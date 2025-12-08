15 ડિસેમ્બરથી બદલાઈ રહ્યો છે આ નિયમ, સરકારના આ કર્મચારીઓને થશે સીધો ફાયદો
Central Govt Employees News: ECHSએ સારવાર દરોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે એક્સ-સર્વિસમેન કોન્ટ્રીબ્યુટરી હેલ્થ સ્કીમ એટલે ECHS કેન્દ્ર સરકારના નવા CGHS રેટ પેકેજને અપનાવશે.
Central Govt Employees: ECHSએ સારવાર દરોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે એક્સ-સર્વિસમેન કોન્ટ્રીબ્યુટરી હેલ્થ સ્કીમ એટલે ECHS કેન્દ્ર સરકારના નવા CGHS રેટ પેકેજને અપનાવશે. આરોગ્ય મંત્રાલયની 3 ઓક્ટોબર 2025ના રોજની સૂચના બાદ આ નવા દરો 15 ડિસેમ્બર 2025થી લાગુ થશે. આનો સીધો ફાયદો પૂર્વ સૈનિકો અને તેમના પરિવારોને થશે, જેઓ ECHS-પેનલવાળી હોસ્પિટલોમાં સારવાર મેળવે છે. નવા નિયમો હેઠળ તમામ OPD-IPD સેવાઓ અને મેડિકલ રિઈમ્બર્સમેન્ટ દાવાઓ પર સીધા CGHSના અપડેટ કરાયેલા દરો લાગુ થશે. સાથે જ સર્વિસ પેન્શનરો અને અન્ય પાત્ર લાભાર્થીઓ કેશલેસ સારવારની સુવિધા પહેલાની જ જેમ મળતી રહેશે.
અલગ-અલગ કેટેગરીના આધારે નક્કી કરાયા દરો
નવા દરોમાં સૌથી મોટા ફેરફારો હોસ્પિટલની ગુણવત્તા અને શહેરની કેટેગરીના આધારે કરવામાં આવમાં આવી છે. NABH અથવા NABL માન્યતા વિનાની હોસ્પિટલોના દરો 15% ઓછા હશે, જ્યારે સુપર-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોને સામાન્ય NABH દરો કરતા 15% વધુ ચુકવણી કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે X (ટાયર-I) શહેરોની તુલનામાં Y (ટાયર-II) શહેરોમાં દર 10% ઓછા અને Z (ટાયર-III) શહેરોમાં દર 20% ઓછા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
પૂર્વોત્તર રાજ્યો, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખને પણ Y-કેટેગરીના દરોમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે, હવે હોસ્પિટલનું લોકેશન અને ક્વાલિટી બન્ને મળીને સારવારનો કુલ ખર્ચ નક્કી કરશે.
વોર્ડના આધારે કિંમતોમાં પણ તફાવત છે. બધા નવા પેકેજ દરો સેમી-પ્રાઇવેટ વોર્ડ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જો કોઈ દર્દી જનરલ વોર્ડ માટે હકદાર હોય, તો દરમાં 5% ઘટાડો થશે, જ્યારે ખાનગી વોર્ડમાં દર્દીઓ માટે દરમાં 5% વધારો થશે. જો કે, ઓપીડી કન્સલ્ટેશન, રેડિયોથેરાપી, તપાસ, ડે કેર અને નાની પ્રક્રિયાઓની કિંમત બધા વોર્ડમાં સમાન રહેશે. કેન્સરના દર્દીઓ માટે સર્જરી માટે જૂના CGHS દરો લાગુ રહેશે, જ્યારે કીમોથેરાપી, તપાસ અને રેડિયોથેરાપી માટે નવા દરો લાગુ થશે.
શું છે ફોર્મ્યુલા?
ECHSએ દરોની ગણતરી માટેના ફોર્મ્યુલાને પણ સ્પષ્ટ કરી છે - જો પેકેજની મૂળ કિંમત A હોય, તો જનરલ વોર્ડ માટે બિલમાં A – 5%, સેમી-પ્રાઇવેટ વોર્ડ માટે A અને ખાનગી વોર્ડ માટે A + 5% ઉમેરવામાં આવશે. આ ગણતરી હોસ્પિટલ દર્દીના ECHS કાર્ડ પર લખી વોર્ડ એન્ટાઈટલમેન્ટના આધારે કરશે. ECHS દેશભરમાં નિવૃત્ત સૈનિકો અને તેમના પરિવારોને સસ્તું, સુવ્યવસ્થિત અને વિશ્વસનીય આરોગ્યસંભાળ પૂરી પાડતી એક પ્રમુખ સરકારી સ્કીમ છે, જે લશ્કરી હોસ્પિટલો, પોલીક્લિનિક્સ અને ખાનગી પેનલ હોસ્પિટલો દ્વારા કેશલેસ સારવાર પ્રદાન કરે છે.
