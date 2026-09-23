/સરકારી કર્મચારીઓને આ વખતે એડવાન્સમાં મળશે પગાર, મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત

Govt Employees Salary : જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સપ્ટેમ્બર મહિના માટે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો પગાર અને પેન્શન 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચૂકવવામાં આવી શકે છે. બુધવારે નાણાં મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા મુજબ, આ ચુકવણીને એડવાન્સ ગણવામાં આવશે.
માસિક પગાર, વેતન અને પેન્શનની છેલ્લી ગણતરી બાદ જરૂરી કોઈપણ સેટલમેન્ટ ઓક્ટોબર 2026ના પગાર કે વેતનમાં કરવામાં આવશે. જે સંરક્ષણ, પોસ્ટ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ સહિતના તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાગુ પડશે.
આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો ?
યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ 28 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન ત્રણ દિવસની દેશવ્યાપી બેંક હડતાળનું આહ્વાન કર્યું છે. હડતાળ ઉપરાંત આવતા વીક એન્ડના કારણે લાંબા સમય સુધી બેંકિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જો કે, સરકારે બેંકોને રવિવારના રોજ સામાન્ય રીતે કામગીરી ચાલુ રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
28-30 સપ્ટેમ્બરની હડતાળ યથાવત રહેશે
દેશભરના બેંક યુનિયનોએ ફાઈવ-ડે વર્ક વીકની અમલવારીની માંગણી માટે 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ત્રણ દિવસની દેશવ્યાપી હડતાળ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ઓલ ઈન્ડિયા બેંક ઓફિસર્સ એસોસિએશનના રાષ્ટ્રીય સચિવ ડી.એન. ત્રિવેદીએ બુધવારે આ માહિતી આપી હતી.
ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ ડેપ્યુટી ચીફ લેબર કમિશનર સમક્ષ યોજાયેલી સમાધાન બેઠક અનિર્ણિત રહી હતી. બેઠક દરમિયાન સરકાર કે ઈન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) બંનેમાંથી કોઈએ પણ તેમના અગાઉના વલણમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નહોતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બેંક કર્મચારી સંગઠનોની મુખ્ય માંગ ફાઈવ-ડે વર્ક વીક લાગુ કરવાની છે. વર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ, બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા હોય છે, જ્યારે યુનિયનો તમામ શનિવારે રજાની માંગ કરી રહ્યા છે.
Ministry of Finance has decided that the salary/wages and pension for September 2026 may be disbursed on 25 September 2026 (Friday) in view of the proposed three-day nationwide bank strike from 28–30 September 2026.
The measure covers Central Government employees and pensioners,… pic.twitter.com/yhxfKBVvdn
— Central Secretariat Service Forum (@CSSforum_) September 23, 2026
સ્ટેટ બેંકથી લઈને ગ્રામીણ બેંકો રહેશે બંધ
ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટ બેંકથી લઈને પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો સુધીની વિવિધ બેંકોએ સોશિયલ મીડિયા અને ગ્રાહકોને મોકલવામાં આવેલા મેસેજ દ્વારા સૂચના આપી છે, જેમાં ગ્રાહકોને તેમના આવશ્યક બેંકિંગ કાર્યો 25 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ કરવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે હડતાલની અસર ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોના કામકાજ પર પણ પડી શકે છે.
દરમિયાન, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ દેશભરની બેંક શાખાઓ, ATM-સંલગ્ન શાખાઓ અને કરન્સી ચેસ્ટને 27 સપ્ટેમ્બર, 2026 એટલે કે રવિવારના રોજ કાર્યરત રહેવાની મંજૂરી આપી છે, જેથી સામાન્ય જનતા માટે બેંકિંગ સેવાઓ અવિરત ચાલુ રહે. RBIએ સંબંધિત કાનૂની જોગવાઈઓના પાલન સાથે બેંકોને રવિવારે તેમની શાખાઓ, કચેરીઓ, ATM-સંલગ્ન શાખાઓ અને કરન્સી ચેસ્ટ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
હડતાળ દરમિયાન આ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે
હડતાળ દરમિયાન જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં રોકડ જમા કરાવવી, રોકડ ઉપાડવી, પાસબુક અપડેટ કરવી, ચેક ક્લિયરિંગ અને શાખા-આધારિત અન્ય કામગીરી જેવી સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જોકે, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને ATM જેવી ડિજિટલ સેવાઓ સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે.