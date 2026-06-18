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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! નવું પગાર પંચ લાગુ થવા પર શું ખરેખર મળશે ₹93 લાખનું એરિયર્સ?

આઠમું પગાર પંચ ટૂંક સમયમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે નિર્ણય લે તેવી અપેક્ષા છે. કર્મચારી સંગઠનોએ વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. જો 2.86ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર સંમતિ બને છે, તો બાકી રકમ કેટલી હશે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:40 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! નવું પગાર પંચ લાગુ થવા પર શું ખરેખર મળશે ₹93 લાખનું એરિયર્સ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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