8મા પગાર પંચ પહેલા ગુડ ન્યૂઝ! સરકારે આ કર્મચારીઓ પગાર અને પેન્શનમાં કર્યો વધારો
Salary and Pension hike: કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ કામ કરનાર કેટલાક કર્મચારીઓનો પગાર વધી જવાનો છે. પેન્શનરોના પેન્શનમાં પણ વધારો થશે. સરકારે તેને મંજૂરી આપી છે.
Salary and Pension hike: કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ કામ કરનાર કેટલાક કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર તથા પેન્શનમાં વધારો થવાનો છે. હકીકતમાં સરકારે પબ્લિક સેક્ટર જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપનીઓ (PSGICs), નાબાર્ડ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના કર્મચારીઓના પગાર તથા પેન્શનમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપી છે.
નાણા મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું કે આ નિર્ણયનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓનું મનોબળ વધારવા અને નાણાકીય ક્ષેત્રમાં પેન્શનભોગીઓ મટે સામાજિક સુરક્ષાને મજબૂત કરવાનો છે. સરકારે તે પણ જણાવ્યું કે કુલ મળી આ નિર્ણયથી લગભગ 46322 કર્મચારીઓ, 23570 પેન્શનરો અને 23260 પારિવારિક પેન્શનરોને ફાયદો થવાની આશા છે.
PSGIC કર્મચારીઓના પગાર પણ વધી જશે
હકીકતમાં કેન્દ્ર સરકારે સેવારત કર્મચારીઓનું મનોબળ વધારવા અને નાણાકીય સેક્ટરમાં પેન્શનરોની સામાજિક સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે પબ્લિક સેક્ટર જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપનીઓ (PSGICs) માટે વેતન સંશોધનને મંજૂરી આપી છે. PSGIC કર્મચારીઓ માટે વેતન સંશોધન 01.08.2022 થી લાગૂ થશે. તે હેઠળ તેના વેતન બિલમાં કુલ વધારો 12.41 ટકા થશે, જેનાથી વર્તમાન બેઝિક પે અને મોંઘવારી ભથ્થામાં 14 ટકાનો વધારો સામેલ છે.
આ સંશોધન હેઠળ કુલ 43247 PSGIC કર્મચારીઓને ફાયદો થશે. આ સંશોધનમાં 01.04.2010 બાદ નોકરીમાં જોડાનાર કર્મચારીઓના સારા ભવિષ્ય માટે NPS યોગદાનને 10 ટકા વધારી 14 ટકા કરવાની જોગવાઈ પણ છે.
કુલ કેટલો ખર્ચ આવશે?
પારિવારિક પેન્શનને પણ 30 ટકાના એક સમાન દરથી રિવાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે. તેનાથી કુલ 15582 વર્તમાન પારિવારિક પેન્શનરોમાંથી 14615 પારિવારિક પેન્શનરોને ફાયદો થશે. આ સંશોધનથી કુલ નાણાકીય ખર્ચ 8170.30 કરોડ થશે. જેમાં વેતન સંશોધનના બાકી માટે 5822.68 કરોડ, એનપીએસ માટે 250.15 કરોડ અને પારિવારિક પેન્શન માટે 2,097.47 કરોડ સામેલ છે.
PSGIC માં પેન્શન ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (NICL), ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (NIACL), ઓરિએન્ટ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (OICL), યુનાઇટેડ ઈન્ડિયા ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (UIICL), જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (GIC), અને એગ્રીકલ્ચરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ સામેલ છે.
નાબાર્ડ કર્મચારીઓને પણ ફાયદો
સરકારે નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલોપમેન્ટ (NABARD) ના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે વેતન અને પેન્શન રિવીઝનને પણ મંજૂરી આપી છે. તેના વેતનમાં આ સંશોધન 1 નવેમ્બર, 2022થી લાગૂ થશે અને તે હેઠળ NABARD ના બધા ગ્રુપ એ, બી અને સીના કર્મચારીઓના વેતન અને ભથ્થામાં લગભગ 20 ટકાનો વધારો થશે.
તેનાથી લગભગ 3800 નિવૃત્ત અને પૂર્વ કર્મચારીઓને ફાયદો થશે. વેતન રિવીઝનથી વાર્ષિક વેતન બિલમાં લગભગ 170 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો ખર્ચ આવશે અને બાકીની કુલ ચુકવણી લગભગ 510 કરોડ હશે. પેન્શન રિવીઝન માટે 50.82 કરોડની ચુકવણી એક સાથે થશે અને નાબાર્ડના 269 પેન્શનરો અને 457 ફેમેલી પેન્શનરોને દર મહિને ચુકવણીમાં 3.55 કરોડનો વધારાનો ખર્ચ આવશે.
RBI પેન્શનરોને પણ લાભ
સરકારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે પેન્શન અને પારિવારિક પેન્શનમાં ફેરફારને મંજૂરી આપી છે. તે હેઠળ 1 નવેમ્બર 2022થી બેઝિક પેન્શન પ્લાન મોંઘવારી રાહત પર પેન્શન અને પારિવારિક પેન્શનમાં 10 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે. તેનાથી નિવૃત્ત લોકો માટે બેઝિક પેન્શનમાં 1.43 ગણાનો વધારો થશે, જેનાથી તેના માસિક પેન્શનમાં સુધાર થશે. આ ફેરફારનો ફાયદો કુલ 30769 લોકોને થશે.
સંશોધન હેઠળ કુલ નાણાકીય ખર્ચનું અનુમાન 2696.82 કરોડ છે, જેમાં બાકી માટે 2485.02 કરોડની એક સાથે ચુકવણી અને 211.80 કરોડનો વાર્ષિક ખર્ચ સામેલ છે.
