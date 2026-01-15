સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશખબર, કેન્દ્ર સરકારે શરૂ કરી નવી સુવિધા
Central Govt Employees: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે નાણા મંત્રાલય હેઠળના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ (DFS)એ એક મોટી સુવિધાની શરૂઆત કરી છે. સરકારે 'સમગ્ર વેતન ખાતા પેકેજ' (Composite Salary Account Package) લોન્ચ કર્યું છે, જેમાં એક જ સેલેરી એકાઉન્ટ દ્વારા બેન્કિંગ, વીમો અને કાર્ડ સંબંધિત અનેક ફાયદાઓ મળશે. આ એકાઉન્ટની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે ઝીરો બેલેન્સ સેલેરી એકાઉન્ટ હશે અને જેમાં લોન પર ઓછો વ્યાજ દર, અકસ્માત વીમો અને એરપોર્ટ લાઉન્જ જેવી સુવિધાઓ પણ સામેલ છે. સરકારનો હેતુ એ છે કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ અલગ-અલગ સેવાઓ માટે અલગ એકાઉન્ટ કે પોલિસી લેવી ન પડે.
શું છે આ સુવિધા?
આ કમ્પોઝિટ સેલેરી એકાઉન્ટ કેન્દ્ર સરકારના ગ્રુપ A, B અને Cના તમામ કર્મચારીઓ ખોલાવી શકે છે. મંત્રાલયે તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને અપીલ કરી છે કે, તેઓ પોતાના વર્તમાન સેલેરી એકાઉન્ટને પોતપોતાના પબ્લિક સેક્ટર બેન્કોમાં અપગ્રેડ અથવા માઈગ્રેટ કરાવી લે, જેથી આ સુવિધાઓનો લાભ મળી શકે. જો કે, આ સ્કીમમાં ગ્રુપ Dના કર્મચારીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી અને હજુ સ્પષ્ટ નથી કે કેન્દ્ર સરકારના સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ (autonomous bodies)ના કર્મચારીઓ આમાં આવશે કે નહીં.
બેન્કિંગ સુવિધાઓ
બેન્કિંગ સુવિધાઓની વાત કરીએ તો, આ એકાઉન્ટ સંપૂર્ણપણે ઝીરો બેલેન્સ હશે. RTGS, NEFT અને UPI જેવા ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન બિલકુલ મફત રહેશે. આ ઉપરાંત ચેક બુકની સુવિધા, લોકરના ભાડામાં માફી અને હોમ લોન, એજ્યુકેશન લોન, વ્હીકલ લોન તથા પર્સનલ લોન પર ઓછો વ્યાજ દર અને ઓછી પ્રોસેસિંગ ફી મળશે. પરિવારના સભ્યો માટે પણ બેન્કિંગ લાભો આપવામાં આવશે. જો કે, આ સુવિધાઓ બેન્ક અને કર્મચારીના પદ (કેડર) મુજબ થોડી અલગ હોઈ શકે છે, તેથી એકાઉન્ટ ખોલાવતા પહેલા બેન્ક પાસેથી માહિતી મેળવી લેવી જરૂરી છે.
વીમો અને કાર્ડના લાભો
વીમો અને કાર્ડના લાભો આ એકાઉન્ટને વધુ ખાસ બનાવે છે. આમાં પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ 1.5 કરોડ રૂપિયા સુધી અને એર એક્સિડન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ 2 કરોડ રૂપિયા સુધી મળશે. સાથે જ 20 લાખ રૂપિયા સુધીનો ઇન-બિલ્ટ ટર્મ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પણ સામેલ છે, જેને જરૂરિયાત અનુસાર વધારી શકાય છે. હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સમાં કર્મચારી અને તેના પરિવારને કવર મળશે. ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ પર એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ, રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ અને કેશબેક જેવી સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવશે, જે બેન્ક અને કેડર અનુસાર નક્કી કરવામાં આવશે.
