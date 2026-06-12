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સરકારી કર્મચારીઓને ટૂંક જ સમયમાં મળી શકે છે મોટી ખુશખબર! આ વખતે DAમાં થઈ શકે છે આટલો વધારો

8th Pay Commission updates: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ટૂંક જ સમયમાં ફરી એકવાર DA (મોંઘવારી ભથ્થું)ની ભેટ મળી શકે છે. આ વખતે 3 ટકાનો વધારો થવાની આશા રાખવામાં આવી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:01 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓને ટૂંક જ સમયમાં મળી શકે છે મોટી ખુશખબર! આ વખતે DAમાં થઈ શકે છે આટલો વધારો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સરકારી કર્મચારીઓને ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે ખુશખબર! આ વખતે DAમાં થઈ શકે છે આટલો વધારો
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