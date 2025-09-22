Prev
મિડલ ક્લાસ પછી હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો વારો, દિવાળી પહેલા મળશે 1 નહીં પણ 3 મોટા સમાચાર! જાણો

Central Government Employees: તહેવારો દરમિયાન કર્મચારીઓ માટે ઘરનું બજેટ, બાળકોની ખરીદી, સોનાની ભેટ અને મુસાફરી એ બધી મુખ્ય ચિંતાઓ છે. હવે,સરકાર દ્વારા કર્મચારીઓને ધ્યાનમાં રાખે ત્રણેય જાહેરાત એક સાથે થવાની અપેક્ષા છે. જેનાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની દિવાળી સુધરી જશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:48 PM IST

Central Government Employees: તહેવારોની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ છે, અને સરકાર દિવાળી પહેલા તેના કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. મધ્યમ વર્ગ માટે ટેક્સ મુક્તિ અને નવા GST દરો લાગુ થયા પછી, હવે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો વારો છે. આ વખતે, ફક્ત એક નહીં, પરંતુ ત્રણ સારા સમાચારની અપેક્ષા છે.

1. 8મા પગાર પંચની રચના
2. મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં વધારો
3. દિવાળી બોનસ

આનો અર્થ એ છે કે આગામી ઓક્ટોબર મહિનો કર્મચારીઓ માટે ભેટરૂપ બની શકે છે.

1. 8મા પગાર પંચની રચના

સરકાર ટૂંક સમયમાં 8મા પગાર પંચની રચના કરી શકે છે.

શું વાત છે?

7મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2016થી લાગુ કરવામાં આવી હતી. હવે, 10 વર્ષ પૂર્ણ થવાના છે, અને નવા પગાર પંચનો અમલ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી થવો જોઈએ. પરંપરા મુજબ કમિશનની રચના 1.5-2 વર્ષ અગાઉ કરવામાં આવે છે જેથી ભલામણો સમયસર કરી શકાય.

અપેક્ષાઓ શું છે?

સરકાર ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં સંદર્ભની શરતો (ToR) જાહેર કરી શકે છે અને 8મા પગાર પંચની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે.

કર્મચારીઓ પર અસર

નવું કમિશન ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં ફેરફાર કરી શકે છે, જેના કારણે મૂળભૂત પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને આનો લાભ મળશે.

2. મોંઘવારી ભથ્થું (DA વધારો)

શું વાત છે?

કર્મચારીઓને 1 જાન્યુઆરી, 2025થી 55% DA મળી રહ્યો છે. હવે, જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2025 માટેનો બીજો હપ્તો અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

AICPI (ફુગાવા સૂચકાંક) ના ડેટા અનુસાર, જુલાઈ મહિનાનો DA 58% સુધી પહોંચી શકે છે.

શું અપેક્ષાઓ છે?

સરકાર દિવાળી પહેલા 3% DA વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓનો DA 55% થી વધીને 58% થશે.

કર્મચારીઓ પર અસર

લાખો કર્મચારીઓને તેમના પગાર અને પેન્શનમાં તાત્કાલિક વધારો મળશે. આનાથી દિવાળીની ખરીદી અને તહેવારો માટે રોકડ પ્રવાહમાં વધુ વધારો થશે.

3. દિવાળી બોનસ

શું વાત છે?

દર વર્ષે, સરકાર નોન-ગેઝેટેડ કર્મચારીઓને પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ બોનસ (PLB) અથવા એડ-હોક બોનસ આપે છે.

શું અપેક્ષાઓ છે?

આ વર્ષે પણ દિવાળી પહેલા બોનસની જાહેરાત થઈ શકે છે.

કર્મચારીઓ પર અસર

30 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને સીધા રોકડ લાભ મળશે.

કર્મચારીઓને આ 3 સારા સમાચાર કેમ મળશે?

ચૂંટણી વર્ષનો પ્રભાવ - 8મા પગાર પંચનો અમલ 2026 પહેલા લગભગ નિશ્ચિત છે.

ફુગાવાનું દબાણ - AICPI દબાણ સતત વધી રહ્યું છે, જેના કારણે સરકારને DA વધારવાની ફરજ પડી રહી છે.

તહેવારોની મોસમ - દિવાળી બોનસ દર વર્ષે ચાલુ રહે છે, અને આ વખતે પણ કર્મચારીઓ ચોક્કસ ફાયદો રહેશે.

આ દિવાળી આનંદદાયક રહેશે.

તહેવારો દરમિયાન ઘરનું બજેટ, બાળકોની ખરીદી, સોનાની ભેટ અને મુસાફરી કર્મચારીઓ માટે મુખ્ય ચિંતાઓ છે. હવે, પગાર પંચ, મોંઘવારી ભથ્થું અને દિવાળી બોનસની એક સાથે જાહેરાત કરે તે કહેવું સલામત છે કારણ કે આ દિવાળી સરકારી કર્મચારીઓના ઘરોમાં ખુશીનો ત્રણ રંગનો પ્રકાશ બની રહેશે.

તહેવારો પહેલા પૈસા

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આ દિવાળીમાં ત્રણ મોટી ભેટો મળી શકે છે

8મા પગાર પંચની રચના
DA વધારા દ્વારા પગાર વધારો
દિવાળી બોનસના રોકડ લાભો

તહેવારો પહેલા પૈસા આવવાની ધારણા છે. આની સીધી અસર ફક્ત કર્મચારીઓના ખિસ્સા પર જ નહીં, પરંતુ દેશના વપરાશ અને અર્થતંત્ર પર પણ પડશે.
 

