કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! બમ્પર પગાર વધારા સાથે મળી શકે છે ₹15 લાખ સુધી એરિયર્સ, સમજો કેલ્ક્યુલેશન

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessકેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! બમ્પર પગાર વધારા સાથે મળી શકે છે ₹15 લાખ સુધી એરિયર્સ, સમજો કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission Arrears Calculation: 8મા પગાર પંચમાં પગાર વધારાની આખી રમત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) પર નિર્ભર કરે છે. હાલમાં સરકારે 8મા પગાર પંચની તારીખ ફાઈનલ કરી નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે, તે 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:45 PM IST
  • 8મા પગાર પંચમાં બમ્પર પગાર વધારાની તૈયારી, જાણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું ગણિત
  • ₹50,000થી ઓછો બેઝિક પગાર ધરાવતા લોકોને થશે સૌથી વધુ ફાયદો
  • પગારમાં જંગી ઉછાળો અને લાખોનું એરિયર્સ મળવાની શક્યતા

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં ઉત્સાહ વધી ગયો છે. દરેક વ્યક્તિ એ જાણવા માંગે છે કે, આ વખતે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે અને કેટલું એરિયર્સ તેમના ખાતામાં આવશે. આ દરમિયાન સૌથી વધુ ચર્ચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે થઈ રહી છે. ખાસ કરીને એવા કર્મચારીઓ માટે આ સમાચાર કોઈ લોટરીથી ઓછા નથી, જેમનો બેઝિક પગાર 50,000 રૂપિયાથી ઓછો છે. તેમને આશા છે કે, આ વખતે તેમની કમાણીમાં મોટો ઉછાળો આવશે, કારણ કે ગણતરી મુજબ અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે તેમને પગારની સાથે લાખો રૂપિયાનું એરિયર્સ પણ મળી શકે છે.

કેમ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મહત્વનું?
8મા પગાર પંચે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને યુનિયનો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા છે. પગાર પંચમાં સૌથી મોટી ભૂમિકા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની હોય છે, જે નક્કી કરે છે કે તમારો બેઝિક પગાર કેટલો વધશે. હાલમાં વિવિધ યુનિયનોએ 2.0, 2.15, 2.28 અને 2.57 જેવા ફેક્ટર સૂચવ્યા છે. કેટલાક સંગઠનો તો તેને 3.0 થી 3.25 સુધી લઈ જવાની માંગ કરી રહ્યા છે જેથી કર્મચારીઓનો ઇન-હેન્ડ પગાર વધી શકે.

કર્મચારી યુનિયનો FNPO અને AIDEFએ માંગ કરી છે કે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 3.0 થી 3.25ની વચ્ચે રાખવામાં આવે. સાથે જ માંગ છે કે, પગાર નક્કી કરતી વખતે પરિવારના 3 સભ્યોને બદલે 5 સભ્યોના ખર્ચને આધાર બનાવવામાં આવે. જો કે, સરકાર આ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં હજુ એક વર્ષથી વધુ સમય લઈ શકે છે. યાદ અપાવી દઈએ કે, 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 રાખવામાં આવ્યું હતું.

લેવલ 1 થી 8 સુધીના કર્મચારીઓનો હાલનો બેઝિક પગાર
7મા પગાર પંચના પે-મેટ્રિક્સ અનુસાર, લેવલ 1થી લઈને લેવલ 8 સુધીના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર 50,000 રૂપિયાથી ઓછો છે. 7મા પગાર પંચ અનુસાર, લેવલ 1થી લેવલ 8 સુધીના કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયાથી 47,600 રૂપિયાની વચ્ચે છે.

લેવલ 1 થી 8: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મુજબ નવો બેઝિક પગાર કેટલો હશે?
જો 8મા પગાર પંચમાં નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થાય છે, તો પગારમાં મોટો બદલાવ જોવા મળી શકે છે. જો સરકાર અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (2.0 થી 2.57) પસંદ કરે છે, તો તમારો બેઝિક પગાર કંઈક આ રીતે વધશે.

દર મહિને બેઝિક પગારમાં કેટલો થશે વધારો?
માત્ર પગાર જ નહીં, દર મહિને મળતો વધારો પણ ઘણો મહત્વનો છે. એટલે કે દર મહિને હજારો રૂપિયા વધુ મળવાની અપેક્ષા છે, જેનો અર્થ છે કે દરેક લેવલ પર કર્મચારીઓની આવકમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે.

ક્યારથી મળશે એરિયર્સના રૂપિયા?
7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરો થઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં માનવામાં આવે છે કે, 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ ગણાશે. આનો અર્થ એ થયો કે, જ્યારે પણ નવું પે-કમિશન અમલમાં આવશે, ત્યારે કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી 2026થી અમલીકરણ સુધીના સમયગાળાનું આખું એરિયર્સ આપવામાં આવશે. જો 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થાય અને 20 મહિનાનું એરિયર્સ મળે, તો આ રકમ ઘણી મોટી હોઈ શકે છે. એરિયર્સની ગણતરી તમારા માસિક મૂળ પગારમાં કેટલો વધારો થયો છે તેના પર આધાર રાખે છે.

કોને થશે સૌથી વધુ ફાયદો?
50,000 રૂપિયાથી ઓછો બેઝિક પગાર ધરાવતા લેવલ 8ના કર્મચારીઓ માટે આ અપડેટ ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. તેમને 2.57x ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર 14,94,640 રૂપિયા (આશરે 15 લાખ રૂપિયા) સુધીનું એરિયર્સ મળી શકે છે. પગારમાં હજારોનો વધારો અને લાખોનું એરિયર્સ તેમની આર્થિક સ્થિતિને ઘણી મજબૂત બનાવી શકે છે. કુલ મળીને 8મું પગાર પંચ સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટું ફાઈનાન્શિયલ બૂસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

