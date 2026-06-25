/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA, HRA અને TAનું નવું ગણિત આવ્યું સામે, આ ફોર્મ્યુલા લાગુ થતાં જ 65% વધી જશે પગાર

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને દેશભરના આશરે 1.2 કરોડ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો મોટી આશાઓ સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે. દરેકની નજર એ વાત પર ટકેલી છે કે આખરે સરકાર નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું નક્કી કરશે અને તેનાથી તેમના પગાર તથા પેન્શનમાં કેટલો વધારો થશે. હાલમાં જ લખનઉમાં 8મા પગાર પંચની બેઠકો પૂર્ણ થઈ છે અને હવે જુલાઈમાં ભુવનેશ્વર અને કોલકાતામાં યોજાનારી બેઠકોની રાહ જોવાઈ રહી છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, પંચ જેટલી વહેલી તકે પોતાનો રિપોર્ટ સોંપશે અને સરકાર તેને મંજૂરી આપશે, એટલી જ વહેલી કર્મચારીઓને નવા પગાર માળખાનો લાભ મળી શકશે. ચાલો વિગતવાર તેની માહિતી જાણીએ.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું ગણિત
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એવો ગુણક (Multiplier) છે, જેના આધારે કર્મચારીઓના વર્તમાન બેઝિક પગાર અને પેન્શનમાં વધારો કરીને નવો પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે. 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતું, જેના કારણે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા થયો હતો. હવે 8મા પગાર પંચમાં તેને લઈને અલગ-અલગ અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. કેટલાક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આર્થિક પરિસ્થિતિઓને જોતા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0ની આસપાસ રહી શકે છે, જ્યારે કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે તે 2.10 સુધી પહોંચી શકે છે.
ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPS)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મનજીત સિંહ પટેલે એક રસપ્રદ ગણતરી રજૂ કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, જો 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી મળનારા મોંઘવારી ભથ્થા (DA), મકાન ભાડા ભથ્થા (HRA) અને મુસાફરી ભથ્થા (TA)ને સામેલ કરવામાં આવે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.06 સુધી પહોંચી શકે છે, જેને રાઉન્ડ ઓફ કરીને 2.10 માની શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ લેવલ-1 કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 18,000 રૂપિયા છે, તો 58% ડીએ સાથે તેની કુલ માસિક આવક 37,080 રૂપિયા થાય છે. આને બેઝિક પગાર વડે ભાગવાથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.06 નીકળે છે.
જાણો કેટલો વધી શકે છે પગાર
જો સરકાર 2.10 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને મંજૂરી આપે છે, તો 18,000 રૂપિયાનો બેઝિક પગાર સીધો વધીને 37,800 રૂપિયા થઈ જશે. ત્યારબાદ નવા DA, HRA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સને ઉમેર્યા પછી કર્મચારીનો કુલ માસિક પગાર અંદાજે 61,344 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે, એટલે કે વર્તમાન પગારની સરખામણીમાં આશરે 65 ટકા જેટલો વધારો શક્ય છે.
ફેમિલી યુનિટ બદલવાની પણ માંગ
મનજીત સિંહ પટેલે બીજો રસપ્રદ તર્ક ફેમિલી યુનિટ (Family Unit)ને લઈને આપ્યો છે. 7મા પગાર પંચમાં પરિવારની ગણતરી 3 યુનિટના આધારે કરવામાં આવી હતી, જેમાં કર્મચારી, જીવનસાથી અને બે બાળકોને સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. કર્મચારી સંગઠનોની માંગ છે કે, 8મા પગાર પંચમાં માતા-પિતાને પણ સામેલ કરવામાં આવે. જો એવું થશે, તો ફેમિલી યુનિટ 3થી વધીને 4.2 થઈ જશે. આનાથી પગાર નક્કી કરવાનો આધાર વધુ મજબૂત બનશે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંદાજે 2.05 સુધી પહોંચી શકે છે, જેને રાઉન્ડ ઓફ કરીને 2.10 માની શકાય છે.
જો કે, એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે આ તમામ ગણતરીઓ માત્ર નિષ્ણાતો અને કર્મચારી સંગઠનોના અંદાજો છે. 8મા પગાર પંચે હજુ સુધી પોતાની અંતિમ ભલામણો આપી નથી અને સરકારે પણ કોઈ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર મહોર લગાવી નથી. તેમ છતાં આ આંકડાઓએ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો વચ્ચે આશાઓ વધારી દીધી છે. હવે તમામની નજર પંચના અંતિમ રિપોર્ટ અને કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય પર ટકેલી છે, કારણ કે તે જ નક્કી કરશે કે આગામી વર્ષોમાં સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર અને પેન્શન કેટલું વધશે.