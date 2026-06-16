/8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ, પણ શું લાગશે ટેક્સનો ઝટકો? જાણો

8th pay commission latest: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આતુરતાથી 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તમામ નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે, પગાર પંચ પોતાની ભલામણો વર્ષ 2027ના બીજા ભાગ સુધીમાં સરકારને સોંપી શકે છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ શકે છે. જો આવું થશે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 18 થી 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ મળવાની આશા છે. એરિયર્સ તરીકે એકસાથે મોટી રકમ મળવાની સ્થિતિને જોતા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે. પ્રશ્ન એ છે કે શું એક જ નાણાકીય વર્ષમાં બે વર્ષનું એરિયર્સ મળવાથી ટેક્સનો બોજ વધી જશે?
એરિયર્સ કેટલું મળી શકે છે?
લગભગ બે વર્ષના એરિયર્સ તરીકે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને કેટલી રકમ મળશે, તેની ગણતરી સંપૂર્ણપણે ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા પર આધારિત છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણાંક છે, જેના આધારે કર્મચારીઓના હાલના બેઝિક પગારમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. કર્મચારી સંગઠનોએ 1.92થી લઈને 3.83 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલું વધારે હશે, પગારમાં વધારો અને એરિયર્સ એટલું જ વધારે મળશે.
શું એરિયર્સ મળવા પર ટેક્સ વધી જશે?
નિષ્ણાતોના મતે, 8મા પગાર પંચ હેઠળ મળનારું સેલરી એરિયર્સ સામાન્ય રીતે તે જ વર્ષે ટેક્સના દાયરામાં આવશે જે વર્ષે તે મળ્યું છે. સેક્શન 89(1) હેઠળ રાહત આપવાનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, કર્મચારીને માત્ર એટલા માટે વધારે ટેક્સ ન ચૂકવવો પડે કારણ કે સેલરી એરિયર્સ તે વર્ષના બદલે કોઈ બીજા વર્ષમાં મળ્યું છે, જેની સાથે તે વાસ્તવમાં જોડાયેલું હતું.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, જે કર્મચારીઓ પાસે કલમ 80C, 80D, NPS, HRA અથવા હોમ લોન જેવી મોટી કપાત (deductions) છે, તેમના માટે જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા (Old Tax Regime) વધુ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. બીજી તરફ ઓછી કપાત ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા (New Tax Regime) વધુ સારી સાબિત થઈ શકે છે. સૌથી યોગ્ય રીત એ છે કે જે વર્ષે રૂપિયા મળ્યા છે, તે વર્ષ માટે બન્ને વ્યવસ્થા હેઠળ ટેક્સની ગણતરી કરવામાં આવે અને સેક્શન 89(1) હેઠળની રાહત બાદ નેટ ટેક્સની જવાબદારી તપાસવામાં આવે.
એક્શન મોડમાં પગાર પંચ
નોંધનીય છે કે, આઠમું પગાર પંચ 2025માં ગઠન થયા બાદ આ વર્ષે એક્શન મોડમાં છે. પગાર પંચે આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં પોતાની વેબસાઈટ લોન્ચ કરી છે. આ વેબસાઈટના માધ્યમથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, કર્મચારી સંગઠનો અને હિતધારકો પાસેથી વિવિધ સૂચનો માંગવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત પગાર પંચ દેશના અલગ-અલગ શહેરોમાં કર્મચારી સંગઠનો સાથે બેઠકો પણ કરી રહ્યું છે.