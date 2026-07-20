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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને લાગી શકે છે મોટો ઝટકો! 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવા પર પણ ગ્રોસ સેલેરી નહીં થાય બમણી! જાણો આખું કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને નવું સેલેરી કેલ્ક્યુલેશન સામે આવ્યું છે. અનુમાન મુજબ, 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવા પર બેસિક સેલેરી ભલે બમણી થઈ જાય, પરંતુ ગ્રોસ સેલેરીમાં વધારો માત્ર 31% સુધી જ રહી શકે છે. ચાલો સમજીએ કે, 2.0, 2.38 અને 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કર્મચારીઓનો પગાર કેટલો વધશે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:43 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને લાગી શકે છે મોટો ઝટકો! 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવા પર પણ ગ્રોસ સેલેરી નહીં થાય બમણી! જાણો આખું કેલ્ક્યુલેશન
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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