવિધ ભથ્થાંમાં વધારો તેમજ નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદામાં સુધારો કરવાની જાહેરાત કરી.
25 લાખ રૂપિયા સુધીની ગ્રેચ્યુઇટી માટે કોણ પાત્ર છે?
જે સિવિલ સેવકો કેન્દ્ર સરકારના નિયમિત કર્મચારી છે અને CCS (પેન્શન) નિયમો 2021 અથવા CCS (NPS હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટીની ચુકવણી) નિયમો 2021 હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે