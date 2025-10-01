Prev
DA Hike: દશેરા પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મોદી સરકારની મોટી ભેટ, મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો આટલો વધારો, જાણો

DA Hike: દિવાળી પહેલા સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપી છે. કેબિનેટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ સાથે, પેન્શનરો માટે DRમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:02 PM IST

DA Hike: દશેરા પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મોદી સરકારની મોટી ભેટ, મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો આટલો વધારો, જાણો

DA Hike: દિવાળી-દશેરા પહેલા, કેબિનેટે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA Hike) માં 3 ટકાનો વધારો કરવાની મંજૂરી આપી છે. બુધવારે, કેબિનેટે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી. આ સાથે, કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું હવે 55 ટકાથી વધીને 58 ટકા થઈ ગયું છે. આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025થી અસરકારક માનવામાં આવશે.

દિવાળી પહેલા કર્મચારીઓને ઓક્ટોબરના પગાર સાથે જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરના બાકી પગાર પણ મળશે. આનો અર્થ એ છે કે પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. આનાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તહેવારોની ખરીદીમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. આ વધારો સાતમા પગાર પંચ હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તેમજ પેન્શનરો અને પરિવારના પેન્શનરોને લાગુ પડશે.

2025નો બીજો મોટો વધારો

દિવાળી પહેલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં મોટો વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં આ બીજો વધારો છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં સુધારો કરે છે.

પગાર કેટલો વધશે?

જો કોઈનો મૂળ પગાર ₹30,000 છે, તો તેને દર મહિને વધારાના ₹900 મળશે, જ્યારે ₹40,000 કમાતા કર્મચારીને વધારાના ₹1,200 મળશે. ત્રણ મહિનામાં, બાકી રકમ કુલ ₹2,700થી ₹3,600 થશે. તહેવારોની મોસમ દરમિયાન આ એક મોટી રાહત હશે.

DA વધારો CPI-IW ડેટા પર આધાર રાખે છે

ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (CPI-IW) દ્વારા માપવામાં આવતા ફુગાવાના વલણોના આધારે, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં, વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) સુધારવામાં આવે છે. જોકે જાહેરાતો ઘણીવાર વિલંબિત થાય છે, બાકી રકમ આ વિલંબને ભરપાઈ કરે છે. આ સુધારો 7મા પગાર પંચ હેઠળ છેલ્લો હોવાની અપેક્ષા છે. 8મા પગાર પંચનો અમલ જાન્યુઆરી 2026થી થઈ શકે છે.

