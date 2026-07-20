/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને લાગી શકે છે મોટો ઝટકો! 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવા પર પણ ગ્રોસ સેલેરી નહીં થાય બમણી! જાણો આખું કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહેલા લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ જ છે કે આખરે તેમનો પગાર કેટલો વધશે. અવારનવાર એવું માનવામાં આવે છે કે, જો સરકાર 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરી દે, તો કર્મચારીઓનો આખો પગાર બમણો થઈ જશે. પરંતુ શું વાસ્તવમાં આવું થાય છે? જવાબ છે- ના. કારણ કે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માત્ર બેસિક સેલેરી પર જ લાગુ થાય છે, જ્યારે કર્મચારીના હાથમાં આવતી ગ્રોસ સેલેરીમાં કેટલાય પ્રકારના ભથ્થાં પણ શામેલ હોય છે. આ જ કારણ છે કે, બેસિક સેલેરીમાં 100% નો વધારો થવા છતાં ગ્રોસ સેલેરીમાં એટલો વધારો જોવા મળતો નથી.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગાર વધારાનું સત્ય
છેલ્લા પગાર પંચોનો રેકોર્ડ પણ આ જ બતાવે છે. ચોથા પગાર પંચમાં કર્મચારીઓની ગ્રોસ સેલેરીમાં લગભગ 27.60%નો વધારો થયો હતો. પાંચમા પગાર પંચમાં આ વધારો 31% રહ્યો. છઠ્ઠા પગાર પંચમાં 1.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવા છતાં ગ્રોસ સેલેરીમાં આશરે 54%નો વધારો થયો. જ્યારે 7મા પગાર પંચમાં 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મળવા છતાં કર્મચારીઓની ગ્રોસ સેલેરી સરેરાશ માત્ર 14.29% જ વધી. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલો મોટો હોય, ગ્રોસ સેલેરીમાં પણ એટલો જ વધારો થશે, એ જરૂરી નથી.
આનું સૌથી મોટું કારણ સેલેરીના સ્ટ્રક્ચરને માનવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની સેલેરી માત્ર બેસિક પેથી નથી બનતી. તેમાં મોંઘવારી ભથ્થું (DA), મકાન ભાડા ભથ્થું (HRA), ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ (TPTA) અને અન્ય ઘણા ભથ્થાં શામેલ હોય છે. જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગુ થાય છે, ત્યારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) સામાન્ય રીતે શૂન્યથી શરૂ થાય છે, કારણ કે તેને નવા બેસિક પગારમાં એડજસ્ટ કરી દેવામાં આવે છે. HRA નવા બેસિકના આધારે નક્કી થાય છે, પરંતુ અન્ય ઘણા ભથ્થાંઓમાં તત્કાલ સમાન પ્રમાણમાં વધારો થતો નથી. આ જ કારણે ગ્રોસ સેલેરીનો વધારો સીમિત રહી જાય છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો થઈ શકે છે વધારો
બેન્કબજાર (BankBazaar)ની એક અનુમાનિત ગણતરી અનુસાર, જો 8મા પગાર પંચમાં 2.0, 2.38 કે 2.57 નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે છે, તો લેવલ-1થી લેવલ-10 સુધીના કર્મચારીઓની ગ્રોસ સેલેરીમાં લગભગ 31% થી 58% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. એટલે કે 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો અર્થ એ નથી કે કર્મચારીના હાથમાં આવતો આખો પગાર બમણો થઈ જશે. જો કે, બેસિક પગાર ચોક્કસપણે બમણો થઈ શકે છે, પરંતુ કુલ પગાર પર અન્ય ભથ્થાંઓની પણ અસર પડે છે. ચાલો હવે અલગ-અલગ પે કમિશન હેઠળ ગ્રોસ સેલેરીમાં વધારો કરીને જોઈએ કે આખરે સેલેરી ક્યાં સુધી પહોંચી રહી છે?
અલગ-અલગ પે કમિશન હેઠળ ગ્રોસ સેલેરીમાં વધારો
આ અનુમાનને સમજવા માટે એક સરળ ઉદાહરણ લઈએ. માની લો કે કોઈ કર્મચારીની હાલની બેસિક સેલેરી 18,000 રૂપિયા છે. તેની સાથે 60% મોંઘવારી ભથ્થું અને 24% HRA ઉમેરવા પર તેની હાલની ગ્રોસ સેલેરી બને છે. જો 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થાય છે, તો બેસિક સેલેરી વધીને 36,000 રૂપિયા થઈ જશે. પરંતુ, નવું DA શૂન્યથી શરૂ થશે અને માત્ર HRA નવા બેસિક મુજબ ઉમેરાશે. આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીની ગ્રોસ સેલેરીમાં વધારો તો થશે, પરંતુ તે 100% નહીં પણ અનુમાનિત રીતે લગભગ 31%ની આસપાસ રહી શકે છે.
જો કે, એ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે, આ માત્ર એક અનુમાનિત ગણતરી છે. વાસ્તવિક પગાર વધારો એ વાત પર નિર્ભર કરશે કે સરકાર HRA, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ અને અન્ય ભથ્થાંઓમાં કેવા પ્રકારનો સુધારો કરે છે. આ સિવાય કર્મચારીઓનું પગાર ધોરણ (લેવલ), પોસ્ટિંગનું શહેર (X, Y કે Z કેટેગરી), પદ અને અન્ય સુવિધાઓ પણ આખરી સેલેરીને અસર કરશે.
હાલમાં 8મા પગાર પંચે પોતાની અંતિમ ભલામણો જાહેર કરી નથી. તેથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગાર વધારાને લઈને ચાલી રહેલી તમામ ગણતરીઓ સંભવિત અનુમાનો છે. આખરી નિર્ણય પંચની ભલામણો અને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી બાદ જ સામે આવશે. આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓએ હાલમાં સત્તાવાર જાહેરાતની રાહ જોવી પડશે.