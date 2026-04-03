Prev
Next
8th Pay Commission Arrears: એવો અંદાજ છે કે કર્મચારીઓને એક સાથે મોટો લાભ આપવાનું સરકારી વિચાર કરી રહી છે, રકમની ગણતરી 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અસરકારક માનવામાં આવશે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 17થી 18 મહિનાનું એરિયર મળવાની અપેક્ષા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:49 PM IST
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મળશે 18 મહિનાનું બાકી એરિયર... 8મા પગાર પંચમાં સારા સમાચાર

8th Pay Commission Arrears: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવો અંદાજ છે કે સરકારને 2027ના પહેલા ભાગમાં ભલામણો મળશે. પગાર પંચની ભલામણો મળ્યા પછી, સરકાર તેમને પૂર્વવર્તી રીતે લાગુ કરી શકે છે. 

એવો અંદાજ છે કે આઠમા પગાર પંચની ભલામણો મે 2027ની આસપાસ લાગુ થઈ શકે છે, પરંતુ તે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અસરકારક માનવામાં આવશે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 17-18 મહિનાનું એરિયર મળી શકે છે. કર્મચારીઓને બાકી રકમ એકમ અથવા હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ ડિસેમ્બર 2025એ પુરો થયો

સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો. જો કે, કેન્દ્ર સરકારે નવેમ્બર 2025માં આઠમા પગાર પંચની રચના કરી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ પૂરો થાય તે પહેલાં આઠમા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચની ટીમે હવે તેનું કામ શરૂ કરી દીધું છે.

પગાર પંચે તેનું કામ શરૂ કરી દીધું

આ મહિનાના અંતમાં આયોગની એક ટીમ દહેરાદૂનની મુલાકાત લેવાનું છે. ભારત સરકારે જાહેરાત કરી છે કે આઠમા પગાર પંચની એક ટીમ 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ઉત્તરાખંડના દેહરાદૂન જશે. આનો હેતુ વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી સૂચનો અને ઇનપુટ એકત્રિત કરવાનો છે. 30 માર્ચ, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર પરિપત્ર મુજબ, પગાર પંચ સાથે વાતચીત કરવા માંગતા હિતધારકો એપોઇન્ટમેન્ટની અરજી કરી શકે છે.

બેઠકનું અંતિમ સ્થળ અને સમયપત્રક અલગથી શેર કરવામાં આવશે. ગયા ફેબ્રુઆરીમાં પગાર પંચે એક વેબસાઇટ પણ શરૂ કરી હતી. કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને સંગઠનો પાસેથી સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા છે અને પોર્ટલ દ્વારા 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રક્રિયા ખાતરી કરશે કે ભલામણો વ્યવહારુ છે અને કર્મચારીઓના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને છે.

પગાર પંચ શું કરશે?

તાજેતરમાં, નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર માળખા, વિવિધ ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય મુદ્દાઓ પર વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરશે. 

એવું માનવામાં આવે છે કે આઠમા પગાર પંચના અમલીકરણ પછી, જૂના DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે, અને નવી ગણતરી શૂન્યથી શરૂ થશે. આ કર્મચારીઓને ફુગાવા સામે વધુ સારી સુરક્ષા પૂરી પાડશે. કર્મચારી સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે DAના 50 ટકાને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવે, જે વચગાળાની રાહત પૂરી પાડે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay CommissionLatest UpdateCentral government employees18 months arrearsGujarati NewsBusiness Newsmodi government

Trending news