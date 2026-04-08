LPGની અછત નિવારવા કેન્દ્રનો નવો પ્લાન, જાણો સૌથી પહેલા કોને મળશે સિલિન્ડર
LPG Allocation: એલપીજી સપ્લાયને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે કેન્દ્ર સરકારે નવો પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. આ અંતર્ગત રાજ્યોને 70% કોમર્શિયલ એલપીજીની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
- દેશમાં LPGની અછત દૂર કરવા એક્શન પ્લાન
LPG Allocation: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ (US-Iran Ceasefire) પર સહમતિ બની છે અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને લઈને ટેન્શનમાં પણ ઘટાડો થયો છે. જો કે, છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી ઓઈલ અને ગેસની અવરજવર માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાતા આ દરિયાઈ માર્ગ બંધ હોવાને કારણે ભારતમાં સર્જાયેલી એલપીજીની અછતને પહોંચી વળવા સરકાર સતત પગલાં લઈ રહી છે. આ સંદર્ભમાં હવે કેન્દ્રએ રાજ્યો અને અગ્રણી ઉદ્યોગો માટે એલપીજીની ફાળવણી નક્કી કરી દીધી છે.
ગેસ સપ્લાય સાથે જોડાયેલા દબાણને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે ઔદ્યોગિક એલપીજી પુરવઠા પર મર્યાદા લગાવી છે, જ્યારે નોન-ડોમેસ્ટિક એલપીજીનો 70% હિસ્સો રાજ્યોને ફાળવ્યો છે. આ પગલાનો હેતુ જરૂરી ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપવાનો અને ઉદ્યોગોને PNG જેવા વૈકલ્પિક ઇંધણ તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
રાજ્યોને 70% ગેસની ફાળવણી
કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યો અને વિવિધ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રો માટે પેક્ડ અને બલ્ક કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની ફાળવણી અંગે નવો નિર્ણય લીધો છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના સચિવ ડો. નીરજ મિત્તલ દ્વારા બુધવારે જાહેર કરાયેલા પત્ર અનુસાર, રાજ્યોને કુલ 70 ટકા એલપીજીની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આમાં 10 ટકા વધારાનો હિસ્સો એવા રાજ્યોને મળશે જેઓ PNGને પ્રોત્સાહન આપશે. આ પગલું એલપીજી પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટેના વ્યાપક નીતિગત પ્રયાસનો સંકેત છે.
સરકારના આ પગલા હેઠળ, પાઇપ્ડ ગેસ (PNG) જેવા વૈકલ્પિક ઇંધણને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપતા રાજ્યોને એલપીજીની આ વધારાની 10% ફાળવણી કરવામાં આવશે. આ એલપીજી પરની નિર્ભરતાને ધીમે-ધીમે ઘટાડવા માટેના એક વ્યાપક નીતિગત પ્રયાસનો સંકેત છે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં આવા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.
ઉદ્યોગો માટે નવા નિયમો
ફાર્મા, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, પોલિમર, એગ્રીકલ્ચર, પેકેજિંગ, પેઇન્ટ, સ્ટીલ, મેટલ, સિરામિક, ફાઉન્ડ્રી, ફોર્જિંગ, કાચ અને એરોસોલ સહિતના અનેક ક્ષેત્રોને હવે માર્ચ 2026 પહેલા તેમના સરેરાશ વપરાશના સ્તરના માત્ર 70% જ પુરવઠો મળશે. આ ઉપરાંત આ પુરવઠા પર પ્રતિદિન 0.2 મેટ્રિક ટનની મર્યાદા લાગુ થશે. આનાથી ઉદ્યોગો માટે ઉપલબ્ધ કુલ જથ્થો અસરકારક રીતે મર્યાદિત થઈ જશે. જો કે, તેની સીધી અસર એવા ઉદ્યોગો પર પડવાની આશંકા છે જેઓ ઇંધણ તરીકે એલપીજી પર અત્યંત નિર્ભર છે.
આ એકમોને સૌથી પહેલા મળશે એલપીજી
કેન્દ્ર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી ફાળવણીમાં એવા એકમોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે, જેમાં એલપીજીનો ઉપયોગ એવા વિશિષ્ટ કાર્યો માટે થાય છે જેને પીએનજી (PNG)થી બદલી શકાતા નથી. સામાન્ય રીતે ઉદ્યોગોએ ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓમાં નોંધણી કરાવવી પડશે અને પીએનજી માટે અરજી કરવી પડશે, પરંતુ જ્યાં એલપીજીનો ઉપયોગ જરૂરી કાચા માલ તરીકે થાય છે, ત્યાં પીએનજી અરજીની શરતમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રએ રાજ્યોને પાઈપલાઈન વિતરણના આદેશો અને સીબીજી (CBG) પોલિસીનો વહેલી તકે અમલ કરવા જણાવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ટેન્શન અને અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધના કારણે ત્યાં ફસાયેલા જહાજોને લીધે દેશમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં એલપીજી સંકટ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી હતી. જ્યાં એકતરફ ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડર માટે લોકો એજન્સીઓ બહાર કતારોમાં જોવા મળ્યા, તો બીજી તરફ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર ન મળવાને કારણે ઘણા ઉદ્યોગો પર સંકટ ઊભું થયું હતું. આવી પરિસ્થિતિમાં સરકારે એલપીજીનું ઉત્પાદન વધારવાની સાથે બુકિંગની સમય મર્યાદા સહિતના અનેક પગલાં લીધાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે