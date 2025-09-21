કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ 10 દિવસની અંદર કરવું પડશે આ કામ, નાણા મંત્રાલયની મહત્વની સૂચના !
Central Govt Employees: સરકારે એ પણ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે UPS માં રોકાણ પરના કર લાભો NPS જેવા જ હશે, જે આવકવેરા કાયદા, 1961 હેઠળ આપવામાં આવ્યા છે. આનાથી ખાતરી થશે કે UPS પસંદ કરનારા કર્મચારીઓને પેન્શન, ગ્રેચ્યુઇટી અને કર લાભોના સંપૂર્ણ લાભો મળશે.
Trending Photos
Central Govt Employees: આ મહિનો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં શિફ્ટ થવાનો વિકલ્પ પસંદ કરવો જોઈએ. નોંધનીય છે કે નાણા મંત્રાલયે તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને તેમની વિનંતીઓની સમયસર પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે 30 સપ્ટેમ્બરની સમયમર્યાદા પહેલાં યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં શિફ્ટ થવાનો વિકલ્પ પસંદ કરવાની અપીલ કરી હતી.
વિગતો શું છે?
સરકારે 1 એપ્રિલ, 2025થી નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ UPS ને એક વિકલ્પ તરીકે લાગુ કર્યું છે. UPS કર્મચારીઓને ખાતરીપૂર્વક પેન્શન ચુકવણી પ્રદાન કરશે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે UPS પસંદ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 છે. પાત્ર કર્મચારીઓ અને NPS હેઠળ નિવૃત્ત થયેલા લોકો પણ આ સુવિધાનો લાભ લઈ શકે છે.
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તમામ લાયક કર્મચારીઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અંતિમ સમયની મુશ્કેલીઓ ટાળવા અને તેમની વિનંતીઓની સમયસર પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમયમર્યાદા પહેલાં તેમના વિકલ્પનો ઉપયોગ કરે. જે કર્મચારીઓ NPSમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે તેઓ આ તારીખ પછી UPS પસંદ કરી શકશે નહીં.
યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પર મુખ્ય અપડેટ
20 જુલાઈ સુધીમાં, આશરે 31555 કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓએ UPS પસંદ કર્યું છે. આ યોજનામાં નોંધણી માટેની અંતિમ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 છે. દરમિયાન, 25 ઓગસ્ટના રોજ, નાણા મંત્રાલયે એક મોટો ફેરફાર જાહેર કર્યો, જેમાં UPS થી NPSમાં સ્વિચ કરવા માટે એક વખત, એક તરફી સ્વિચ સુવિધાની જાહેરાત કરવામાં આવી. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે UPS પસંદ કરનારા તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને UPSથી NPSમાં સ્વિચ કરવાનો એક વખતનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે.
કર્મચારીઓ આ સુવિધા ફક્ત નીચેની શરતો હેઠળ જ મેળવી શકે છે:
નિવૃત્તિ (નિવૃત્તિ વય) ના ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ પહેલા. અથવા, સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS) ના કિસ્સામાં, અંદાજિત નિવૃત્તિ તારીખના ત્રણ મહિના પહેલા સુધી. આ રીતે, કર્મચારીઓને UPS પસંદ કરવાની સુગમતા આપવામાં આવે છે અને જો જરૂર પડે તો NPS પર પાછા ફરવાની સુગમતા પણ મળે છે.
UPS હેઠળ નિવૃત્તિ અને કર લાભો ઉપલબ્ધ છે
સરકારે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) હેઠળ કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઇટી અને મૃત્યુ ગ્રેચ્યુઇટી લાભોની જોગવાઈની જાહેરાત કરી છે. વધુમાં, NPS હેઠળ UPS પસંદ કરનારા સરકારી કર્મચારીઓ પણ CCS (પેન્શન) નિયમો, 2021 અથવા CCS (અસાધારણ પેન્શન) નિયમો, 2023ના લાભો નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં મેળવી શકશે
• કર્મચારીનું સેવા દરમિયાન મૃત્યુ.
• અપંગતા અથવા અપંગતાના આધારે સેવામાંથી મુક્તિ.
સરકારે એ પણ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે UPSમાં રોકાણો પરના કર લાભો NPS હેઠળના લાભો જેવા જ હશે, જે આવકવેરા નિયમો, 1961 હેઠળ પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે. આ સાથે, UPS પસંદ કરનારા કર્મચારીઓને પેન્શન, ગ્રેચ્યુઇટી અને કર લાભોનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે