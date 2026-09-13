/8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે ₹3 કરોડનો વીમો, જૂના CGEGIS નિયમોમાં થશે ફેરફાર? જાણો

Central Government Employees Insurance: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મું પગાર પંચ ફક્ત પગાર અને ભથ્થાં પૂરતું મર્યાદિત નથી. કર્મચારી સંગઠનોએ અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવ્યા છે, જેમાં સૌથી ખાસ કરીને CGEGIS (કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી જૂથ વીમા યોજના) માં ફેરફારની માંગ છે. કર્મચારીઓ કહે છે કે CGEGIS હેઠળ આપવામાં આવતું વીમા કવર વર્તમાન ફુગાવા અને પરિવારોની વધતી જતી જરૂરિયાતોની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે અપૂરતું છે.
નોંધપાત્ર રીતે, આ યોજના હેઠળ વીમા રકમ લાંબા સમયથી યથાવત છે. કર્મચારી સંગઠનોના મતે, ગ્રુપ C કર્મચારીઓ માટે આશરે 1.50 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવર યથાવત છે, જે અગાઉના પગાર પંચની ભલામણો સાથે જોડાયેલું છે. ચાલો વિગતોની વિગતવાર તપાસ કરીએ.
CGEGISના નવા ડ્રાફ્ટની માંગ
8મા પગાર પંચને સુપરત કરાયેલા મેમોરેન્ડમમાં, કર્મચારી સંગઠનોએ CGEGISના નવા ડ્રાફ્ટની માંગ કરી છે. મિનિસ્ટ્રીયલ સ્ટાફ એસોસિએશન (MSA)એ વીમા કવરને વર્તમાન દરો કરતાં ઓછામાં ઓછા 10 ગણો વધારવાનું સૂચન કર્યું છે. સંગઠનનો દલીલ છે કે સેવા દરમિયાન કર્મચારીના મૃત્યુના કિસ્સામાં પરિવારને મળતી રકમ આજના સમયમાં પૂરતી નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડતી નથી.
ગ્રુપ A માટે 3 કરોડ સુધીનો વીમો
ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ પણ યોજનામાં મોટા ફેરફારોની માંગ કરી છે, જેમાં ગ્રુપ C માટે 1 કરોડ રૂપિયા, ગ્રુપ B માટે 1.5 કરોડ રૂપિયા અને ગ્રુપ A માટે ₹3 કરોડનું વીમા કવર સૂચવવામાં આવ્યું છે. વિવિધ માસિક યોગદાન પણ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યું છે.
અગાઉના પગાર પંચમાં ચર્ચા સમાપ્ત
કર્મચારી સંગઠનો કહે છે કે CGEGIS યોગદાન અને વીમા રકમ વધારવાની જરૂરિયાત અગાઉના પગાર પંચમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ યોજનામાં ઇચ્છિત ફેરફારો સાકાર થવામાં નિષ્ફળ ગયા. FNPOએ સૂચન કર્યું છે કે 7મા પગાર પંચ સાથે સંકળાયેલા પ્રસ્તાવિત વીમા લેવલ પહેલા લાગુ કરવામાં આવે, અને પછી સમયાંતરે ફુગાવા અને પગારમાં ફેરફારના આધારે વધારવામાં આવે. મોંઘવારી ભથ્થું ચોક્કસ સ્તર પર પહોંચે ત્યારે સંસ્થાએ વીમા કવરેજમાં આપમેળે વધારો કરવાનું પણ સૂચન કર્યું છે.
અકાળ મૃત્યુની ઘટનામાં નાણાકીય સહાય
CGEGISમાં વીમા સાથે બચત ઘટકનો પણ સમાવેશ થાય છે. કર્મચારી સંગઠનો માને છે કે વર્તમાન સિસ્ટમમાં વીમા કવરેજને વધુ પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ, જેથી કર્મચારીના પરિવારને અકાળ મૃત્યુની સ્થિતિમાં પૂરતી નાણાકીય સહાય મળી શકે. આના કારણે વીમા-બચત ગુણોત્તરમાં ફેરફારની માંગણીઓ થઈ છે.
જો કે, આ બધી માંગણીઓ પર અંતિમ નિર્ણય 8મા પગાર પંચની ભલામણો અને કેન્દ્ર સરકારના અનુગામી નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે. હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો CGEGIS અંગે 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને શું દાયકાઓથી ચાલી આવતી આ સિસ્ટમમાં હવે મોટો ફેરફાર જોવા મળશે.