ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો ! કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ઓક્ટોબરની આ તારીખે મળશે સારા સમાચાર, પગારમાં આવશે આટલો વધારો !
Dearness Allowance: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો થવાની ધારણા છે, જેનાથી તેમનો DAમાં વધારે ઓક્ટોબર મહિનાની આ તારીખથી લાગુ થશે. AICPI ઇન્ડેક્સ ડેટાના આધારે, આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025 થી અમલમાં આવશે.
Dearness Allowance: દેશભરના 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે તહેવારોની મોસમનો સૌથી મોટો સારા સમાચાર આવવાનો છે. રાહ હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં આગામી વધારાને મંજૂરી આપવાની તારીખ લગભગ નક્કી કરી લીધી છે.
તો તમારી ડાયરીઓ કાઢો અને આ તારીખ નોંધો 15 ઓક્ટોબર, 2025. હા, દિવાળી પહેલા કેબિનેટની બેઠકમાં તમારા મોંઘવારી ભથ્થામાં મોટો વધારો જાહેર કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય તમારા ચહેરા પર સ્મિત અને તમારા ખિસ્સામાં વધારાના પૈસા લાવશે.
તમારા મોંઘવારી ભથ્થામાં શા માટે અને કેટલાનો વધારો થશે?
વધતી જતી મોંઘવારીથી રાહત આપવા માટે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) આપવામાં આવે છે. આ AICPI (ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઇન્ડેક્સ) ના ડેટાના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
ડેટા પાછળનું ગણિત: જાન્યુઆરીથી જૂન 2025 સુધીના AICPI ઇન્ડેક્સ ડેટા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો નિશ્ચિત છે.
55% થી 58% નો વધારો: હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 55% ના દરે મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. આ 3% વધારા પછી, તે વધીને 58% થશે.
DA પાછળનું સંપૂર્ણ ગણિત: 3% વધારો કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યો?
મોંઘવારી ભથ્થું AICPI ઇન્ડેક્સના ડેટા પર આધાર રાખે છે.
|Month
|CPI(IW)BY2001=100
|DA%Monthly Increase
|Jan 2025
|143.2
|56.39
|Feb 2025
|142.8
|56.72
|Mar 2025
|143.0
|57.09
|Apr 2025
|143.5
|57.47
|May 2025
|144.0
|57.85
|Jun 2025
|145.0
|58.18
જૂન 2025ના અંતમાં કુલ DA નો આંકડો 58.18% પર પહોંચી ગયો. નિયમો અનુસાર, DA દશાંશમાં આપવામાં આવતો નથી, તેથી તેને 58% પર નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે.
પગાર ગણતરી: સમજો કે તમારા ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા આવશે?
તમને 3 મહિનાનું બાકી વળતર પણ મળશે.
જોકે સરકાર 15 ઓક્ટોબરે આ જાહેરાત કરશે, આ વધેલું મોંઘવારી ભથ્થું 1 જુલાઈ, 2025થી અમલી માનવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે તમને જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર એમ ત્રણ મહિનાનું બાકી વળતર એકસાથે મળશે.
(અલગ અલગ સેલેરી પર કેટલો ફાયદો થશે)
|કર્મચારીનું લેવલ
|હાલની બેસિક સેલેરી
|હાલનું DA (55%)
|નવુ DA (58%)
|દર મહિને ફાયદો
|વર્ષનો ફાયદો
|લેવલ-1 (न्यूनतम)
|₹18,000
|₹9,900
|₹10,440
|₹540
|₹6,480
|લેવલ-3
|₹21,700
|₹11,935
|₹12,586
|₹651
|₹7,812
|લેવલ-6
|₹35,400
|₹19,470
|₹20,532
|₹1,062
|₹12,744
|લેવલ-7
|₹44,900
|₹24,695
|₹26,042
|₹1,347
|₹16,164
|વધારે (કેબિનેટ સચિવ)
|₹2,50,000
|₹1,37,500
|₹1,45,000
|₹7,500
|₹90,000
ઉદાહરણ: જો તમારા પગારમાં દર મહિને 1347 રૂપિયાનો વધારો થઈ રહ્યો છે, તો તમને તમારા ઓક્ટોબરના પગાર સાથે 1347 X 3 = 4041નું બાકી વળતર મળશે. દિવાળીના ખર્ચ માટે આ એક મહાન બોનસ હશે.
8મા પગાર પંચમાં હલચલ જોવા મળી શકે છે
ડીએમાં આ વધારો ફક્ત તમારા પગારમાં વધારો જ નથી કરતો, પરંતુ 8મા પગાર પંચના આવવાને પણ તેજ બનાવે છે. નિયમો અનુસાર, જ્યારે DA 50% થી વધુ થઈ જાય છે, ત્યારે તેને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવે છે, જેનાથી નવા પગાર પંચની સ્થાપનાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. DA હવે 58% સુધી પહોંચી જશે, જે લગભગ ચોક્કસપણે 8મા પગાર પંચની રચના માટે સરકાર પર દબાણ વધારશે, જે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાનું છે.
Conclusion
15 ઓક્ટોબરે આ જાહેરાત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સૌથી મોટી અને સૌથી અપેક્ષિત દિવાળી ભેટ હશે. 3% DA વધારો તેમને વધતી જતી મોંઘવારીમાંથી તાત્કાલિક રાહત આપશે નહીં, પરંતુ ત્રણ મહિનાના બાકી પગાર સાથે તેમના તહેવારોની મોસમની ખુશીને પણ બમણી કરશે. આ નિર્ણયથી લાખો લોકોના ચહેરા પર સ્મિત આવશે અને હવે બધાની નજર 15 ઓક્ટોબરે યોજાનારી કેબિનેટની બેઠક પર છે.
