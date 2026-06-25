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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA, HRA અને TAનું નવું ગણિત આવ્યું સામે, આ ફોર્મ્યુલા લાગુ થતાં જ 65% વધી જશે પગાર

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. AINPSEFના અધ્યક્ષના જણાવ્યા અનુસાર, DA, HRA અને TAને સામેલ કરવામાં આવે તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.05થી 2.10 સુધી પહોંચી શકે છે. જો આવું થશે, તો લેવલ-1 ના કર્મચારીની બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયાથી વધીને 37,800 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:53 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA, HRA અને TAનું નવું ગણિત આવ્યું સામે, આ ફોર્મ્યુલા લાગુ થતાં જ 65% વધી જશે પગાર
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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