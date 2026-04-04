કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને હર હાલમાં કરવું પડશે આ કામ, સરકારે સંસદમાં આપી માહિતી

8th Pay Commission latest news: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને માટે મહત્વના સમાચાર છે, સરકારી કર્મચારીઓ માટે સંસદમાં માહિતી આપી છે. કર્મચારીઓ ઘણા સમયથી એરિયર અને ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે મિટિંગનું પણ આયોજન કર્યું છે જે 24 એપ્રિલના રોજ યોજાશે, જેના માટે 10 તારીખ સુધી અરજી કરી શકાય છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:29 PM IST
8th Pay Commission latest news: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. બધા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે વાર્ષિક ધોરણે તેમની ભૂમિકા અથવા લેવલને લગતા યોગ્યતા-આધારિત અભ્યાસક્રમો એક સમર્પિત ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર પૂર્ણ કરવા ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યા છે, જે તેમના વાર્ષિક પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન અહેવાલોમાં પણ પ્રતિબિંબિત થશે. સરકારે તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં આ માહિતી જાહેર કરી.

મંત્રીએ શું કહ્યું?

એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં, કર્મચારી રાજ્ય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, કાર્મિક અને તાલીમ વિભાગ (DoPT)એ તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને અખિલ ભારતીય સેવા અધિકારીઓ માટે વાર્ષિક ધોરણે સંકલિત સરકારી ઓનલાઇન તાલીમ (IGOT) પોર્ટલ અને તેમના મંત્રાલયો/વિભાગો/સંગઠનો (MDOs) અથવા કેડર કંટ્રોલિંગ ઓથોરિટીઝ (CCAs) દ્વારા નિર્ધારિત વ્યાપક મૂલ્યાંકન પર તેમની ભૂમિકા/સ્તર માટે વિશિષ્ટ યોગ્યતા-આધારિત અભ્યાસક્રમો પૂર્ણ કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. 

આ માહિતી તેમના વાર્ષિક પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન અહેવાલો (APARs)માં પણ નોંધવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે આ અભ્યાસક્રમો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના મૂલ્યાંકન અહેવાલો સાથે જોડાયેલા હશે. મૂલ્યાંકન નક્કી કરવામાં આ એક મુખ્ય પરિબળ બની શકે છે.

આઠમા પગાર પંચની રાહ

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં આઠમા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી. આ પગાર પંચ પાસે સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. 

એવી અપેક્ષા છે કે સરકારને 2027ના પહેલા 6 મહિના સુધીમાં ભલામણો પ્રાપ્ત થશે. આ પછી, સરકાર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પગાર પંચની ભલામણોને પૂર્વવર્તી રીતે લાગુ કરશે. જો આવું થશે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે.

24 એપ્રિલના રોજ બેઠક

તાજેતરમાં, 8મા પગાર પંચે જાહેરાત કરી હતી કે તેની ટીમ પગાર, ભથ્થાં અને સંબંધિત સેવા બાબતો પર હિસ્સેદારો સાથે ચાલી રહેલી પરામર્શ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ઉત્તરાખંડની રાજધાની દેહરાદૂન જશે.

30 માર્ચ, 2026ના રોજ 8મા પગાર પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, મુલાકાતી ટીમ સાથે વાતચીત કરવા માંગતા કેન્દ્ર સરકારના સંગઠનો, સંસ્થાઓ, યુનિયનો અને સંગઠનો સહિતના હિસ્સેદારો અગાઉથી એપોઇન્ટમેન્ટની વિનંતી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા જૂથોને 10 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અથવા તે પહેલાં તેમની અરજીઓ સબમિટ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

