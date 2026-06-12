/સરકારી કર્મચારીઓને ટૂંક જ સમયમાં મળી શકે છે મોટી ખુશખબર! આ વખતે DAમાં થઈ શકે છે આટલો વધારો

8th Pay Commission updates: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હાલમાં 8મા પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિઓને જોતાં પગાર પંચના અમલીકરણમાં હજુ સમય લાગી રહ્યો છે. પરંતુ કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર એ છે કે DAની જાહેરાત ટૂંક જ સમયમાં થઈ શકે છે. એટલે કે નાની તો નાની, પણ ટૂંક જ સમયમાં રાહત મળવાની આશા છે.
શા માટે થઈ રહી છે DAની ચર્ચા?
સરકારે મોંઘવારીના જે આંકડા જાહેર કર્યા છે તેનાથી લોકોની ચિંતા વધી છે. આ જ કારણ છે કે જુલાઈ 2026ના DAની જાહેરાત ટૂંક જ સમયમાં થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, સરકારી કર્મચારીઓ માટે વર્ષમાં બે વાર DAમાં વધારો કરવામાં આવે છે, જેથી મોંઘવારીની અસરને ઓછી કરી શકાય. છેલ્લી વખતે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના DAમાં 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ DA 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયું છે.
આ વખતે 3 ટકા વધી શકે છે DA
જો વર્તમાન AICPI-Wના ડેટા પર નજર કરીએ તો 12 મહિનાની સરેરાશ 147.51 બને છે. 2016 ની બેઝ સિરીઝ અનુસાર આ આશરે 2.88 ટકા થાય છે. જો આ ગણતરીને ધ્યાનમાં રાખીને DAમાં વધારો કરવામાં આવે, તો તે પરિસ્થિતિમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 62.51 ટકા એટલે કે 63 ટકા થઈ શકે છે. એટલે કે કર્મચારીઓ 3 ટકાના વધારાની આશા રાખી શકે છે.
શું DAની ટકાવારી થઈ ગઈ છે નક્કી?
ના, હજુ સુધી DAની ટકાવારી નક્કી થઈ નથી. મે અને જૂનના AICPI-W આંકડાઓ અનુસાર કેન્દ્રીય કેબિનેટ તરફથી મંજૂરી મળે છે, ત્યારબાદ જ નિર્ણય લેવાય છે. ટ્રેન્ડ એવું કહે છે કે, જુલાઈના DAની જાહેરાત દશેરાથી દિવાળીની વચ્ચે થઈ શકે છે.
8મા પગાર પંચને લઈને શું અપડેટ છે?
આ સમયે 8મા પગાર પંચની ઘણી મોટી બેઠકો થઈ રહી છે. દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં પે કમિશનની મીટિંગો યોજાઈ રહી છે. આ મીટિંગોમાં કર્મચારીઓ તરફથી પોતપોતાની માંગણીઓની યાદી મોકલવામાં આવી રહી છે. બધાની નજર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) પર ટકેલી છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલું વધારે હશે, કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર (Basic Pay) એટલો જ વધારે વધશે.
કેટલાક કર્મચારી સંગઠનોએ 3.50 ટકાથી વધુના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. જો એવું થશે તો બેઝિક પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને 50,000 રૂપિયાને પણ પાર કરી જશે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે, ખાનગી ક્ષેત્રની સરખામણીમાં તેમને ઓછો પગાર મળે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. વર્તમાન પગાર પંચ પાસે 18 મહિનાનો સમય છે, જે દરમિયાન તેણે પોતાનો રિપોર્ટ સુપ્રત કરવાનો રહેશે.