/સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં થશે મોટો વધારો! સરકાર ચૂકવશે 5 મહિનાનું DA એરિયર

DA Arrears : હાલમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં બે મુદ્દાઓ પર નોંધપાત્ર ચર્ચા થઈ રહી છે. પહેલો મુદ્દો 8મા પગાર પંચની ભલામણો સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે બીજો મુખ્ય મુદ્દો જુલાઈ-ડિસેમ્બરના છ મહિના માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) સાથે સંબંધિત છે. જોકે 8મા પગાર પંચની ભલામણો આગામી વર્ષમાં સરકારને સુપરત કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે, પરંતુ જુલાઈ-ડિસેમ્બર સમયગાળા માટે મોંઘવારી ભથ્થા અંગેની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થવાની શક્યતા છે. છેલ્લા છ મહિનાની પેટર્નના આધારે, એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર આ વખતે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ચાર કે પાંચ મહિનાનું DA એરિયર આપી શકે છે.
કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે જાન્યુઆરી અને જુલાઈથી અમલમાં આવતા અર્ધવાર્ષિક ધોરણે મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં સુધારો કરે છે, જોકે ઔપચારિક જાહેરાતો સામાન્ય રીતે થોડા મહિના પછી થાય છે. સામાન્ય રીતે, જાન્યુઆરીના છ મહિના માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો માર્ચમાં હોળીની આસપાસ જાહેર કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ આ વખતે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને વધુ રાહ જોવી પડી.
સરકાર ચૂકવશે 5 મહિનાનું DA એરિયર
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે DA અંગેની જાહેરાત એપ્રિલ મહિના પહેલા જ કરવામાં આવી હતી. આ જોતાં એવી અટકળો છે કે સરકાર ઓક્ટોબરના અંતમાં અથવા નવેમ્બરમાં જુલાઈના અર્ધવાર્ષિક DA માટે વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો કર્મચારીઓને લગભગ પાંચ મહિના જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરને આવરી લેતા બાકી રકમ એરિયર તરીકે મળી શકે છે. જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સંકેત આપવામાં આવ્યા નથી.
DA કેટલું વધી શકે ?
DAની ગણતરી ઓલ-ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)ના આધારે કરવામાં આવે છે. જૂનના આંકડાઓની હજુ પણ રાહ જોવામાં આવી રહી છે, પરંતુ માર્ચમાં આ સૂચકાંક 149.1, એપ્રિલમાં 149.9 અને મેમાં 150.8 હતો. નોંધનીય છે કે, આ સૂચકાંક માસિક અપડેટ કરવામાં આવે છે અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા માલ અને સેવાઓના ભાવમાં વધઘટના આધારે છૂટક ફુગાવાને માપે છે. જો સૂચકાંક મે 2026માં જે ગતિએ વધ્યો હતો તે જ ગતિએ વધે છે, તો જૂન માટે AICPI-IW 151.7 રહેવાનો અંદાજ છે.
આમ, વર્તમાન વલણોના આધારે, કર્મચારીઓ આ મહિને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3-4%નો વધારો થવાની અપેક્ષા છે. જોકે, જૂન 2026ના વાસ્તવિક ડેટા અને સરકારની મંજૂરી બાદ જ તેની જાહેરાત થશે.
8મા પગાર પંચની ભલામણો ક્યારે થઈ શકે છે ?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પણ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પગાર પંચ 2027ના પહેલા હાફ સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો સબમિટ કરશે. આ ભલામણો જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવાની શક્યતા છે.