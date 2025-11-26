Prev
માત્ર 20 રૂપિયામાં 2 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવરેજ, કેન્દ્ર સરકારની જબરદસ્ત છે આ સ્કીમ

PMSBY: અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ અથવા વિકલાંગતાની સ્થિતિમાં 18-70 વર્ષની વયના લોકોને 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું આકસ્મિક મૃત્યુ અને વિકલાંગતા કવરેજ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ યોજના માટે લઘુત્તમ પ્રીમિયમ દર મહિને 2 રૂપિયા કરતા પણ ઓછું છે.

Nov 26, 2025, 06:33 PM IST

PMSBY: કેન્દ્ર સરકારની એવી ઘણી યોજનાઓ છે, જેને ગરીબોને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવી છે. આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY) છે. આ યોજના હેઠળ ફક્ત 20 રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ પ્રીમિયમ પર 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું વીમા કવરેજ મળે છે. ચાલો આ યોજના વિશે વધુ જાણીએ.

પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન થઈ હતી લોન્ચ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન આ યોજના લોન્ચ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ અથવા વિકલાંગતાના કિસ્સામાં 18-70 વર્ષની વયના લોકોને 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું આકસ્મિક મૃત્યુ અને વિકલાંગતા કવરેજ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ યોજના માટે લઘુત્તમ પ્રીમિયમ દર મહિને 2 રૂપિયા કરતા પણ ઓછું છે.

આ યોજના 1 જૂનથી 31 મે સુધી એક વર્ષના સમયગાળા માટે આવરી લેવામાં આવશે, જેમાં દર વર્ષે ૩૧ મે સુધીમાં નિર્ધારિત ફોર્મ પર નિર્ધારિત વ્યક્તિગત બેન્ક/પોસ્ટ ઓફિસ ખાતામાંથી ઓટો-ડેબિટ દ્વારા જોડાવાનો/ચુકવણી કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં રહેશે. જો કોઈ વ્યક્તિ એક જ અથવા અલગ-અલગ બેન્કો/પોસ્ટ ઓફિસમાં બહુવિધ બેન્ક/પોસ્ટ ઓફિસ ખાતા ધરાવે છે, તો તે વ્યક્તિ ફક્ત એક જ બેન્ક/પોસ્ટ ઓફિસ ખાતા દ્વારા યોજનામાં જોડાવા માટે પાત્ર છે.

જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના
આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) છે. આ યોજના હેઠળ વાર્ષિક 436 રૂપિયા ખર્ચ કરવાના હોય છે. આ યોજનામાં 2 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવર પૂરું પાડે છે. યોજના હેઠળ નોંધણી સમયે આપેલા વિકલ્પ મુજબ પ્રીમિયમ 'ઓટો ડેબિટ' સુવિધા દ્વારા ખાતાધારકના બેન્ક/પોસ્ટ ઓફિસ ખાતામાંથી એક હપ્તામાં કાપવામાં આવે છે. કોઈપણ કારણોસર ગ્રાહકનું મૃત્યુ થાય તો, નોમિનીને 2 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે. નોંધણીની તારીખથી 30 દિવસનો ઉપાડનો સમયગાળો લાગુ થશે.

યોજનામાં નોંધણી કરાવવા માટે બેન્કો/પોસ્ટ ઓફિસોના 18 થી 50 વર્ષની વય જૂથના તમામ વ્યક્તિગત બેન્ક/પોસ્ટ ઓફિસ ખાતા ધારકો, જેઓ જોડાવા/ઓટો-ડેબિટ માટે સંમતિ આપે છે, તેઓ આ યોજનામાં જોડાવા માટે પાત્ર છે.

