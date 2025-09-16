Prev
પેન્શનરો માટે ખુશીના સમાચાર, આખરે સરકારે આપી આ મોટી રાહત

કેન્દ્ર સરકારે તેના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે એક મોટી સુવિધા શરૂ કરી છે. હવે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)ના સભ્ય કર્મચારીઓ પાસે એક વખત નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં સ્વિચ કરવાનો વિકલ્પ હશે. આ ફેરફાર સપ્ટેમ્બર 2025થી અમલમાં આવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:06 PM IST

કેન્દ્ર સરકારે પોતાના કર્મચારીઓને પેન્શન યોજના પસંદ કરવામાં સુગમતા આપવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. હવે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)ના સભ્ય કર્મચારીઓ ઇચ્છે તો એકવાર નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં સ્વિચ કરી શકે છે. આ ફેરફાર સપ્ટેમ્બર 2025થી અમલમાં આવશે.

સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા નિયમો અનુસાર, સ્વિચ કરવાની તક નિવૃત્તિના ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ પહેલા અથવા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS)ના ત્રણ મહિના પહેલા જ ઉપલબ્ધ થશે. સરકારે 15 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ જારી કરેલ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે UPSના સભ્ય કર્મચારીઓ હવે ફક્ત એક જ વાર NPSમાં સ્વિચ કરી શકે છે. એકવાર NPSમાં સ્વિચ કર્યા પછી, UPSમાં પાછા આવવું શક્ય બનશે નહીં.

જોકે, આ સુવિધા એવા કર્મચારીઓને ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં જેમને સેવામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે, બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે, ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે અથવા જેમના પર શિસ્તભંગની કાર્યવાહી બાકી છે. 

વધારાનું 4% લાભ પણ મળશે

NPS પર સ્વિચ કરનારા કર્મચારીઓને સરકાર તરફથી તમામ સામાન્ય લાભો સાથે વધારાનું 4% યોગદાન પણ મળશે. આનાથી તેમના નિવૃત્તિ ભંડોળને મજબૂતી મળશે. UPSને ઓગસ્ટ 2024માં કેબિનેટ તરફથી મંજૂરી મળી હતી અને 1 એપ્રિલ 2025થી તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેને NPSનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, જેમાં કર્મચારીઓને વધુ સુગમતા અને વધુ સારા વિકલ્પો મળે છે.

આનાથી તે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પર સીધી અસર પડશે જેઓ તેમના નિવૃત્તિ ભંડોળ માટે વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પ પસંદ કરવા માંગે છે.
 

