સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, પેન્શન અને રિટાયરમેન્ટ પર સરકારની નવી જાહેરાત

Central Govt Employees : સરકારનું કહેવું છે કે આ નવી જોગવાઈઓનો હેતુ ફક્ત પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવાનો નથી પરંતુ દરેક કર્મચારીને સન્માનજનક અને તણાવમુક્ત નિવૃત્તિ અનુભવ પૂરો પાડવાનો પણ છે. એવી આશા છે કે કોઈપણ સરકારી કર્મચારીને તેમના અધિકારો માટે રાહ જોવી પડશે નહીં.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:26 PM IST

સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, પેન્શન અને રિટાયરમેન્ટ પર સરકારની નવી જાહેરાત

Central Govt Employees : કેન્દ્ર સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મોટો રાહતનો નિર્ણય લીધો છે. નિવૃત્તિ પછી પેન્શન અને નિવૃત્તિ લાભો મેળવવામાં હવે કોઈ વિલંબ થશે નહીં. આ માટે સરકારે નવી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી છે. આનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે કોઈ પણ કર્મચારીને પેન્શન અથવા પેન્શન ચુકવણી ઓર્ડર (PPO) માટે મહિનાઓ સુધી રાહ જોવી ન પડે.

પેન્શન અને પેન્શનર કલ્યાણ વિભાગ (DoPPW) દ્વારા નવી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવી હતી. બધા મંત્રાલયો અને સરકારી વિભાગોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે નિવૃત્તિ પહેલાં PPO જારી કરવામાં આવે. સરકારે તમામ વિભાગોને કર્મચારીઓની સર્વિસ બુક ડિજિટાઇઝ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. હવે, દરેક કર્મચારીનો રેકોર્ડ e-HRMS સિસ્ટમ પર ઓનલાઈન હશે, જેનાથી પેન્શન પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક બનશે.

દરેક વિભાગમાં "પેન્શન મિત્ર"ની નિમણૂક કરવામાં આવશે

હવે દરેક વિભાગમાં "પેન્શન મિત્ર" અથવા "કલ્યાણ અધિકારી" તૈનાત કરવામાં આવશે. આ અધિકારીઓ નિવૃત્ત કર્મચારીઓને ફોર્મ ભરવા, દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા અને પેન્શન માટે અરજી કરવામાં મદદ કરશે. કર્મચારીના મૃત્યુની સ્થિતિમાં આ અધિકારીઓ પરિવારને ફેમિલી પેન્શન મેળવવામાં પણ મદદ કરશે. તકેદારી મંજૂરીનો અભાવ હવે પેન્શન જારી કરવામાં અવરોધ રહેશે નહીં. જો કોઈ કર્મચારી તપાસ હેઠળ હોય, તો પણ તેમને વચગાળાનું પેન્શન આપવામાં આવશે. ગ્રેચ્યુઇટી ફક્ત અંતિમ આદેશ જારી ન થાય ત્યાં સુધી જ રોકી રાખવામાં આવશે.

ભવિષ્ય પોર્ટલનો ઉપયોગ ફરજિયાત 

સરકારે તમામ મંત્રાલયોને ભવિષ્ય પોર્ટલ સાથે જોડાવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પોર્ટલ વાસ્તવિક સમયમાં પેન્શન કેસોનું નિરીક્ષણ કરશે અને ખાતરી કરશે કે નિવૃત્તિના બે મહિના પહેલા પીપીઓ જારી કરવામાં આવે. વધુમાં, પેન્શન કેસોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એક નિરીક્ષણ દેખરેખ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. દરેક મંત્રાલયમાં એક નોડલ નિરીક્ષણ સમિતિની રચના કરવામાં આવશે અને એક ઉચ્ચ-સ્તરીય નિરીક્ષણ સમિતિ (HLOC) દર બે મહિને પેન્ડિંગ કેસોની સમીક્ષા કરશે.

 

