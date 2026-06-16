Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ, પણ શું લાગશે ટેક્સનો ઝટકો? જાણો

8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ, પણ શું લાગશે ટેક્સનો ઝટકો? જાણો

8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચ પોતાની ભલામણો વર્ષ 2027ના બીજા ભાગ સુધીમાં સરકારને સોંપી શકે છે. કર્મચારીઓને 18 થી 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ મળવાની આશા છે. આ સાથે જ ટેક્સનો ઝટકો પણ લાગી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:51 PM IST
8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ, પણ શું લાગશે ટેક્સનો ઝટકો? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ, પણ શું લાગશે ટેક્સનો ઝટકો? જાણો
8th Pay Commission1 min ago
2
Driving Licence Suspension4 min ago
3
elon musk net worth41 min ago
4
Evian-les-Bains58 min ago
5
Ahmedabad Rain Update1 hr ago