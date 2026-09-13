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8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે ₹3 કરોડનો વીમો, જૂના CGEGIS નિયમોમાં થશે ફેરફાર? જાણો

Central Government Employees Insurance: કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચ પહેલાં CGEGISમાં મોટા ફેરફારોની માંગ કરી છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે વર્તમાન ફુગાવાની તુલનામાં વર્તમાન વીમા કવર ખૂબ ઓછું છે. સંગઠનોએ ગ્રુપ C માટે 1 કરોડ રૂપિયા, ગ્રુપ B માટે 1.5 કરોડ રૂપિયા અને ગ્રુપ A માટે 3 કરોડ રૂપિયા સુધીના કવરનું સૂચન કર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:04 PM IST
8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે ₹3 કરોડનો વીમો, જૂના CGEGIS નિયમોમાં થશે ફેરફાર? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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