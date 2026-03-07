8th Pay Commission: 8માં પગાર પંચમાં કર્મચારીઓને ઘર બનાવવા માટે મળશે 5% વ્યાજ પર ₹75 લાખ? લિમિટ વધારવાની માંગ
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આઠમાં પગાર પંચની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે કર્મચારીઓના વિવિધ સંગઠનોની માંગ પંચ સમક્ષ રાખવામાં આવી રહી છે.
- આઠમાં પગાર પંચમાં કર્મચારીઓએ કરી નવી માંગ
- હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સ 75 લાખ કરવાની માંગ
- લોન અને નોકરી વર્ષમાં પણ છૂટછાટ આપવાની માંગ
Government employee: આઠમાં પગાર પંચને લઈને આ સમયે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ખુબ ચર્ચા થઈ રહી છે. બે વર્ગ વધુમાં વધુ પગાર વધારાની આશા રાખી બેઠો છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ ઈચ્છે છે કે ઘર બનાવવા માટે એડવાન્સ લિમિટને આઠમાં પગાર પંચમાં વધારવામાં આવે. તેની પાછળ તેનો પક્ષ છે કે શહેરોમાં પ્રોપર્ટીની કિંમતોમાં વધારો થયો છે. જેના કારણે વર્તમાન મર્યાદા અપૂર્તી છે.
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે મેક્સિમ બિલ્ડિંગ એડવાન્સની લિમિટ વધારી 75 લાખ રરી દેવામાં આવે. આ સાથે વ્યાજદર 5 ટકા હોય. મહત્વનું છે કે આ ડિમાન્ડ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરફથી કરવામાં આવે છે.
આ સમયે કેટલી છે લિમિટ?
7મા પગાર પંચમાં હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સની લિમિટ 25 લાખ રૂપિયા કે 34 મહિનાનું બેઝિક નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ સમયે બેઝિક એડવાન્સ પર 7.5 ટકાનું વ્યાજ કર્મચારીઓએ આપવું પડે છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે વર્તમાન લિમિટ શહેરોના ખર્ચની ઉપેક્ષામાં ઓછી છે. દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરૂ અને હૈદરાબાદમાં પ્રોપર્ટીની કિંમતોમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે.
8મા પગાર પંચને મળ્યા બે અન્ય સૂચન
સંગઠનો તરફથી આપવામાં આવેલા પ્રસ્તાવમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સની લિમિટને કર્મચારીઓની 60 મહિનાની સેલેરી બરાબર કરવામાં આવે. આ સિવાય નોકરીની મર્યાદા 5 વર્ષથી ઘટાડી 2 વર્ષ કરવામાં આવે. મહત્વનું છે કે હાઉસ બિલ્ડિંગ એલાઉન્સ એક પ્રકારની લોન છે. જે સરકાર તરફથી કર્મચારીઓને ઘર ખરીદવા કે બનાવવા માટે આપવામાં આવે છે.
આઠમાં પગાર પંચે પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 18 મહિના આ રિપોર્ટને તૈયાર કરી જમા કરવામાં લાગશે. કર્મચારીઓ તરફથી લાંબા સમયથી આઠમાં પગાર પંચની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
