/માત્ર 5% વ્યાજ પર લોન આપી રહી છે કેન્દ્ર સરકાર, ગેરંટીની પણ જરૂર નથી; જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana: કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારની એવી ઘણી યોજનાઓ છે જેના દ્વારા લોન આપીને પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સરકારની મુદ્રા યોજનામાં 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન લઈને તમે તમારો બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના પણ છે. જો કે, આ યોજનામાં સરકાર લોન પર વ્યાજ સબસિડી પણ આપે છે. આ ઉપરાંત કોઈ ગેરંટીની પણ જરૂર નથી.
શું છે આ યોજના?
આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીને ગેરંટી વગરની લોન આપવામાં આવે છે. આ હેઠળ કુલ 3 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન લઈ શકાય છે. લોનનો પહેલો હપ્તો 1 લાખ રૂપિયાનો હોય છે, જેમાં રી-પેમેન્ટનો સમયગાળો 18 મહિનાનો હોય છે. આ સિવાય બીજા હપ્તામાં 2 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવે છે અને તેના રી-પેમેન્ટનો સમયગાળો 30 મહિનાનો હોય છે.
બીજા હપ્તાની રકમ ત્યારે જ આપવામાં આવશે જ્યારે લાભાર્થીએ લોનનો પહેલો હપ્તો મેળવી લીધો હોય, તેનું લોન એકાઉન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ હોય અને વેપારમાં ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યું હોય. લાભાર્થીઓ પાસેથી રાહત દરે માત્ર 5 ટકા વ્યાજ લેવાની પ્રક્રિયા નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં ભારત સરકાર વ્યાજ દરમાં 8 ટકા સુધીની સબસિડી આપી રહી છે. આનાથી લોન પરનો વ્યાજ દર તદ્દન મામૂલી થઈ જાય છે.
કોને મળશે પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાનો લાભ?
ટ્રેનિંગ દરમિયાન પણ કમાણી
સરકાર આ યોજના હેઠળ કારીગરોને આધુનિક ટેકનોલોજીની ટ્રેનિંગ પણ આપે છે. ટ્રેનિંગ દરમિયાન દરરોજ 500 રૂપિયાનું ભથ્થું આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સારા ઓજારો ખરીદવા માટે ઈ-વાઉચરના માધ્યમથી 15,000 રૂપિયાનું ટૂલકીટ પ્રોત્સાહન (ઇન્સેન્ટિવ) પણ મળે છે.