કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટી ખુશખબર, સરકારે દિવાળી પહેલા કરી 5 મોટી જાહેરાત
Central Govt Employees: 8મા પગાર પંચની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહેલા કર્મચારીઓ માટે હજુ સુધી ભલે કોઈ અપડેટ ન આવ્યું હોય, પરંતુ સરકારે આ તહેવારોની સિઝનમાં 5 મોટી જાહેરાતો કરી છે.
Central Govt Employees: દિવાળી પહેલા કેન્દ્ર સરકારે લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ખુશ કરવા માટે મોટું પેકેજ જાહેર કર્યું છે. 8મા પગાર પંચની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહેલા કર્મચારીઓ માટે ભલે હજુ સુધી કોઈ અપડેટ ન આવ્યું હોય, પરંતુ સરકારે આ તહેવારોની સિઝનમાં પાંચ મોટી જાહેરાતો કરી છે. આમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો, બોનસ, CGHS દરોમાં સુધારો, યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)ની સમયમર્યાદા લંબાવવી અને ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ અભિયાનનો સમાવેશ થાય છે.
1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓને ફાયદો
સરકારના આ નિર્ણયોથી 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સીધો ફાયદો મળશે. આ પગલું એક તરફ પગાર અને પેન્શન વધારા દ્વારા આર્થિક રાહત આપશે, જ્યારે બીજી તરફ આરોગ્ય અને પેન્શન સાથે જોડાયેલી નવી નીતિઓથી 'Ease of Living' એટલે કે જીવનની સરળતામાં પણ વધારો કરશે. નોંધનીય છે કે, સરકારનું આ પેકેજને વધતી જતી મોંઘવારી અને આરોગ્ય સંભાળ ખર્ચ વચ્ચે કર્મચારીઓનો આત્મવિશ્વાસ વધારવાની વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે.
1. DA અને મોંઘવારી રાહત DRમાં 3% વધારો
તહેવારોની સિઝન પહેલા કેન્દ્ર સરકારે તેમના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 3% વધારો જાહેર કર્યો છે. આ વધારો 1 જુલાઈ 2025થી અમલમાં આવશે. આ નિર્ણયથી લગભગ 49 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ અને 68 લાખ પેન્શનરોને સીધો ફાયદો મળશે. હવે કુલ DA 55%થી વધીને 48% થઈ ગયો છે. સરકાર દર છ મહિને DAમાં સુધારો કરે છે, જેથી મોંધવારીની અસરને સંતુલિત કરી શકાય. આગામી સુધારો જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે અને તેની જાહેરાત માર્ચમાં હોળી પહેલા કરવામાં આવશે.
2. CGHS દરોમાં 15 વર્ષ બાદ મોટો બદલાવ
સરકારે કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય યોજના (CGHS) હેઠળ સારવાર અને મેડિકલ પેકેજોના દરોમાં મોટો સુધારો કર્યો છે. આને છેલ્લા 15 વર્ષમાં સૌથી મોટો બદલાવ ગણાવવામાં આવી રહ્યો છે. નવા દરો 13 ઓક્ટોબર 2025થી અમલમાં આવશે અને તેનો ફાયદો લગભગ 46 લાખ CGHS લાભાર્થીઓને મળશે. નવા દરોથી ઘણી તબીબી પ્રક્રિયાઓનો ખર્ચ ઓછો થયો છે, જેનાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બન્નેને રાહત મળી છે. આ સાથે જ સરકારે ડિજિટલ CGHS કાર્ડ, ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ સિસ્ટમ અને કેશલેસ ટ્રીટમેન્ટ સુવિધાઓને પણ મજબૂત બનાવી છે.
3. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે બોનસની જાહેરાત
નાણા મંત્રાલયે હાલમાં જ એક આદેશ જાહેર કર્યો છે કે, ગ્રુપ C અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B (Non-Gazetted Group B) કર્મચારીઓને 2024-25 માટે 30 દિવસના પગાર બરાબર એડ-હોક બોનસ આપવામાં આવશે. આ રકમ 6,908 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. જ્યારે સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલયના પોસ્ટ વિભાગે એક અલગ આદેશ જાહેર કરીને જાહેરાત કરી છે કે, તેમના કર્મચારીઓને 60 દિવસના પગાર જેટલું ઉત્પાદકતા-લિંક્ડ બોનસ (PLB) આપવામાં આવશે. આ લાભ ગ્રુપ C કર્મચારીઓ, મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS), નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B કર્મચારીઓ, ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS) અને પૂર્ણ-સમયના અસ્થાયી કર્મચારીઓને મળશે. સરકારે આ બોનસ દિવાળી પહેલા જાહેર કરેલા નિર્ણયમાં લીધો છે, જેથી કર્મચારીઓને તહેવારોની સિઝન દરમિયાન આર્થિક રાહત અને ખુશીઓ મળી શકે.
4. યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં સુધારો અને સમયમર્યાદા વધારી
સરકારે નવી યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) હેઠળ કર્મચારીઓને પહેલાથી સારી રિટાયરમેન્ટ અને ગ્રેચ્યુઇટી લાભો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સ્કીમ હેઠળ હવે કર્મચારીઓને નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) કરતાં વધુ સ્થિરતા અને સુરક્ષા મળશે. સરકારે આ સાથે જ UPSમાં સામેલ થવાની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર 2025 સુધી લંબાવી છે. આ સ્કીમ 1 એપ્રિલ 2025થી અમલમાં આવી હતી, અને અત્યાર સુધીમાં તેની અંતિમ તારીખ બે વાર લંબાવવામાં આવી છે. આ નિર્ણય સરકારી કર્મચારીઓને તેમના ભવિષ્ય માટે વધુ આત્મવિશ્વાસ અને સ્થિરતા મળશે.
5. પેન્શનરો માટે ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ સુવિધા
કેન્દ્રીય પેન્શનરો માટે હવે વાર્ષિક ધોરણે બેન્કમાં તેમના જીવન પ્રમાણપત્રો સબમિટ કરવાની જરૂર નથી. સરકારે હવે તેમને ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે. પેન્શનરો તેમના મોબાઇલ ફોન અથવા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ઘરેથી પ્રમાણપત્રો સબમિટ કરી શકે છે. આ સુવિધા વરિષ્ઠ નાગરિકોને બેન્કની લાંબી કતારોથી રાહત આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે.
