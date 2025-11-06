સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, VRS પર સરકારે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન
VRS New Rule: આ નિયમ અનુસાર, જો કોઈ સરકારી કર્મચારી 20 વર્ષની નિયમિત સેવા પૂર્ણ કરે છે, તો તેને પોતાની સેવામાંથી સ્વેચ્છાએ નિવૃત્તિ લેવાનો અધિકાર છે.
VRS New Rule: કેન્દ્ર સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. કર્મચારી, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય (Department of Pension and Pensioners’ Welfare - DoPPW)એ એવા સરકારી કર્મચારીઓ માટે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (Voluntary Retirement) અને તેને સંલગ્ન લાભો અંગે નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. જેમણે રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) પસંદ કરી છે.
સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિની જોગવાઈઓ
DoPPW દ્વારા જાહેર કરાયેલ માર્ગદર્શિકામાં જણાવાયું છે કે, આ નિયમ 13 હેઠળ યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પસંદ કરનારા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિનો લાભ લઈ શકે છે. આ નિયમ અનુસાર, જો કોઈ સરકારી કર્મચારી 20 વર્ષની નિયમિત સેવા પૂર્ણ કરે છે, તો તેમને સ્વૈચ્છિક રીતે સેવામાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો અધિકાર છે.
3 મહિનાની પૂર્વ સૂચના ફરજિયાત
DoPPWએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ નિયમ હેઠળ કોઈપણ કર્મચારી ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના અગાઉ તેમના નિમણૂક અધિકારીને લેખિત સૂચના આપીને સેવામાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે, જો કોઈ કર્મચારી 20 વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી નિવૃત્તિ લેવા માંગે છે, તો તેમણે તેમના વિભાગને ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના અગાઉ સૂચના આપવી પડશે.
UPS હેઠળ મળનારા લાભો
નવી ગાઈડલાઈનમાં એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, UPS હેઠળ સ્વેચ્છાએ નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને પેન્શન, ગ્રેચ્યુઇટી અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો તેમના પાત્રતા માપદંડો અનુસાર આપવામાં આવશે. આ જોગવાઈ NPS સિસ્ટમમાં સામેલ કર્મચારીઓને વધુ સુગમતા અને સુરક્ષા પ્રદાન કરશે, જેનાથી તેઓ તેમની નાણાકીય પરિસ્થિતિનું વધુ સારી રીતે આયોજન કરી શકશે. સેવાનિવૃત્તિ મામલાના નિષ્ણાતો માને છે કે, આ સરકારી પગલું UPS સિસ્ટમને વધુ આકર્ષક બનાવશે. આનાથી કર્મચારીઓને વિશ્વાસ મળશે કે જો તેઓ લાંબી સેવા પછી વહેલા નિવૃત્ત થવાનું પસંદ કરે છે તો તેમનો પેન્શન અધિકાર સુરક્ષિત રહેશે.
