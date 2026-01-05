પેન્શનના નિયમમાં થયો મોટો બદલાવ, પેન્શનરો અને તેમના પરિવારોને પણ મોટી રાહત!
Pension Rules: કેન્દ્ર સરકારે પેન્શનરો અને તેમના પરિવારોના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પેન્શન સંબંધિત દસ્તાવેજો અંગે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને પેન્શનર અથવા ફેમિલી પેન્શનરના મૃત્યુ પછી પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર (PPO)ને લઈ હવે પ્રક્રિયાને વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે. સાથે જ સરકારે અગાઉ જારી કરાયેલા નિયમોનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો છે, જે પેન્શનરોને નિવૃત્તિ પછી મનસ્વી કપાત અથવા પેન્શનમાંથી વસૂલાતથી રક્ષણ આપે છે. આ બન્ને નિર્ણયોનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે: મૂંઝવણ ઘટાડવા, પારદર્શિતા વધારવા અને વૃદ્ધ પેન્શનરો અને તેમના પરિવારોને બિનજરૂરી અસુવિધા ટાળવા.
શું વિગતો છે?
નાણા મંત્રાલય અંતર્ગત સેન્ટ્રલ પેન્શન એકાઉન્ટિંગ ઓફિસ (CPAO)એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, કોઈ પેન્શનર અથવા ફેમિલી પેન્શનરના મૃત્યુની સ્થિતિમાં બેન્કનું સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ પેન્શન પ્રોસેસિંગ સેન્ટર (CPPC) ફક્ત એક નક્કી કરેલ પ્રક્રિયાનું પાલન કરશે. નિયમો અનુસાર, બેન્કે PPOના ડિસ્બર્સર ભાગ, ડેથ સર્ટિફિકેટ અને CPAO દ્વારા જારી કરાયેલા અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો ફક્ત CPAO દ્વારા જ પરત કરવાના રહેશે. આ દસ્તાવેજો સીધા પે એન્ડ એકાઉન્ટ્સ ઓફિસ (PAO) અથવા સંબંધિત વિભાગને મોકલવા ખોટા છે. CPAOએ જણાવ્યું કે, કેટલીક બેન્કો આ પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, જેના કારણે આ કડક સ્પષ્ટતા જરૂરી બની છે. આવું કરનાર બેન્કો સામે ગંભીર કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
પેન્શનરોને પણ મોટી રાહત
આ નિર્દેશ ટેકનિકલ લાગશે, પરંતુ તેનો સીધો ફાયદો મૃત પેન્શનરોના પરિવારોને થશે. યોગ્ય માધ્યમથી પીપીઓ પરત કરવાથી ખોવાયેલા દસ્તાવેજો, વિલંબ અને બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓ ટાળી શકાશે. પરિવારો ઘણીવાર ભાવનાત્મક તણાવમાં હોય છે અને જો પેન્શન સંબંધિત દસ્તાવેજો અટવાઈ જાય છે, તો સમસ્યા વધુ ગંભીર બની જાય છે. સરકાર માને છે કે, એક જ ચેનલ, સીપીએઓ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવાથી ટ્રેકિંગ સરળ બનશે અને ભવિષ્યના વિવાદો ઓછા થશે.
આ સાથે જ સરકારે પેન્શન કપાત અને વસૂલાત અંગે પણ પેન્શનરોને મોટી રાહત આપી છે. પેન્શન અને પેન્શનરોના કલ્યાણ વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, એકવાર પેન્શન અથવા ફેમિલી પેન્શન ફાઈનલ થઈ ગય બાદ તેને ઘટાડી શકાય નહીં, જ્યાં સુધી કોઈ સ્પષ્ટ clerical error ન થાય. જો બે વર્ષ પછી ભૂલ મળી આવે, તો DoPPW ની મંજૂરી વિના પેન્શન ઘટાડી શકાતું નથી. તેમજ જો પેન્શનરને સરકારી ભૂલને કારણે વધારાનું પેન્શન મળ્યું હોય અને તે તેની ભૂલ ન હોય, તો વસૂલાત માફીની શક્યતા પર પણ વિચાર કરવામાં આવશે. જો વસૂલાત જરૂરી હોય તો બે મહિનાની નોટિસ આપવી આવશ્યક છે અને કપાત હપ્તાઓમાં કરવામાં આવશે, એકસાથે નહીં. એકંદરે આ સરકારી પગલું પેન્શનરો માટે નોંધપાત્ર રાહત માનવામાં આવે છે.
