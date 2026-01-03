8th Pay Commission લાગુ થયા બાદ કર્મચારીઓને મળશે શાનદાર એરિયર્સ, એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો સંપૂર્ણ Detail
8th Pay Commission Arrears Benefit: પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અસરકારક બની ગઈ છે, પરંતુ તેને સંપૂર્ણ રીતે લાગુ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. અર્થશાસ્ત્રીઓ જણાવે છે કે પંચની ભલામણોની વ્યવહારિક અસર નાણાકીય વર્ષ 2027-28 અથવા 2028-29 ના અંત સુધીમાં જોવા મળી શકે છે.
8th Pay Commission Arrears Benefit: 8માં પગાર પંચની જોગવાઈઓ 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થઈ ગઈ છે. 31 ડિસેમ્બરથી 7માં પગાર પંચના જૂના નિયમો હવે અમલમાં રહેશે નહીં. સ્વાભાવિક છે કે તેનાથી કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો થશે. લાંબા સમયથી 8મું પગાર પંચ લાગુ કરવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી અને સરકારે નવા વર્ષ પર કર્મચારીઓને આ ખુશખબર આપી દીધી છે. અત્યાર સુધી કર્મચારીઓ પગારમાં કેટલો વધારો થશે તે જાણવા ઉત્સુક હતા, પરંતુ હવે તેમને એરિયર્સ (બાકી રકમ) કેટલું મળશે તે અંગે પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે.
શા માટે મળશે એરિયર્સ?
એવામાં નિષ્ણાતોના મતે ભલે ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી પ્રભાવી થઈ હોય, પણ તેનો અમલ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. અર્થશાસ્ત્રીઓનું માનવું છે કે આ ફેરફારો ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર નાણાકીય વર્ષ 2027-28 કે 2028-29 સુધી દેખાશે. આવી સ્થિતિમાં જે દિવસથી નિયમ લાગુ ગણાય અને જે દિવસે ખરેખર પગાર વધીને આવે તે વચ્ચેના ગાળાનો વધારાનો પગાર કર્મચારીઓને એકસાથે આપવામાં આવશે.
કર્મચારીઓને કેટલું એરિયર્સ મળશે?
કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને કેટલી બાકી રકમ (Arrears) મળશે? તમને જાન્યુઆરીથી લઈને જ્યાં સુધી વાસ્તવિક રીતે નવો પગાર મળવાનું શરૂ ન થાય, ત્યાં સુધીની તમામ તફાવતની રકમ એકસાથે ચૂકવવામાં આવશે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર તેના બજેટમાં એરિયર્સની ચુકવણી માટે વિશેષ જોગવાઈ લાવી શકે છે. એરિયર્સની ગણતરી તમારા વધેલા પગારના તફાવતને આધારે કરવામાં આવશે.
ઉદાહરણ દ્વારા સમજો
ધારો કે તમારો પગાર 1 લાખ રૂપિયા છે અને વધારા બાદ તે 1.5 લાખ રૂપિયા થાય છે, તો તફાવત 50,000 રૂપિયા થયો. જો 8માં પગાર પંચ મુજબ નવો પગાર હાથમાં આવતા 10 મહિનાનો વિલંબ થાય છે, તો તમને 50,000X10=5,00,000 રૂપિયા એરિયર્સ તરીકે એકસાથે મળશે.
એરિયર્સ પર ટેક્સ લાગશે
જે કર્મચારીઓ ટેક્સના દાયરામાં આવે છે, તેમણે એ જાણવું જરૂરી છે કે એરિયર્સની રકમ પર સરકારે ટેક્સ લેશે. નિષ્ણાતોના મતે, 8માં પગાર પંચ બાદ ઘણા કર્મચારીઓ 30 ટકા ટેક્સ સ્લેબમાં આવી શકે છે. તેથી, મળવાપાત્ર એરિયર્સની રકમ પર નિયમ મુજબ ઇન્કમ ટેક્સ ભરવો પડશે.
