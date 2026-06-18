/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! નવું પગાર પંચ લાગુ થવા પર શું ખરેખર મળશે ₹93 લાખનું એરિયર્સ?

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આઠમા પગાર પંચ અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. પગાર પંચ તેની ભલામણો તૈયાર કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનર સંગઠનો સાથે બેઠકો ચાલી રહી છે. આગામી મહત્વપૂર્ણ બેઠક 22 અને 23 જૂન, 2026 ના રોજ લખનૌમાં યોજાવાની છે. જો પગાર પંચના અહેવાલને લાગુ કરવામાં કોઈ વિલંબ થશે, તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી શરૂ થતી બાકી રકમ મળશે. બાકી રકમ કર્મચારીના પદ અને લેવલના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.
પ્રશ્ન એ છે કે, જો કમિશન 2.0, 2.15, 2.28, 2.57, અથવા 2.86નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરે છે, તો લેવલ 15થી 18માં હાઈ અધિકારીઓ કેટલી ભૂલ મેળવી શકે છે? સાતમા પગાર પંચના પગાર મેટ્રિક્સ મુજબ, સ્તર 15થી 18માં ઉચ્ચ વહીવટી ગ્રેડ (HAG) અને તેનાથી ઉપરના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ હોદ્દાઓમાં IAS, IPS, IFS અને સંરક્ષણ સેવાઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને 30થી 35 વર્ષનો સેવા અનુભવ છે.
લેવલ પ્રમાણે કર્મચારીઓનો મૂળભૂત પગાર
સચિવ, અધિક સચિવ, વિશેષ સચિવ, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) અને ડિરેક્ટર જનરલ (DG) જેવા હોદ્દાઓ વિવિધ વિભાગોમાં તૈનાત છે. આ પગાર સુધારાથી તેમને નોંધપાત્ર લાભ થવાની અપેક્ષા છે. ચાલો સ્તરો અને તેમના અનુરૂપ મૂળભૂત પગાર પર એક નજર કરીએ:
કર્મચારીઓને કેટલા મહિનાનો એરિયર મળશે?
8મા પગાર પંચના અહેવાલના અમલીકરણની તારીખ યોગ્ય સમયે જાણી શકાશે. તેથી, અમે ધારીએ છીએ કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 20 મહિના (જાન્યુઆરી 2026 થી ઓગસ્ટ 2027 સુધી) માટે બાકી રકમ મળશે. આ અંદાજ કમિશન દ્વારા તેનો અહેવાલ રજૂ કરવાની 18 મહિનાની સમયમર્યાદા પર આધારિત છે, જે નવેમ્બર 2025 છે.
માસિક બાકી રકમ 7મા અને 8મા પગાર પંચના મૂળભૂત પગાર વચ્ચેના તફાવત જેટલી હશે. આને નિશ્ચિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને રિપોર્ટ લાગુ કરવામાં વિલંબના મહિનાઓની સંખ્યા દ્વારા ગુણાકાર કરવામાં આવશે. બાકી રકમની ગણતરી 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 અને 2.86 ના વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવશે.
93 લાખનો સૌથી વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
કર્મચારી સંગઠનોએ 2.86ના સૌથી વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. જો કમિશન દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવે તો, 15થી 18 લેવલના કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળશે. ચાલો 2.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે લેવલ 15થી 18માં કર્મચારીઓ માટે અંદાજિત 20 મહિનાના બાકી લેણાં જોઈએ.
|લેવલ
|હાલનું બેસિક પે
|રિવાઈજ્ડ બેસિક પે
|બેસિક પે હાઈક
|20 મહિનાનું એરિયર
|15
|₹1,82,200
|₹5,21,092
|₹3,38,892
|₹67,77,840
|16
|₹2,05,400
|₹5,87,444
|₹3,82,044
|₹76,40,880
|17
|₹2,25,000
|₹6,43,500
|₹4,18,500
|₹83,70,000
|18
|₹2,50,000
|₹7,15,000
|₹4,65,000
|₹93,00,000