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માત્ર 5% વ્યાજ પર લોન આપી રહી છે કેન્દ્ર સરકાર, ગેરંટીની પણ જરૂર નથી; જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana: પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીને જામીન મુક્ત (ગેરંટી વગરની) લોન આપવામાં આવે છે. લોનનો પહેલો હપ્તો 1 લાખ રૂપિયાનો હોય છે, જેમાં રી-પેમેન્ટ સમયગાળો 18 મહિનાનો હોય છે. બીજો હપ્તો 2 લાખ રૂપિયાનો હોય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:31 PM IST
માત્ર 5% વ્યાજ પર લોન આપી રહી છે કેન્દ્ર સરકાર, ગેરંટીની પણ જરૂર નથી; જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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